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Jefferson Farfán se amistó con Reimond Manco: su sorpresivo reencuentro en ‘Enfocados’

La ‘Foquita’ estrenará la sexta temporada de podcast teniendo como invitado al ‘Rei’, con quien tuvo varios enfrentamientos por comentarios del exdelantero

Jefferson Farfán se amistó con Reimond Manco
Jefferson Farfán se amistó con Reimond Manco
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Uno de los enfrentamientos más comentados en los últimos tiempo fue la que protagonizaron Jefferson Farfán y Reimond Manco. Ambos exjugadores no dejaron de enviarse indirectas que desataron polémicas en el mundo futbolístico. El ‘Rei’ realizó comentarios que no le gustaron a la ‘Foquita’ y así empezó el conflicto entre ambos.

Después de los tensos cruces, los dos exfutbolistas estarán frente a frente en el estreno de la temporada seis de ‘Enfocados’. El exjotita es el invitado especial del podcast del ‘10′ de la calle y Roberto Guizasola. Una entrevista que genera mucha expectativa por todos los dardos que se lanzaron.

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“Yo quiero show”, arrancó diciendo Farfán en el video de la promoción. Y en una parte del adelanto, ‘Jeffry’ le dijo a Manco: “¿Te acuerdas lo de Alemania?“, y lo hizo explotar. Y ‘Cucuruchu’ soltó: ”Ustedes se acuerdan de sus maldades, a mí no me metan“.

Y todo estalló cuando Roberto le pregunta a Reimond, si él es mejor o Christian Cueva: “Mejor di, mejor jugador Reimond, no hay comparaciones”, dijo el exdelantero. Y Guizasola remató: “Cholo, él es, huevón”. Jefferson reaccionó con una carcajada.

La 'Foquita' estrenará una temporada más de su podcast con el 'Rei'. (Enfocados)

Christian Cueva volvió a disparar contra Reimond Manco

Christian Cueva cuestionó una vez más las críticas de Reimond Manco a Paolo Guerrero y sostuvo que los comentaristas no deberían emitir juicios definitivos a partir de un solo resultado, después del triunfazo de Sport Boys por 5 a 1 con Cienciano en el Torneo Clausura.

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‘Aladino’ señaló que su discusión con el ‘Rei’ se originó por los cuestionamientos al desempeño de Guerrero. Según planteó, el análisis no puede reducirse a una actuación que no haya sido favorable.

'Aladino' y Juan Manuel Vargas cuestionaron al 'Rei' por ácida opinión sobre el delantero de Alianza Lima. (Video: La Parrilla del Loco)

El jugador afirmó que los comentaristas deben evitar dictaminar que un futbolista no está preparado para un partido solo por un mal rendimiento. Su reclamo estuvo dirigido a Reimond Manco, quien semanas antes se había sumado a las críticas contra Paolo Guerrero.

Tú no puedes decir ‘tú no estás para este partido’”, dijo Cueva a Doble Punta. El mediocampista remarcó que se refería a Manco y al comentario que formuló sobre Guerrero.

El exintegrante de la selección peruana sostuvo que la valoración sobre el delantero no debía ser tajante. “Que le diga a Paolo: ‘Tú no estás para este partido’, después de que quizás no fue un buen partido para Paolo”, expresó ante los panelistas del pódcast.

El presente de Jefferson Farfán y Reimond Manco tras retiro del fútbol

Jefferson Farfán y Reimond Manco construyeron nuevos espacios públicos fuera de las canchas, vinculados al entretenimiento digital y al análisis deportivo. La ‘Foquita’ dejó el fútbol profesional a finales de 2022, luego de conseguir el bicampeonato con Alianza Lima.

El exdelantero desarrolla una faceta empresarial y conduce Enfocados, un programa de entrevistas en formato pódcast del que es propietario. El espacio cuenta con una programación que genera repercusión en las redes sociales.

Manco anunció su retiro definitivo en julio de 2025. El exfutbolista descartó continuar su carrera en la Liga 1 o la Liga 2. Tras su salida de las canchas, asumió labores como comentarista y analista de fútbol en distintos espacios digitales. También creó un canal propio para opinar sobre la actualidad del deporte.

Reimond Manco lanzó indirecta a Jefferson Farfán y ‘amenazó' con sacar programa como ‘Enfocados’.
Reimond Manco lanzó indirecta a Jefferson Farfán y ‘amenazó' con sacar programa como ‘Enfocados’.

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