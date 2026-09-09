Karina Rivera espera concretar su encuentro con María Pía Copello y responde sobre el enfrentamiento entre la conductora y Timoteo

Karina Rivera evita tomar partido en la disputa entre María Pía Copello y Timoteo

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Karina Rivera contó que espera concretar su reunión pública con María Pía Copello, una conversación pendiente que se anunció hace varios meses y que todavía no tiene una fecha definida. La conductora de La calle no calla señaló que el encuentro permitiría que ambas expliquen sus respectivas versiones sobre el final de Karina y Timoteo. Además, respondió sobre las diferencias entre Copello y Ricardo Bonilla, actor que dio vida a Timoteo.

En una entrevista con Infobae Perú, Rivera contó que mantiene comunicación con María Pía y que las dos tienen disposición para sentarse frente a cámaras. La presentadora sostuvo que el encuentro se ha postergado por las agendas de ambas y por situaciones familiares que atravesó en las últimas semanas.

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“Yo creo que sí. Confío que en este año se va a dar. Su programa ya levantó, ya tiene más claro todo. Yo creo que sí se daría este año y sería ideal, sería supersuperlindo, de verdad, porque tanto ella como yo estamos superdispuestas a sentarnos a hablar, a contarles a nuestros niños que ahora son adultos nuestra historia. Aclarar, porque ella tiene su historia y yo la mía”, dijo Karina Rivera al ser consultada sobre la posibilidad de reunirse este 2026 con Copello.

Karina Rivera espera que se concrete su encuentro con María Pía Copello.

Karina Rivera y María Pía Copello buscan contar sus versiones

Rivera aseguró que el proyecto de una conversación conjunta en el canal de YouTube de María Pía Copello no está descartado. De hecho, reveló que ambas llegaron a firmar un contrato , aunque ese acuerdo ya venció porque no pudieron coordinar fechas.

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“Sí, tuve un contrato que ya venció, pero después seguimos en comunicación. Era para hacer algo juntas, pero hubo muchas situaciones que impidieron que se concrete. Lo que queremos, básicamente, es sentarnos y hablar, eso es lo que anhelamos. Si en algún momento trabajamos juntas, habrá que analizarlo y ver los tiempos”, expresó.

Más que un proyecto para conducir juntas, la animadora precisó que, por ahora, la prioridad es participar en un espacio que les permita abordar los temas que sus seguidores comentan desde hace años.

“No lo he pensado, no sé si voy a estar en un streaming con Pía. Ahorita lo que sí tengo claro es que vamos a sentarnos las dos para un programa determinado a hablar. Eso es lo primero, lo que venga después, yo no me puedo adelantar. Tampoco sé si tendré tiempo, o si ella está pensando en mí. Por lo pronto, yo continúo con mi trabajo, mis cosas, con mi labor de madre y empresaria.”, manifestó Rivera.

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La exconductora de Karina y Timoteo sostuvo que ambas desean dirigirse a quienes crecieron con el programa infantil y hoy son adultos. Según explicó, el objetivo sería aclarar las versiones que circularon sobre su salida del espacio y detallar las experiencias de cada una.

Karina Rivera es la ctua conductora de “La calle no calla”.

“Nunca ha habido rencor. A mí cuando me invitaban a los programas y me decían que cuente mi historia, de cómo fue mi salida de ‘Karina y Timoteo’, yo siempre la he contado. Yo no me he inventado nada, tengo mi lado de mi historia. No la estoy señalando a ella como la culpable. Siempre he sido honesta y he contado mi versión, pero esta vez lo voy a hacer sentada con ella y diré lo mismo, lo que me tocó a mí vivir y ella también tendrá su historia”, remarcó.

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Las diferencias entre María Pía y Timoteo

Durante la conversación, Karina Rivera fue consultada por el enfrentamiento público entre María Pía Copello y Ricardo Bonilla, conocido por interpretar a Timoteo. La conductora aclaró que el animador es su amigo y prefirió no tomar partido por ninguno de los doas.

“Yo no me puedo poner en sus zapatos. Conozco muy bien a Ricardo Bonilla, sé de qué pie cojea [ríe]. Bueno, esas historias son de ellos dos. Yo ahí no puedo entrar, no te puedo opinar porque no ha sido mi historia, no he estado ahí”, respondió Rivera, dejando claro que mantiene una relación de amistad y cariño con él, pero aclaró que no formó parte de las situaciones que originaron el conflicto.

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La presentadora también confirmó que conserva comunicación con el actor, aunque indicó que actualmente no están trabajando juntos. “Nosotros nos comunicamos, sí. Ahorita no, porque él está en circo trabajando, pero sí, normal. Hay una amistad, hay un cariño muy grande”, dijo la conductora de La calle no calla, despacio que se emite por Panamericana TV.

Karina Rivera y María Pía Copello: la historia de una enemistad que podría concretarse en un encuentro digital