Jefferson Farfán se amistó con Reimond Manco: su sorpresivo reencuentro en ‘Enfocados’

Jefferson Farfán se amistó con Reimond Manco

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Uno de los enfrentamientos más comentados en los últimos tiempo fue la que protagonizaron Jefferson Farfán y Reimond Manco. Ambos exjugadores no dejaron de enviarse indirectas que desataron polémicas en el mundo futbolístico. El ‘Rei’ realizó comentarios que no le gustaron a la ‘Foquita’ y así empezó el conflicto entre ambos.

Después de los tensos cruces, los dos exfutbolistas estarán frente a frente en el estreno de la temporada seis de ‘Enfocados’. El exjotita es el invitado especial del podcast del ‘10′ de la calle y Roberto Guizasola. Una entrevista que genera mucha expectativa por todos los dardos que se lanzaron.

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“Yo quiero show”, arrancó diciendo Farfán en el video de la promoción. Y en una parte del adelanto, ‘Jeffry’ le dijo a Manco: “¿Te acuerdas lo de Alemania?“, y lo hizo explotar. Y ‘Cucuruchu’ soltó: ”Ustedes se acuerdan de sus maldades, a mí no me metan“.

Y todo estalló cuando Roberto le pregunta a Reimond, si él es mejor o Christian Cueva: “Mejor di, mejor jugador Reimond, no hay comparaciones”, dijo el exdelantero. Y Guizasola remató: “Cholo, él es, huevón”. Jefferson reaccionó con una carcajada.

La 'Foquita' estrenará una temporada más de su podcast con el 'Rei'. (Enfocados)

Christian Cueva volvió a disparar contra Reimond Manco

Christian Cueva cuestionó una vez más las críticas de Reimond Manco a Paolo Guerrero y sostuvo que los comentaristas no deberían emitir juicios definitivos a partir de un solo resultado, después del triunfazo de Sport Boys por 5 a 1 con Cienciano en el Torneo Clausura.

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‘Aladino’ señaló que su discusión con el ‘Rei’ se originó por los cuestionamientos al desempeño de Guerrero. Según planteó, el análisis no puede reducirse a una actuación que no haya sido favorable.

'Aladino' y Juan Manuel Vargas cuestionaron al 'Rei' por ácida opinión sobre el delantero de Alianza Lima. (Video: La Parrilla del Loco)

El jugador afirmó que los comentaristas deben evitar dictaminar que un futbolista no está preparado para un partido solo por un mal rendimiento. Su reclamo estuvo dirigido a Reimond Manco, quien semanas antes se había sumado a las críticas contra Paolo Guerrero.

“Tú no puedes decir ‘tú no estás para este partido’”, dijo Cueva a Doble Punta. El mediocampista remarcó que se refería a Manco y al comentario que formuló sobre Guerrero.

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El exintegrante de la selección peruana sostuvo que la valoración sobre el delantero no debía ser tajante. “Que le diga a Paolo: ‘Tú no estás para este partido’, después de que quizás no fue un buen partido para Paolo”, expresó ante los panelistas del pódcast.

El presente de Jefferson Farfán y Reimond Manco tras retiro del fútbol

Jefferson Farfán y Reimond Manco construyeron nuevos espacios públicos fuera de las canchas, vinculados al entretenimiento digital y al análisis deportivo. La ‘Foquita’ dejó el fútbol profesional a finales de 2022, luego de conseguir el bicampeonato con Alianza Lima.

El exdelantero desarrolla una faceta empresarial y conduce Enfocados, un programa de entrevistas en formato pódcast del que es propietario. El espacio cuenta con una programación que genera repercusión en las redes sociales.

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Manco anunció su retiro definitivo en julio de 2025. El exfutbolista descartó continuar su carrera en la Liga 1 o la Liga 2. Tras su salida de las canchas, asumió labores como comentarista y analista de fútbol en distintos espacios digitales. También creó un canal propio para opinar sobre la actualidad del deporte.

Reimond Manco lanzó indirecta a Jefferson Farfán y ‘amenazó' con sacar programa como ‘Enfocados’.