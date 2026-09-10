Campaña de salud gratis para este 12 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La campaña incluirá información para prevenir la tuberculosis y el dengue, además de servicios de triaje y masaje - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

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La Municipalidad de La Victoria organizará este sábado 12 de septiembre una jornada gratuita de salud dirigida a los vecinos de San Cosme. La actividad se desarrollará desde las 9:30 a. m. hasta la 1 p. m. en la losa deportiva El Ají donde los asistentes podrán acceder a diversas prestaciones sin costo.

La iniciativa busca acercar alternativas de orientación, evaluación y prevención a la población durante una jornada concentrada en un espacio comunitario. De esta manera, los ciudadanos podrán aprovechar la actividad para conocer su estado general y recibir recomendaciones de acuerdo con sus necesidades.

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Uno de los componentes de la fecha estará dirigido a la prevención y detección oportuna. En ese marco, se ha previsto una prueba de PSA cuantitativo para hombres de 50 a 75 años. El procedimiento consiste en un examen de sangre que permite medir el antígeno prostático específico (PSA), cuyos resultados deben ser interpretados por un profesional de la salud.

La programación también contempla espacios destinados a brindar información y acompañamiento en diferentes aspectos del bienestar personal y familiar. La oferta comprende evaluaciones, orientación especializada y otras prestaciones que estarán disponibles durante el horario establecido por la comuna.

La jornada ofrecerá atención en medicina general, nutrición, psicología, optometría y otras especialidades - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Medicina general: evaluación básica del estado de salud y orientación ante molestias o síntomas.

Planificación familiar: información sobre alternativas anticonceptivas y salud reproductiva.

Triaje: valoración inicial para determinar las necesidades de cada asistente.

Obstetricia: orientación relacionada con la salud sexual, reproductiva y materna.

Nutrición: recomendaciones sobre alimentación y hábitos saludables.

Prevención de TBC: información para reducir riesgos asociados con la tuberculosis.

Prevención de dengue: orientación sobre medidas para evitar esta enfermedad transmitida por mosquitos.

Psicología: orientación para el cuidado del bienestar emocional.

Optometría: evaluación básica relacionada con la capacidad visual.

Módulo de empadronamiento (ULE): orientación para los trámites correspondientes a la Unidad Local de Empadronamiento.

Masaje: servicio orientado a la relajación y disminución de la tensión muscular.

Descarte de cáncer de próstata PSA cuantitativo: examen de sangre dirigido a hombres de 50 a 75 años.

La jornada forma parte de las actividades municipales orientadas a facilitar el acceso de los ciudadanos a prestaciones preventivas y de orientación. Su realización en un espacio deportivo de la zona permitirá concentrar las diferentes alternativas en un mismo punto durante la mañana.

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Durante la jornada, los residentes tendrán acceso gratuito a diversas prestaciones médicas y acciones de prevención - Créditos: Magnific.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

Permiten detectar problemas a tiempo: Los controles pueden identificar alteraciones o señales de alerta antes de que aparezcan síntomas evidentes.

Ayudan a prevenir enfermedades: Recibir orientación profesional permite conocer medidas para reducir factores de riesgo y proteger el bienestar.

Facilitan el acceso a la atención: Las jornadas gratuitas acercan prestaciones básicas a personas que pueden tener dificultades para acudir a un establecimiento privado.

Contribuyen al seguimiento de la salud: Una evaluación periódica permite comparar resultados y advertir cambios que requieran atención.

Promueven hábitos saludables: Los especialistas pueden brindar recomendaciones sobre alimentación, actividad física, higiene y otros cuidados cotidianos.

Favorecen la detección preventiva: Las pruebas específicas pueden alertar sobre determinadas afecciones y permitir una evaluación médica posterior.

Reducen complicaciones: Identificar una condición en una etapa temprana puede facilitar su tratamiento y evitar que avance.

Impulsan el cuidado integral: Estas actividades reúnen distintas áreas y ofrecen herramientas para tomar decisiones informadas sobre la salud.