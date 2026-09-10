Magaly Medina elogia a Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, y destaca su compromiso: “Muy pocos hombres asumen eso”

Magaly Medina reconoció que quedó sorprendida al escuchar a Julián Alexander hablar sobre su matrimonio con Ethel Pozo y resaltó su concepto de 'responsabilidad afectiva'. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina sorprendió este miércoles 9 de setiembre al dedicar parte de su programa ‘Magaly TV La Firme’ a comentar las declaraciones de Julián Alexander, productor de televisión y esposo de Ethel Pozo, durante una entrevista concedida al podcast de María Pía, ‘Sin más que decir’. La conductora reconoció que la conversación le permitió conocer una faceta diferente del productor y destacó especialmente su manera de entender el compromiso dentro del matrimonio, la fidelidad y la responsabilidad que tiene con su familia.

La periodista admitió que, como ocurre con muchas figuras públicas, el público suele construir una determinada imagen de las personas a partir de lo que observa frente a las cámaras. Sin embargo, consideró que las declaraciones de Julián Alexander mostraron una perspectiva distinta sobre su relación con Ethel Pozo y sobre la familia que ambos han formado.

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El comentario de Magaly se produjo después de que Julián Alexander hablara largo y tendido sobre su matrimonio y explicara cómo entiende las dificultades que pueden presentarse dentro de una relación. Para la conductora, algunas de sus reflexiones resultaron llamativas porque no todos los hombres casados suelen hablar públicamente de la misma manera sobre la fidelidad y el compromiso.

Magaly Medina destaca el discurso de Julián Alexander sobre Ethel Pozo y la fidelidad: “No le voy a fallar a ninguno de ellos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina destaca entrevista de Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo

Magaly Medina comenzó señalando que muchas veces las personas son juzgadas únicamente por las actitudes que muestran públicamente, especialmente cuando se trata de personajes que aparecen constantemente en televisión. Sin embargo, consideró que esa percepción puede cambiar cuando se escucha a alguien hablar de asuntos personales con mayor profundidad.

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“Pero bueno, eh, habló largo y tendido y de verdad que todos teníamos una imagen, no imagen, porque no conocemos a las personas a las que muchas veces criticamos solo por sus actitudes ante cámaras y por quiénes son o por qué hacen, no sabemos de trayectorias ni nada”, sostuvo.

Magaly Medina destaca el discurso de Julián Alexander sobre Ethel Pozo y la fidelidad: “No le voy a fallar a ninguno de ellos”. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese contexto, la periodista explicó que la entrevista de Julián Alexander le permitió observar una faceta que no necesariamente había identificado anteriormente.

“Pero a mí me pareció, escuchando la entrevista que dio en el programa de María Pía, que Julián tiene un discurso, ojalá que vaya más allá del discurso, pero se le notaba una persona, eh, realmente que tiene claro lo que quiere en la vida y cómo es que no quiere defraudar a la gente que ama”, señaló.

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La conductora consideró especialmente importante que el productor de televisión hablara del matrimonio desde la perspectiva del compromiso y no únicamente desde el aspecto romántico. “A mí me pareció que no todos los días escuchamos hablar así algunos hombres, esposos, casados, del compromiso”, afirmó.

Magaly Medina destaca el discurso de Julián Alexander sobre Ethel Pozo y la fidelidad: “No le voy a fallar a ninguno de ellos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Julián Alexander habla sobre las tentaciones y su compromiso con Ethel Pozo

Durante la entrevista con María Pía, Julián Alexander habló sobre las dificultades que puede atravesar cualquier matrimonio y dejó claro que, desde su perspectiva, una relación no puede ser entendida como un permanente “cuento de hadas”.

“Nunca va a ser un cuento de hadas, tiene momentos bonitos y momentos que son difíciles, ¿no? Y es un compromiso”, expresó el productor. Julián también hizo referencia a las tentaciones que pueden aparecer dentro de una relación y señaló que estas pueden presentarse tanto para hombres como para mujeres.

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“Este, ustedes siempre hablan de: ‘Ah, si se aparece una chica’. Las tentaciones para ambos siempre están”, comentó. Sin embargo, explicó que para él la posibilidad de fallarle a Ethel Pozo tendría consecuencias que irían mucho más allá de afectar únicamente a su esposa.

“O sea, yo siempre tengo claro que si le fallo, no le estoy fallando solo a ella, le estoy fallando a mi propio hijo, a sus hijas, que son de los dos, porque yo las crío con todo el amor”, manifestó. Estas palabras fueron particularmente emotivas durante la conversación. Julián Alexander dejó claro que considera a las hijas de Ethel como parte de su familia y que no establece diferencias entre ellas y su propio hijo. “No hago ninguna diferencia con mi hijo y ella tampoco”, aseguró.

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El productor continuó explicando que una eventual falta dentro de su matrimonio también afectaría a otros integrantes de su familia. “Le estaría fallando a mi suegra, que yo la adoro, mi mamá también. Entonces, yo no le voy a fallar a ninguno de ellos, ¿no? No vale llorar, amor”, expresó.

Magaly Medina destaca el discurso de Julián Alexander sobre Ethel Pozo y la fidelidad: “No le voy a fallar a ninguno de ellos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina compara a Ethel Pozo y Julián Alexander con otras parejas

La conductora consideró que las palabras de Julián Alexander contrastaban con algunas de las situaciones sentimentales que suelen protagonizar personajes públicos y que terminan convirtiéndose en contenido para las redes sociales.

“Yo creo que eso es algo que la mayoría de hombres, eh, desconocen, el compromiso que se tiene con la otra persona a la que se le ha, eh, digamos, jurado amor, respeto y, y no lo tienen claro”, comentó.

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Magaly sostuvo que tanto hombres como mujeres están expuestos a tentaciones, pero que lo verdaderamente importante es reconocer a quiénes no se quiere hacer daño. “Porque lo que hay que tener claro es que tanto hombres como mujeres tenemos muchísimas tentaciones alrededor”, afirmó.

En ese punto, la periodista planteó una reflexión sobre lo que significa asumir un compromiso sentimental. “Sin embargo, si uno sabe qué es a quién no le quiere fallar, porque primero no se falla a uno mismo, segundo, fallas a aquellas personas a las que amas y a las que no quieres hacer daño”, explicó.

Magaly Medina destaca el discurso de Julián Alexander sobre Ethel Pozo y la fidelidad: “No le voy a fallar a ninguno de ellos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para Magaly, el amor no debería estar relacionado con generar sufrimiento a las personas que forman parte de la vida de alguien. “Porque amor no es igual causar dolor, amor no es igual a dolor, amor es igual a evitar dolor en las personas que amas”, sentenció.

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La conductora también comparó la postura de Julián con las constantes idas y vueltas que, según comentó, se observan en otras relaciones de personajes conocidos. “Vemos tantos que todas las semanas se pelean, se dejan de seguir, quitan sus fotos, cada nada”, señaló.

Como ejemplo, mencionó la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, sobre la cual hizo un comentario bastante crítico. “Estamos viendo ahí la relación de Paolo Guerrero con, con Ana Paula Consorte, que parecen dos chibolos de quince años peleándose”, manifestó.

Magaly Medina destaca el discurso de Julián Alexander sobre Ethel Pozo y la fidelidad: “No le voy a fallar a ninguno de ellos”. Captura: Magaly TV La Firme.