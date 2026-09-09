Perú

Película producida en Huancayo sobre Flor Pucarina llega a Lima tras exhibirse en Austria y Estados Unidos

Archivos, canciones y testimonios integran la producción que repasa el recorrido de la artista desde su migración a Lima hasta su reconocimiento nacional

“Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos” reconstruye la vida de Leonor Chávez Rojas, conocida como la Faraona del Cantar Huanca.
“Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos” reconstruye la vida de Leonor Chávez Rojas, conocida como la Faraona del Cantar Huanca.
Guardar

El documental ‘Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos’ llegará a los cines peruanos el 10 de septiembre para recuperar la historia de Leonor Chávez Rojas, cantante huancaína que alcanzó reconocimiento nacional bajo el nombre artístico de Flor Pucarina. La película dirigida por Geraldine Zuasnabar Ravelo reúne archivos, canciones y testimonios de artistas y personas que conocieron a la intérprete.

La producción sigue el recorrido de Chávez Rojas desde su llegada a Lima como niña migrante hasta su consolidación como una figura de la música andina. Su trayectoria estuvo marcada por el vínculo con las comunidades de origen andino y por una carrera que enfrentó prejuicios de género, procedencia y clase.

PUBLICIDAD

Flor Pucarina fue conocida por el público como la ‘Faraona del Cantar Huanca’. Su repertorio y presencia escénica la ubicaron entre las intérpretes más representativas de la música andina peruana. El filme propone acercarse a esa historia desde una mirada que integra el aspecto artístico con las experiencias de exclusión que atravesaron muchas mujeres migrantes.

El documental reconstruye la vida de Leonor Chávez Rojas

La película no se limita a repasar la carrera musical de la cantante. ‘Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos’ plantea un retrato de la artista como mujer andina que construyó un espacio en la escena cultural peruana a partir de su voz y de una identidad que defendió a lo largo de su vida.

PUBLICIDAD

El material incluye registros de archivo, interpretaciones musicales y relatos de personas vinculadas con la trayectoria de la cantante. Participan Nilda Mucha, Guillermo Joo, Paulino Torres, Antonio Monge, Ruby Palomino, Ana Espejo, Aníbal Alanya, Juvenal Romero, Aníbal Ríos “Mensajero Chupaquino” y Flor de la Oroya, entre otros.

La cinta busca mostrar el contexto que rodeó a la artista, cuya vida estuvo asociada a los procesos de migración interna hacia Lima. Desde esa perspectiva, la obra también aborda la memoria de las comunidades andinas y el lugar que ocupa la música como expresión de identidad.

La directora explicó que la historia de Flor Pucarina tiene un vínculo personal con su propia formación. Zuasnabar creció en un entorno atravesado por expresiones como el huayno, la muliza, el santiago y el huaylarsh, debido a la actividad artística de su madre.

La película está situada en experiencia de las mujeres andinas

Geraldine Zuasnabar Ravelo, cineasta quechua huancaína, gestora cultural y artivista comunitaria, señaló que el proyecto nace de una relación cercana con la música andina y con las contradicciones que enfrentan sus intérpretes dentro del país.

“La historia de Flor Pucarina atraviesa mi vida desde mucho antes de imaginar esta película. Crecí entre huaynos, mulizas, santiagos y huaylarsh”, afirmó la directora. También recordó que su infancia transcurrió entre escenarios, fiestas patronales y comunidades en las que la música tenía un papel ligado a la memoria colectiva.

Zuasnabar sostuvo que el documental busca ampliar la mirada sobre ese repertorio. “Esta película es una invitación a mirar la música andina no solo como una expresión artística, sino como un territorio de memoria, identidad y resistencia”, indicó.

La producción reúne material de archivo, música y testimonios sobre el legado de una figura de la música andina peruana.
La producción reúne material de archivo, música y testimonios sobre el legado de una figura de la música andina peruana.

La directora afirmó que las mujeres andinas han preservado costumbres, afectos e historias de sus comunidades mientras enfrentaban discriminación y exclusión. En ese marco, consideró que Flor Pucarina representa una figura vinculada con la defensa de esa memoria.

En el Perú, muchas mujeres andinas han sostenido la memoria de nuestros pueblos mientras enfrentaban el racismo, el machismo y la exclusión. Flor Pucarina fue una de ellas”, expresó.

Una producción de Huancayo que pasó por Lima, Austria y Estados Unidos

El documental fue producido por Chola Contravisual, productora audiovisual comunitaria con sede en Huancayo, y recibió el premio de producción del Ministerio de Cultura. La película tuvo presentaciones en el Festival de Cine de Lima y en encuentros cinematográficos de Austria y Estados Unidos antes de su llegada a las salas peruanas.

Zuasnabar cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el trabajo audiovisual y comunitario. Entre sus producciones figuran Tunanteras (2019), Llaqtamchikpa Kallpan (2023), así como las series web Voces Hechiceras (2020) y Mejor Chola que Mal Acompañada (2021).

La cineasta señaló que espera que el estreno convoque a audiencias que no suelen acercarse al cine peruano o latinoamericano. También destacó que la película fue realizada desde las regiones y con un equipo compuesto mayoritariamente por mujeres.

“Quisiera que llegue a muchas personas de a pie, a personas que quizás no necesariamente ven cine peruano o latinoamericano”, manifestó. La directora añadió que desea que el documental abra conversaciones entre generaciones en torno a la música, la migración y el lugar de las mujeres andinas en la cultura peruana.

El estreno de ‘Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos’ está previsto para el 10 de septiembre en salas de cine del país. La película llevará a la pantalla la vida de una intérprete cuya voz permanece asociada al canto huancaíno y a la memoria de las comunidades andinas.

El documental dirigido por Geraldine Zuasnabar Ravelo llegará a los cines peruanos el 10 de septiembre.
El documental dirigido por Geraldine Zuasnabar Ravelo llegará a los cines peruanos el 10 de septiembre.

Temas Relacionados

Flor Pucarinaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El conjunto dirigido por Antonio Rizola salta al campo del Maracanãzinho para medirse ante el anfitrión y máximo candidato al título. Sigue las incidencias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ tendrá su segunda presentación tras la peleada derrota contra Argentina. Buscará asegurar su pase al Mundial después de 16 años. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¿Habrá corte de luz en tu distrito de Lima? Consulta el cronograma de Pluz para este jueves 10 de septiembre

Los cortes tendrán horarios distintos y no afectarán necesariamente a todos los vecinos de los distritos incluidos en la programación.

¿Habrá corte de luz en tu distrito de Lima? Consulta el cronograma de Pluz para este jueves 10 de septiembre

El emocionante punto de Perú ante Argentina en Sudamericano de Vóley 2026: las 4 salvadas que pusieron de pie a los hinchas brasileños

La acción ocurrió en un momento decisivo del cuarto set, cuando la ‘bicolor’ perdía 24-23 en el partido por la primera fecha del torneo clasificatorio

El emocionante punto de Perú ante Argentina en Sudamericano de Vóley 2026: las 4 salvadas que pusieron de pie a los hinchas brasileños

DNI electrónico gratis para este viernes 25 de septiembre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

El DNIe es el documento oficial de identificación de los ciudadanos peruanos que incorpora un chip con información y certificados digitales, lo que permite acreditar la identidad de una persona tanto de manera presencial como en trámites y servicios digitales

DNI electrónico gratis para este viernes 25 de septiembre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jueza aplica ley de lesa humanidad y archiva proceso contra expolicía por presunta ejecución de comuneros

Jueza aplica ley de lesa humanidad y archiva proceso contra expolicía por presunta ejecución de comuneros

Congreso acuerda debatir la creación de una Comisión especial del Fenomeno El Niño este jueves

Sunafil sanciona al Congreso con más de S/ 400 mil por degradar y cesar a trabajadora embarazada

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Comisiones de la Cámara de Diputados ya votan en contra del pedido facultades del gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Óscar Junior por su liderazgo en La Bella Luz: “Recién está aprendiendo a cantar”

Magaly Medina critica a Óscar Junior por su liderazgo en La Bella Luz: “Recién está aprendiendo a cantar”

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

Aespa en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para su concierto en el Costa 21

Karina Rivera espera concretar su encuentro con María Pía Copello y responde sobre el enfrentamiento entre la conductora y Timoteo

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por afirmar que se sintió menos que Viviana Rivasplata: “Tu marido cambió un Rolex por un Casio”

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El emocionante punto de Perú ante Argentina en Sudamericano de Vóley 2026: las 4 salvadas que pusieron de pie a los hinchas brasileños

‘Checho’ Ibarra destacó virtud de Horacio Melgarejo previo Cienciano vs Montevideo City por la Copa Sudamericana: “Su lectura de juego es memorable”

Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?