Perú

Campaña de salud gratis para este 12 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos podrán acceder a servicios médicos y preventivos sin costo durante la actividad. Los asistentes también recibirán orientación sobre planificación familiar, salud reproductiva y prevención de enfermedades

La campaña incluirá información para prevenir la tuberculosis y el dengue, además de servicios de triaje y masaje - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
La campaña incluirá información para prevenir la tuberculosis y el dengue, además de servicios de triaje y masaje - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
Guardar

La Municipalidad de La Victoria organizará este sábado 12 de septiembre una jornada gratuita de salud dirigida a los vecinos de San Cosme. La actividad se desarrollará desde las 9:30 a. m. hasta la 1 p. m. en la losa deportiva El Ají donde los asistentes podrán acceder a diversas prestaciones sin costo.

La iniciativa busca acercar alternativas de orientación, evaluación y prevención a la población durante una jornada concentrada en un espacio comunitario. De esta manera, los ciudadanos podrán aprovechar la actividad para conocer su estado general y recibir recomendaciones de acuerdo con sus necesidades.

PUBLICIDAD

Uno de los componentes de la fecha estará dirigido a la prevención y detección oportuna. En ese marco, se ha previsto una prueba de PSA cuantitativo para hombres de 50 a 75 años. El procedimiento consiste en un examen de sangre que permite medir el antígeno prostático específico (PSA), cuyos resultados deben ser interpretados por un profesional de la salud.

La programación también contempla espacios destinados a brindar información y acompañamiento en diferentes aspectos del bienestar personal y familiar. La oferta comprende evaluaciones, orientación especializada y otras prestaciones que estarán disponibles durante el horario establecido por la comuna.

La jornada ofrecerá atención en medicina general, nutrición, psicología, optometría y otras especialidades - Créditos: Municipalidad de La Victoria.
La jornada ofrecerá atención en medicina general, nutrición, psicología, optometría y otras especialidades - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Medicina general: evaluación básica del estado de salud y orientación ante molestias o síntomas.
  • Planificación familiar: información sobre alternativas anticonceptivas y salud reproductiva.
  • Triaje: valoración inicial para determinar las necesidades de cada asistente.
  • Obstetricia: orientación relacionada con la salud sexual, reproductiva y materna.
  • Nutrición: recomendaciones sobre alimentación y hábitos saludables.
  • Prevención de TBC: información para reducir riesgos asociados con la tuberculosis.
  • Prevención de dengue: orientación sobre medidas para evitar esta enfermedad transmitida por mosquitos.
  • Psicología: orientación para el cuidado del bienestar emocional.
  • Optometría: evaluación básica relacionada con la capacidad visual.
  • Módulo de empadronamiento (ULE): orientación para los trámites correspondientes a la Unidad Local de Empadronamiento.
  • Masaje: servicio orientado a la relajación y disminución de la tensión muscular.
  • Descarte de cáncer de próstata PSA cuantitativo: examen de sangre dirigido a hombres de 50 a 75 años.

La jornada forma parte de las actividades municipales orientadas a facilitar el acceso de los ciudadanos a prestaciones preventivas y de orientación. Su realización en un espacio deportivo de la zona permitirá concentrar las diferentes alternativas en un mismo punto durante la mañana.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, los residentes tendrán acceso gratuito a diversas prestaciones médicas y acciones de prevención - Créditos: Magnific.
Durante la jornada, los residentes tendrán acceso gratuito a diversas prestaciones médicas y acciones de prevención - Créditos: Magnific.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

  • Permiten detectar problemas a tiempo: Los controles pueden identificar alteraciones o señales de alerta antes de que aparezcan síntomas evidentes.
  • Ayudan a prevenir enfermedades: Recibir orientación profesional permite conocer medidas para reducir factores de riesgo y proteger el bienestar.
  • Facilitan el acceso a la atención: Las jornadas gratuitas acercan prestaciones básicas a personas que pueden tener dificultades para acudir a un establecimiento privado.
  • Contribuyen al seguimiento de la salud: Una evaluación periódica permite comparar resultados y advertir cambios que requieran atención.
  • Promueven hábitos saludables: Los especialistas pueden brindar recomendaciones sobre alimentación, actividad física, higiene y otros cuidados cotidianos.
  • Favorecen la detección preventiva: Las pruebas específicas pueden alertar sobre determinadas afecciones y permitir una evaluación médica posterior.
  • Reducen complicaciones: Identificar una condición en una etapa temprana puede facilitar su tratamiento y evitar que avance.
  • Impulsan el cuidado integral: Estas actividades reúnen distintas áreas y ofrecen herramientas para tomar decisiones informadas sobre la salud.

Temas Relacionados

Campaña de saludsaludLa VictoriaMunicipalidad de La Victoriaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Antonio Rizola y Gabi Guimarães protagonizaron emotivo reencuentro tras el Perú vs Brasil: “Fue un gran formador. Me ayudó a conseguir todo”

La figura brasileña fue alumna del técnico de la selección peruana al inicio de su carrera. Ahora se cruzaron en el Campeonato Sudamericano de vóley

Antonio Rizola y Gabi Guimarães protagonizaron emotivo reencuentro tras el Perú vs Brasil: “Fue un gran formador. Me ayudó a conseguir todo”

Gabi Guimarães sorprende con elogios para Perú tras victoria de Brasil en Sudamericano de Vóley: “Parecía que estábamos jugando contra Japón”

La figura brasileña destacó la defensa peruana y su propuesta ofensiva tras el duelo por la segunda fecha del torneo clasificatorio

Gabi Guimarães sorprende con elogios para Perú tras victoria de Brasil en Sudamericano de Vóley: “Parecía que estábamos jugando contra Japón”

Pensión 65 se cobra desde hoy 10 de septiembre a través de ‘carritos pagadores’

La subvención económica de S/350 de Pensión 65 correspondiente a julio-agosto ya se está pagando según el cronograma ya aprobado para el 2026

Pensión 65 se cobra desde hoy 10 de septiembre a través de ‘carritos pagadores’

¿Listo para la mudanza? Cada vez más empresas buscan oficinas Prime en Lima y quedan menos de 90 mil m² disponibles

Las oficinas Prime disponibles en la capital peruana se redujeron en más de 184 mil m² desde 2023, según Colliers. Espacios elevan rentas a US$ 16,79 por m² ante menor disponibilidad

¿Listo para la mudanza? Cada vez más empresas buscan oficinas Prime en Lima y quedan menos de 90 mil m² disponibles

Caso Jenss Lara: la PNP revela nuevas capturas y pistas tras secuestro y cuádruple asesinato en Trujillo

Las diligencias de la Policía Nacional en la región derivaron en intervenciones, donde cayó el alias Viejo, vinculado por las autoridades a Los Pulpos

Caso Jenss Lara: la PNP revela nuevas capturas y pistas tras secuestro y cuádruple asesinato en Trujillo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno plantea usar hangares militares para albergar temporalmente a criminales de baja peligrosidad

Gobierno plantea usar hangares militares para albergar temporalmente a criminales de baja peligrosidad

Presidente del JNE confirma que definirán si Rafael López Aliaga recibiría credencial de alcalde si gana

Marco Rubio se reúne hoy con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

Marco Rubio en Perú: esta será la agenda oficial que sostendrá el secretario de Estado de EEUU en el país

López Aliaga enfría sus críticas a Keiko Fujimori y la seguirá respaldando: “No voy a petardear un Gobierno de 40 días”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Ana Paula y Paolo Guerrero por posible nuevo embarazo: “Nos tienen acostumbrados a la toxicidad”

Magaly Medina critica a Ana Paula y Paolo Guerrero por posible nuevo embarazo: “Nos tienen acostumbrados a la toxicidad”

Mario Hart cuestiona a Alejandra Baigorria por grabar videos con Said Palao para demostrar felicidad: “Se le ve muy incómodo”

Kevin Blow niega haber agredido a Michelle Soifer durante su relación: “Es totalmente mentira”

Magaly Medina destaca que su éxito y el de Laura Bozzo en TV no se debió a su físico: “No van a decir por su cara bonita”

Magaly Medina explota en vivo por error en su programa y revela cómo su servicio comunitario la perjudica: “Pagándole capricho a alguien”

DEPORTES

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se confirmó participación de la selección sub 19 en Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Hasta qué etapa jugará?

Antonio Rizola y Gabi Guimarães protagonizaron emotivo reencuentro tras el Perú vs Brasil: “Fue un gran formador. Me ayudó a conseguir todo”

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: canal tv online del partido por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

‘Puchungo’ Yáñez pidió a Yoshimar Yotún para Sport Boys el 2027: “Tiene que llegar gente de jerarquía”