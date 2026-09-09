Película producida en Huancayo sobre Flor Pucarina llega a Lima tras exhibirse en Austria y Estados Unidos

“Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos” reconstruye la vida de Leonor Chávez Rojas, conocida como la Faraona del Cantar Huanca.

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El documental ‘Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos’ llegará a los cines peruanos el 10 de septiembre para recuperar la historia de Leonor Chávez Rojas, cantante huancaína que alcanzó reconocimiento nacional bajo el nombre artístico de Flor Pucarina. La película dirigida por Geraldine Zuasnabar Ravelo reúne archivos, canciones y testimonios de artistas y personas que conocieron a la intérprete.

La producción sigue el recorrido de Chávez Rojas desde su llegada a Lima como niña migrante hasta su consolidación como una figura de la música andina. Su trayectoria estuvo marcada por el vínculo con las comunidades de origen andino y por una carrera que enfrentó prejuicios de género, procedencia y clase.

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Flor Pucarina fue conocida por el público como la ‘Faraona del Cantar Huanca’. Su repertorio y presencia escénica la ubicaron entre las intérpretes más representativas de la música andina peruana. El filme propone acercarse a esa historia desde una mirada que integra el aspecto artístico con las experiencias de exclusión que atravesaron muchas mujeres migrantes.

El documental reconstruye la vida de Leonor Chávez Rojas

La película no se limita a repasar la carrera musical de la cantante. ‘Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos’ plantea un retrato de la artista como mujer andina que construyó un espacio en la escena cultural peruana a partir de su voz y de una identidad que defendió a lo largo de su vida.

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El material incluye registros de archivo, interpretaciones musicales y relatos de personas vinculadas con la trayectoria de la cantante. Participan Nilda Mucha, Guillermo Joo, Paulino Torres, Antonio Monge, Ruby Palomino, Ana Espejo, Aníbal Alanya, Juvenal Romero, Aníbal Ríos “Mensajero Chupaquino” y Flor de la Oroya, entre otros.

La cinta busca mostrar el contexto que rodeó a la artista, cuya vida estuvo asociada a los procesos de migración interna hacia Lima. Desde esa perspectiva, la obra también aborda la memoria de las comunidades andinas y el lugar que ocupa la música como expresión de identidad.

La directora explicó que la historia de Flor Pucarina tiene un vínculo personal con su propia formación. Zuasnabar creció en un entorno atravesado por expresiones como el huayno, la muliza, el santiago y el huaylarsh, debido a la actividad artística de su madre.

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La película está situada en experiencia de las mujeres andinas

Geraldine Zuasnabar Ravelo, cineasta quechua huancaína, gestora cultural y artivista comunitaria, señaló que el proyecto nace de una relación cercana con la música andina y con las contradicciones que enfrentan sus intérpretes dentro del país.

“La historia de Flor Pucarina atraviesa mi vida desde mucho antes de imaginar esta película. Crecí entre huaynos, mulizas, santiagos y huaylarsh”, afirmó la directora. También recordó que su infancia transcurrió entre escenarios, fiestas patronales y comunidades en las que la música tenía un papel ligado a la memoria colectiva.

Zuasnabar sostuvo que el documental busca ampliar la mirada sobre ese repertorio. “Esta película es una invitación a mirar la música andina no solo como una expresión artística, sino como un territorio de memoria, identidad y resistencia”, indicó.

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La producción reúne material de archivo, música y testimonios sobre el legado de una figura de la música andina peruana.

La directora afirmó que las mujeres andinas han preservado costumbres, afectos e historias de sus comunidades mientras enfrentaban discriminación y exclusión. En ese marco, consideró que Flor Pucarina representa una figura vinculada con la defensa de esa memoria.

“En el Perú, muchas mujeres andinas han sostenido la memoria de nuestros pueblos mientras enfrentaban el racismo, el machismo y la exclusión. Flor Pucarina fue una de ellas”, expresó.

Una producción de Huancayo que pasó por Lima, Austria y Estados Unidos

El documental fue producido por Chola Contravisual, productora audiovisual comunitaria con sede en Huancayo, y recibió el premio de producción del Ministerio de Cultura. La película tuvo presentaciones en el Festival de Cine de Lima y en encuentros cinematográficos de Austria y Estados Unidos antes de su llegada a las salas peruanas.

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Zuasnabar cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el trabajo audiovisual y comunitario. Entre sus producciones figuran Tunanteras (2019), Llaqtamchikpa Kallpan (2023), así como las series web Voces Hechiceras (2020) y Mejor Chola que Mal Acompañada (2021).

La cineasta señaló que espera que el estreno convoque a audiencias que no suelen acercarse al cine peruano o latinoamericano. También destacó que la película fue realizada desde las regiones y con un equipo compuesto mayoritariamente por mujeres.

“Quisiera que llegue a muchas personas de a pie, a personas que quizás no necesariamente ven cine peruano o latinoamericano”, manifestó. La directora añadió que desea que el documental abra conversaciones entre generaciones en torno a la música, la migración y el lugar de las mujeres andinas en la cultura peruana.

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El estreno de ‘Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos’ está previsto para el 10 de septiembre en salas de cine del país. La película llevará a la pantalla la vida de una intérprete cuya voz permanece asociada al canto huancaíno y a la memoria de las comunidades andinas.

El documental dirigido por Geraldine Zuasnabar Ravelo llegará a los cines peruanos el 10 de septiembre.