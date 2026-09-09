El emocionante punto de Perú ante Argentina en Sudamericano de Vóley 2026: las 4 salvadas que pusieron de pie a los hinchas brasileños

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Pese a la derrota, la selección peruana de vóley tuvo una buena actuación en su debut ante Argentina en el Campeonato Sudamericano 2026. La ‘bicolor’ mostró carácter y pundonor para disputar cada punto. Una muestra de ello fue la acción que permitió igualar el cuarto set.

El equipo de Antonio Rizola perdía 24-23 en el cuarto parcial. Un punto más y la ‘albiceleste’ se quedaba con la victoria. Las peruanas buscaban extender el juego y soñaban con llevar a su rival al quinto set, con la intención de lograr una remontada histórica.

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Era el turno del saque de Perú. Claudia Palza envió el balón hacia el fondo de la cancha, donde estaba la líbero Agostina Pelozo. La argentina respondió con dificultad y logró dirigir la pelota hacia su armadora, Victoria Mayer, quien levantó por el centro para Candelaria Herrera.

La central golpeó el balón, pero Kiara Montes se lanzó al suelo para evitar que cayera. Coraima Gómez levantó para Brenda Lobatón, quien esta vez optó por un toque suave para que la selección nacional pudiera reordenarse. La jugada también confundió a la líbero con la central argentina.

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La acción continuó. Argentina reconstruyó el ataque y buscó a Bianca Cugno, quien ejecutó un potente remate que Lobatón controló a dos manos. El rebote quedó largo y Claudia Palza tuvo que correr fuera de la cancha para devolver el balón.

Brenda Lobatón volvió a pasarla sin potencia. Las ‘panteras’ buscaron otra vez a Cugno, cuyo remate encontró los brazos de la armadora Yadhira Anchante. El rebote volvió a quedar largo y Montes corrió hasta cerca de los banners para salvar el punto.

La salvada de Kiara Montes en el Perú vs Argentina por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Anchante completó la jugada y pasó el balón al campo rival. Para entonces, el Maracanãzinho estalló de emoción. Se escuchaban los gritos en las tribunas y, en la cabina de transmisión de Latina, la tensión se vivía al máximo, al punto de que un comentarista dejó caer el micrófono.

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El equipo de Facundo Morando intentó otra vez superar la defensa peruana con un ataque de su central, aunque no tuvo éxito: Anchante rescató el balón desde el piso. Coraima Gómez apareció para armar a Lobatón, quien no perdonó. La atacante remató con fuerza y provocó el error de la líbero argentina.

El punto fue para Perú: 24-24. La ‘bicolor’ llevó el cuarto set hasta los 26 puntos y desató la celebración. Las jugadoras festejaron en la cancha, Antonio Rizola agitó los puños en la zona técnica y la tribuna vivió un momento álgido.

Los hinchas brasileños se pusieron de pie para celebrar el punto de la selección peruana. En la cabina de transmisión, Eduardo Romay, comentarista y voleibolista, gritó: “Brendaaaaa, lo empata Perú, locura”.

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Más allá de que la ‘blanquirroja’ terminó derrotada, la jugada reflejó la garra y la actitud de la escuadra nacional, que llegó al Campeonato Sudamericano con la intención de pelear por los cupos al Mundial.

La emoción de los hinchas brasileños tras el punto de Perú ante Argentina.

Perú busca la sorpresa ante Brasil

Luego de su actuación ante Argentina, Perú enfrentará a Brasil este miércoles 9 de septiembre, desde las 18:00 horas, en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

El partido será transmitido por Latina, a través de las señales 2 y 702 HD, además de su aplicación y página web. La Confederación Sudamericana de Voleibol también emitirá el encuentro en su canal oficial de YouTube.