Perú

Peruanos ahora podrán ingresar sin visa a este país: embajada acaba de confirmar que “abre sus puertas”

Se informó que la exención de visa rige para quienes tengan pasaporte ordinario y viajen por motivos de comercio, turismo, visitas familiares, intercambios o tránsito

Los peruanos con pasaporte ordinario pueden viajar a China sin visa y permanecer hasta 30 días por turismo, comercio, visitas familiares, intercambios y tránsito. (Andina)
Los peruanos con pasaporte ordinario pueden viajar a China sin visa y permanecer hasta 30 días por turismo, comercio, visitas familiares, intercambios y tránsito. (Andina)
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Los ciudadanos de Perú que cuenten con pasaportes ordinarios pueden viajar a China sin visa y permanecer hasta 30 días por motivos de comercio, turismo, visitas familiares, intercambios y tránsito. La información fue difundida por la Embajada de China en Perú, que indicó que el país asiático aplica de manera unilateral esta política de exención para todos los peruanos.

La representación diplomática hizo el anuncio este martes mediante sus redes sociales, en un mensaje que incluyó una referencia a las exigencias que enfrentan los peruanos cuando solicitan una visa para otros destinos.

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“Los ciudadanos peruanos con pasaportes ordinarios pueden visitar China sin visa y quedar 30 días con motivo del comercio, turismo, visitas familiares, intercambios y tránsito”, señaló la embajada.

El pronunciamiento agregó que “China abre sus puertas y recibe al pueblo peruano con los brazos abiertos”. La medida contempla viajes por cinco razones específicas: comercio, turismo, visitas familiares, intercambios y tránsito.

Los peruanos podrán permanecer hasta 30 días en China

La exención está dirigida a los ciudadanos peruanos que posean pasaportes ordinarios. Según el mensaje de la embajada, el plazo máximo de estadía sin visa será de 30 días.

La comunicación no detalló requisitos adicionales ni precisó desde qué fecha se encuentra vigente la política anunciada. Sí afirmó que China aplica unilateralmente política de exención de visa para todos los peruanos.

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La misión diplomática utilizó el anuncio para comparar el acceso de los ciudadanos peruanos al país asiático con los procedimientos de visado exigidos por otra nación. “Entonces, ¿por qué los peruanos, al solicitar una visa para cierto país, tienen que someterse a rigurosos controles e incluso enfrentarse a amenazas de cancelación de las visas de toda su familia?”, cuestionó.

La referencia aludió a Estados Unidos, en la víspera de la llegada a Lima del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como parte de una gira regional.

El anuncio se produjo antes de la visita de Marco Rubio a Lima

La Embajada de China en Perú difundió el mensaje después de responder a una columna de Rubio publicada en el diario peruano El Comercio. En ese texto, el funcionario estadounidense afirmó que “los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”.

Rubio se refirió al litigio iniciado por la naviera estatal china Cosco, propietaria del puerto de Chancay, contra el Estado peruano. La empresa busca quedar excluida de la supervisión y el control de tarifas bajo el argumento de que se trata de un puerto privado y no de una concesión estatal.

El puerto fue construido en territorio peruano con una inversión de 1.300 millones de dólares. La Embajada de China sostuvo que las inversiones y operaciones de todos los países en Perú deben quedar bajo la jurisdicción del Estado peruano.

“Especialmente, si las recientes ventas han generado importantes niveles de endeudamiento para el Perú, deberían someterse al mismo estándar de transparencia”, manifestó la delegación diplomática china.

China defendió sus inversiones y la relación comercial con Perú

El mensaje de la embajada también incluyó una defensa de la presencia económica china en Perú. La entidad aseguró que la inversión china en el país “es transparente y conforme a la ley”.

De acuerdo con la representación diplomática, la cartera de inversiones chinas asciende a 30.000 millones de dólares y genera oportunidades de desarrollo, empleo, ingresos fiscales, superávit comercial y reservas internacionales. La embajada sostuvo que esos recursos no han generado “ni un centavo de deuda”.

La delegación china afirmó además que China se mantiene desde hace 12 años consecutivos como el mayor socio comercial de Perú. También indicó que Perú es el tercer mayor país exportador de América Latina hacia China.

Según datos atribuidos por la embajada al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano, el superávit de Perú en el intercambio comercial con China llegó a 52.000 millones de dólares desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre ambos países, en 2010.

“Y se espera que el Protocolo de Actualización del TLC China-Perú entre en vigor en breve. El mercado chino abre sus puertas a los productos cualificados peruanos”, remarcó la misión diplomática.

Rubio tiene previsto reunirse con Keiko Fujimori y Carlos Espá

Marco Rubio llegará a Lima este miércoles y tiene previsto reunirse el jueves con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

La visita forma parte del recorrido que el secretario de Estado de Estados Unidos realiza esta semana por Colombia, Ecuador y Perú, entre el 8 y el 10 de septiembre.

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