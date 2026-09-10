Kevin Blow niega haber agredido a Michelle Soifer durante su relación: “Es totalmente mentira”

Segmento del programa Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina entrevista a Kevin Blow, quien participa de forma remota desde República Dominicana. La presentadoradialoga con Blow sobre acusaciones de agresión física contra Michelle Soifer. Durante la emisión, se muestran videos que registran discusiones entre ellos. Kevin Blow expone su versión de los hechos, negando las imputaciones realizadas.

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Kevin Blow negó haber agredido a Michelle Soifer durante la relación que mantuvieron y aseguró que la versión de la cantante sobre los episodios de violencia es “totalmente mentira”. El artista dominicano sostuvo que ambos protagonizaron enfrentamientos físicos y señaló que su expareja actuaba por celos e impulsividad.

El intérprete fue consultado sobre las declaraciones de Soifer durante una entrevista en Magaly TV La Firme. La cantante había relatado, en una conversación con Andrea Llosa, que el dominicano la arrastró de los cabellos y la golpeó dentro del departamento donde vivía junto a su padre.

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Al ser preguntado de manera directa por Magaly Medina sobre si había golpeado a la artista, Blow no respondió con una negación inmediata. “¿Le pegaste a Micheille Soifer?”, le consultó la conductora. “Eso va a depender, porque ya he visto otra entrevista tuya donde tú atacas”, contestó.

El cantante cuestionó la versión difundida por su expareja y atribuyó los conflictos de la relación a la conducta de Soifer. “En lo que ella cuenta es totalmente mentira. Ella en la entrevista dice de que era por celos. Todo el que conoce a Micheille sabe que ella es celosa y que es impulsiva”, afirmó.

Kevin Blow ofrece una entrevista desde República Dominicana al programa Magaly TV La Firme para desmentir las acusaciones de agresión de Michelle Soifer.

Medina le recordó una grabación en la que, según señaló, él aceptaba que había existido un golpe. Blow respondió que sabía que esa conversación estaba siendo registrada, aunque afirmó que la persona que grababa era la madre de Soifer, quien habría estado presente durante el episodio.

“Yo sabía que estaba grabando, pero quien grababa no era ella. Quien grabó ese día estaba presente ahí, era su mamá”, sostuvo el productor musical, sin ampliar cuál era el contenido total de esa conversación ni las circunstancias en que fue realizada.

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Blow también vinculó el final de la relación con una presunta infidelidad de la cantante. Señaló que esa versión ya la había dado en el programa El valor de la verdad, donde habló de las razones de la separación.

“En El valor de la verdad yo dije el porqué la relación se acabó y fue por infidelidad de ella”, declaró. Según relató, Soifer habría sido encontrada con un bailarín en los camerinos de América Televisión.

Kevin Blow rechaza las acusaciones de agresión planteadas sobre la relación sentimental que mantuvo con Michelle Soifer.

Magaly Medina rechazó que una presunta infidelidad pueda ser presentada como explicación dentro de una discusión sobre agresiones. “Cuando uno encuentra a tu mujer o a tu marido siendo infiel, no te la agarras a golpes con ella, terminas la relación”, le dijo la conductora.

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Pese a sus negativas, Kevin Blow reconoció un episodio de violencia física entre ambos. El artista afirmó que Soifer lo golpeó en una ocasión y que él la sujetó de la mano hasta que le pidiera disculpas y se comprometiera a no repetir esa conducta.

“Cuando la última vez que ella me pegó, yo la agarré por la mano y le dije, hasta que no pidas perdón y prometas que no lo vuelves a hacer, no te voy a soltar”, manifestó. Tras esa declaración, Medina expresó que, frente a los relatos contrapuestos, tendía a creer la denuncia de la artista.

Kevin Blow ofrece una entrevista en el programa Magaly TV La Firme para rechazar las acusaciones de agresión planteadas por Michelle Soifer.

“Yo tiendo a creer a la mujer porque he conocido grandes golpeadores mentirosos”, afirmó la periodista, quien añadió que conoció a personas que negaron haber agredido a sus parejas incluso después de afrontar procesos judiciales.

¿Qué dijo Michelle Soifer sobre la agresión de Kevin Blow?

Michelle Soifer abordó experiencias de sus relaciones sentimentales en una entrevista con Andrea Llosa. La artista afirmó que algunas de ellas todavía le generan dolor y situó a Kevin Blow entre las personas que más daño le hicieron.

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“Él fue uno de los peores. Él ha sido una persona muy mala en mi vida, mala, mala, mala”, expresó la cantante. Luego relató que el hecho ocurrió en el departamento donde se había mudado con su padre, quien no se encontraba en casa ese día.

Michelle Soifer rompe en llanto al recordar agresión que recibió de su expareja. IG: Andrea Llosa.

Soifer indicó que estaba a solas con el cantante cuando, según su testimonio, comenzó la agresión. “Fue en un departamento que yo me había mudado con mi papá y él no estaba en la casa. Estaba él, Kevin, y me arrastró por todo el departamento de los pelos y me golpeó con puñetes, correazos, era muy cruel”, contó.

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La intérprete explicó que el recuerdo también le provoca tristeza al pensar en sus padres. “No lloro por ese momento que viví, lloro por cuánto amo a mis papás, qué habrán sentido como padres al ver que a su niña le están haciendo eso”, sostuvo.