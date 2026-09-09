Figura de Brasil palpita el duelo contra Perú en el Sudamericano de Vóley: “Es un buen equipo, va a ser un buen juego”

Julia Bergmann elogió el rendimiento de la selección peruana ante Argentina en el Sudamericano de Vóley. Crédito: FPV

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La selección de Brasil ya piensa en su próximo desafío en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Luego de debutar con una contundente victoria por 3-0 sobre Venezuela, la ‘Canarinha’ se prepara para enfrentar a Perú este miércoles 9 de septiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

En la previa del encuentro, Julia Bergmann habló con la Federación Peruana de Vóley (FPV) y destacó el rendimiento mostrado por la ‘bicolor’ en su estreno ante Argentina. La atacante brasileña reconoció que todavía no han realizado un análisis profundo de su próximo rival, pero dejó claro que esperan un partido exigente.

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“Perú es un buen equipo. Hicieron un buen juego hoy con Argentina. Necesitamos estudiar ahora cómo es el equipo, porque no jugamos mucho contra Perú, pero sabemos que tenemos una responsabilidad y sí, va a ser un buen juego”, señaló la figura del combinado local.

Las palabras de la brasileña llegan después de la actuación que tuvo Perú ante Argentina en la primera fecha del campeonato continental. El equipo dirigido por Antonio Rizola cayó 3-1 ante las ‘Panteras’, pero consiguió quedarse con el primer set y compitió hasta el tramo final del encuentro, donde estuvo muy cerca de forzar un ‘tiebreak’.

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Para Brasil, ese rendimiento es una señal de alerta antes de su segundo compromiso. Aunque la selección brasileña parte como favorita y llega después de imponerse con autoridad a Venezuela, Julia Bergmann considera necesario analizar con mayor detalle las virtudes de la ‘Bicolor’.

El poco historial reciente de enfrentamientos entre ambas selecciones también representa un factor a considerar. Por ello, el conjunto brasileño aprovechará las horas previas al partido para estudiar el sistema de juego peruano y preparar una estrategia que le permita controlar sus principales fortalezas.

Julia Bergmann y el reto ante Perú

Brasil afrontará el encuentro con la obligación de mantener el buen nivel mostrado en su debut. La victoria ante Venezuela le permitió comenzar con confianza el torneo, pero ahora tendrá un rival que, pese a su derrota, mostró capacidad para competir ante Argentina.

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Bergmann también sabe que el formato del Sudamericano de Vóley 2026 no permite demasiados tropiezos. Al tratarse de un campeonato de todos contra todos, cada partido tiene un peso importante en la clasificación y obliga a las selecciones a mantener la concentración durante toda la competencia.

Perú, por su parte, buscará convertir las buenas sensaciones de su debut en un resultado positivo frente a uno de los principales candidatos al título y al boleto de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. La ‘Bicolor’ necesita sumar para mantenerse en la pelea por uno de los tres cupos al Mundial 2027.

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Julia Bergmann es una de las figuras actuales de la selección brasileña de vóley. Crédito: Instagram

¿Cuándo juegan Perú vs Brasil?

Perú y Brasil se enfrentarán este miércoles 9 de septiembre desde las 6:00 p. m. (hora peruana) en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

La ‘bicolor’ llegará después de su derrota ante Argentina, mientras que Brasil buscará sumar su segunda victoria consecutiva tras superar a Venezuela. Será un duelo de máxima exigencia para el equipo de Rizola, que tendrá al frente a una selección brasileña que ya dejó en claro su condición de favorita.

Las declaraciones de Bergmann reflejan el respeto que existe en Brasil por el rendimiento mostrado por Perú. Ahora, la cancha tendrá la última palabra en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

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