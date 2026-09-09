Perú

Aespa en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para su concierto en el Costa 21

El grupo surcoreano ya se encuentra en Perú y está a pocas horas de reunirse con su público

Cuatro integrantes del grupo Aespa posan alineadas con vestidos de color blanco y negro frente a un fondo con logotipos
Las integrantes del grupo de k-pop Aespa posan durante un evento previo a su concierto en el recinto Costa 21 en Lima.
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aespa se presentará este miércoles 9 de setiembre en Costa 21, en San Miguel, como parte de la etapa latinoamericana de su gira. Karina, Winter, Giselle y Ningning volverán a encontrarse con sus seguidores peruanos en un show previsto para las 20:00 horas.

El grupo surcoreano, que debutó en 2020, llega a Lima tras el estreno de su nuevo disco. Para el concierto, el público deberá tomar en cuenta los horarios de ingreso, las rutas de acceso al recinto, las zonas habilitadas y las opciones de retorno al finalizar la presentación.

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Horarios de ingreso al concierto de Aespa

Las actividades para los asistentes comenzarán desde temprano debido a los beneficios incluidos en algunas entradas especiales.

El check-in para quienes cuenten con paquetes VIP se realizará entre las 13:00 y las 15:00 horas. Este público deberá acudir dentro de ese rango para validar los beneficios asociados a su ticket.

Afiche negro con letras metálicas que detalla horarios de registro VIP, apertura de puertas e inicio del espectáculo del grupo Aespa
Un afiche informativo detalla el programa y los horarios de ingreso para el concierto del grupo de K-pop Aespa el 9 de septiembre en el recinto Costa 21 de Lima.

La apertura de puertas para el público general será a las 16:30 horas. Los asistentes deben considerar un margen de tiempo para la formación de filas, la revisión de pertenencias y la validación de las entradas.

El show de aespa en Lima empezará a las 20:00 horas. Se recomienda llevar el e-ticket descargado o disponible en el celular, además de un documento de identidad en caso de que sea solicitado en el ingreso.

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Accesos al Costa 21

El acceso vehicular y peatonal a Costa 21 será por la Costa Verde, a la altura del puente John Lennon, en San Miguel.

Quienes lleguen en taxi, auto particular o transporte por aplicativo deberán utilizar esta vía rápida. Para los asistentes que acudan a pie, la bajada del parque John Lennon será una de las rutas recomendadas para llegar al recinto.

El local contará con ingresos diferenciados para las zonas PIT, Platinum y VIP. Cada persona debe revisar el sector consignado en su entrada antes de acercarse a las filas, con el fin de evitar demoras.

Afiche negro con letras metálicas que detalla horarios de registro VIP, apertura de puertas e inicio del espectáculo del grupo Aespa
Un afiche informativo detalla el programa y los horarios de ingreso para el concierto del grupo de K-pop Aespa el 9 de septiembre en el recinto Costa 21 de Lima.

El tránsito en la Costa Verde puede aumentar en las horas previas al concierto. Por ello, se aconseja salir con anticipación y coordinar un punto de encuentro con acompañantes antes del ingreso.

Regresa a casa con ‘Bus Stage’

Al término del concierto, el servicio Bus Stage contará con buses hacia distintos puntos de Lima para facilitar el retorno de los asistentes.

La ruta 1493 tendrá como destinos San Juan de Lurigancho y Surco. En tanto, la ruta 1219 irá hacia Lurigancho-Chosica.

Estos buses cuentan con autorización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Antes de abordar, los usuarios deben confirmar el destino de la unidad para elegir la ruta adecuada.

Afiche de la Autoridad de Transporte Urbano con rutas desde Costa 21, fotos de Aespa y un mapa vial de Lima
Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano informa sobre las rutas especiales del servicio Bus Stage desde Costa 21 tras el concierto de Aespa en Lima.

Quienes prefieran usar taxis o aplicativos de movilidad deben tener en cuenta que la demanda aumentará a la salida del evento. Coordinar el recojo fuera de la zona de mayor concentración puede facilitar el retorno.

Objetos prohibidos

No estará permitido el ingreso con selfie sticks, sustancias ilícitas, punteros láser, cámaras con lentes intercambiables, mochilas ni bolsos grandes.

La lista también incluye artículos pirotécnicos, alimentos, bebidas y baterías portátiles que superen los 160 Wh de capacidad. Los asistentes deben revisar las especificaciones de sus dispositivos antes de dirigirse al recinto.

Los controles de seguridad estarán habilitados en todos los accesos. La recomendación es llevar solo objetos indispensables, como celular, documento de identidad, entrada digital, llaves y una billetera o bolso pequeño autorizado.

Cartel oscuro del grupo Aespa con el título Elementos prohibidos y nueve símbolos circulares tachados con objetos no permitidos
Una guía informativa detalla los objetos y sustancias cuyo ingreso no está permitido al concierto de Aespa en el recinto Costa 21 de Lima.

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