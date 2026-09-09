Reimond Manco zanjó las polémicas con Paolo Guerrero y Christian Cueva: “No tengo problemas con nadie, es mi chamba”

El 'Rei' le puso fin a las controversias con el 'Depredador' y 'Aladino'. (Video: Enfocados)

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Reimond Manco fue el último invitado del podcast Enfocados, una presencia que dio a entender que sus diferencias con Jefferson Farfán quedaron resueltas y que también le permitió referirse a varios asuntos del fútbol peruano. Uno de los temas fue la ola de críticas que generaron sus comentarios sobre Paolo Guerrero.

Sus declaraciones habían abierto una discusión por la función que el ‘Depredador’ podría cumplir en Alianza Lima, al sugerir que podría rendir más durante los segundos tiempos que desde el arranque. En esa línea, el ‘Rei’ explicó que no existe un conflicto personal con el delantero de Alianza Lima y que el debate se distorsionó y remarcó que su posición forma parte de su nueva faceta como analista, una tarea que pretende ejercer sin descalificaciones.

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“Hay cosas que se tergiversan y se sacan de contexto, pero yo no tengo nada malo que decir de Paolo Guerrero. Mi línea es diferente a la de ustedes, que es de risa, de chacota, de vacilón. La mía es un poco más análisis”, declaró.

El exjugador situó al veterano delantero entre los referentes de mayor nivel que vio en el país. “Es el mejor ‘9’ peruano que yo he visto, después de Claudio Pizarro”, dijo, agregando que comprende el fastidio del futbolista porque existen personas que formulan críticas de forma despectiva o con falta de respeto. “No es mi caso, y si así lo viera o lo sintiera, no tendría ningún problema en pedirle disculpas porque es alguien con el que yo he compartido selección, al que yo admiro porque es un ídolo nacional”, puntualizó.

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Los descargos de Paolo Guerrero sobre las críticas acerca de su actualidad en Alianza Lima. - capturas: Instagram Paolo Guerrero

Reimond Manco expresó su deseo de que Paolo Guerrero pueda mantenerse en actividad por dos años más, “pero si es que hay un mal partido, es mi chamba porque es una nueva etapa que yo estoy pasando y que tengo que tratar de ser lo más objetivo posible”.

Reimond Manco sobre las polémicas con Christian Cueva

La discusión por Paolo Guerrero se conectó con otra controversia reciente: Christian Cueva había cuestionado a Reimond Manco a raíz de sus opiniones sobre el capitán de Alianza Lima. El ex’jotita’ respondió que no busca escalar ese cruce y que prefiere evitar una confrontación pública con quien también fue su compañero.

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“Advíncula es mi hermano, pero si tiene un mal partido, yo lo voy a decir, igual de Yotún. Pero nada es personal. Igual con Christian (Cueva), que ha salido a decir unas cosas. Yo no le he contestado porque yo sé que, por ejemplo, ‘si tú me llamas, yo te contesto, porque yo sé que nosotros podemos tener una conversación civilizada’. Y no quiere decir que con él no la pueda tener, pero sé que está caliente, que a lo mejor me vaya a decir algo que a mí no me guste y yo vaya a responder y no se trata de eso. Ya estamos grandes para estarnos peleando”, dijo.

'Aladino' y Juan Manuel Vargas cuestionaron al 'Rei' por ácida opinión sobre el delantero de Alianza Lima. (Video: La Parrilla del Loco)

Manco Albarracín afirmó que no tiene nada contra el ‘Cholo’ y manifestó que disfruta verlo jugar, con la expectativa de que sostenga actuaciones que le permitan volver a la selección peruana. “Seguramente hay cosas que tengo que pulir, cosas que tengo que hacer, pero es análisis, no es contra ninguno ni contra nadie. Nunca va a ser mala leche, porque he estado de este lado, sé lo que es eso. Sé lo que es cuando te critican con argumentos y cuando simplemente te tiran barro con ventilador”, precisó.

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El exfutbolista de 36 años también cuestionó a quienes, a su juicio, trasladan frustraciones personales a los programas deportivos. No incluyó a todos los comunicadores dentro de esa descripción, pero aseguró que ese comportamiento aparece con frecuencia.

“Yo me soplo todos los partidos de la Liga 1, estoy leyendo, estoy viendo, porque quiero mejorar, quiero equivocarme cada vez menos y quiero ser mejor. Yo quiero que a todos le vaya bien y para tener que hablar solamente cosas buenas”, agregó.