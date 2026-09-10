Perú

Tres sismos sacuden la selva del Perú en cuatro horas: IGP reporta magnitudes de 5.4, 5.0 y 4.1 en Condorcanqui

La secuencia ocurrió durante la madrugada de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, en Amazonas, con registros variados, según los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional

Tres sismos de magnitudes 5.4, 4.1 y 5.0 se registraron en Condorcanqui, Amazonas, en menos de cinco horas durante la madrugada del 10 de septiembre de 2026. (EFE)
Tres sismos de magnitudes 5.4, 4.1 y 5.0 se registraron en Condorcanqui, Amazonas, en menos de cinco horas durante la madrugada del 10 de septiembre de 2026. (EFE)
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Tres sismos de magnitudes 5.4, 4.1 y 5.0 se registraron en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, en un lapso de menos de cuatro horas durante la madrugada de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, según los reportes difundidos por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer movimiento ocurrió a la 01:42:41, hora local, y tuvo una magnitud de 5.4, de acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0649. El evento alcanzó una profundidad de 15 kilómetros y se localizó a 92 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en Condorcanqui.

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El Instituto Geofísico del Perú consignó una intensidad de nivel III en Santa María de Nieva para ese sismo. El reporte ubicó el epicentro en las coordenadas de latitud -3.91 y longitud -77.40.

Sismógrafo profesional con una aguja dibujando ondas sísmicas en papel cuadriculado. Al fondo, una pantalla muestra el logo del Instituto Geofísico del Perú, IGP.
Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra las vibraciones sísmicas sobre papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer sismo

El movimiento de mayor magnitud de la secuencia ocurrió durante la primera hora de la madrugada. La ficha del Centro Sismológico Nacional precisó que el temblor tuvo una profundidad de 15 kilómetros y se produjo en el área situada al noreste de Santa María de Nieva.

La información difundida por el IGP identificó el evento con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0649. En esa comunicación, el organismo señaló que la intensidad fue III en Santa María de Nieva, localidad que figura como referencia para la ubicación de los tres reportes sísmicos.

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Veintidós minutos después del primer movimiento, a las 02:04:17, se produjo un segundo sismo en la misma provincia amazónica. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0650 estableció que alcanzó una magnitud de 4.1 y una profundidad de 15 kilómetros.

Ese segundo temblor se registró a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, Condorcanqui, Amazonas. Sus coordenadas fueron latitud -3.89 y longitud -77.40, según la información publicada por el Centro Sismológico Nacional.

El Instituto Geofísico del Perú informó que el sismo de magnitud 5.4 alcanzó intensidad III en Santa María de Nieva.
El Instituto Geofísico del Perú informó que el sismo de magnitud 5.4 alcanzó intensidad III en Santa María de Nieva.

El segundo movimiento

Los dos primeros eventos quedaron concentrados en un intervalo menor a media hora. El sismo de 4.1 ocurrió después del movimiento de 5.4 y mantuvo una profundidad de 15 kilómetros, tal como indicó el Instituto Geofísico del Perú en su reporte.

La referencia geográfica se mantuvo en el entorno de Santa María de Nieva. Mientras el primer sismo fue localizado a 92 kilómetros al noreste de esa localidad, el segundo tuvo como referencia una distancia de 94 kilómetros hacia la misma dirección.

El tercer movimiento de la secuencia se registró a las 05:39:35, hora local. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0651 indicó una magnitud de 5.0, con una profundidad de 15 kilómetros.

El epicentro de este último sismo se ubicó a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en Condorcanqui. El registro consignó las coordenadas de latitud -3.90 y longitud -77.39.

Vista superior de un mapa con círculos rojos concéntricos, dos manos señalando rutas, una brújula, cuadernos y una lupa sobre una mesa.
Un mapa del sur de Perú indica la ubicación del epicentro y las rutas de acceso en la zona entre Coracora y Puquio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer reporte sísmico

Entre el primer sismo, ocurrido a la 01:42:41, y el tercero, registrado a las 05:39:35, transcurrieron tres horas, 56 minutos y 54 segundos. Los tres reportes difundidos por el Centro Sismológico Nacional ubicaron los movimientos en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.

Los eventos de magnitudes 5.4, 4.1 y 5.0 tuvieron la misma profundidad de 15 kilómetros. También coincidieron en su referencia territorial: Santa María de Nieva, aunque el primer reporte situó el epicentro a 92 kilómetros al noreste de la localidad y los dos siguientes lo ubicaron a 94 kilómetros.

La secuencia ocurrió en una zona del interior del país. Sobre la actividad telúrica en el país, el IGP siempre ha remarcado que “el Perú es un país sísmico y que lo más extraño que pueda ocurrir es que no haya movimientos telúricos”.

Un hombre lee un reporte impreso dentro de una carpa blanca rodeado por socorristas, personal de emergencia y militares
Integrantes del COER de Ayacucho coordinan las acciones de respuesta y la evaluación de daños en una carpa de mando tras el sismo. (Foto: Gobierno Regional de Ayacucho)

Actividad sísmica

Durante el año 2025, según el reporte oficial del IGP, se reportaron un total de 835 temblores en todo el territorio peruano. Una cifra que da luces que el Perú es un país sísmico.

De acuerdo con lo afirmado por el IGP, los sismos de magnitudes 4, 5 y 6 no liberan energía suficiente para evitar un terremoto. Cabe mencionr que la actividad sísmica del país responde al contacto entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

La placa oceánica se introduce por debajo de la continental, un proceso que produce fricción y acumulación de energía. Cuando esa energía se libera, se generan los sismos. Una mayor superficie de fricción entre las placas puede derivar en movimientos de mayor magnitud.

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