SERUMS 2026-II: Minsa establece fechas y horarios para adjudicación de plazas remuneradas según profesión

Profesionales de la salud con atuendos médicos y postulantes se preparan para rendir la evaluación del Serums 2026-II, un proceso clave para el ejercicio en establecimientos públicos. (Composición: Infobae Perú / Minsa)

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El Ministerio de Salud (Minsa) publicó el Programa de Adjudicación de Plazas Remuneradas del SERUMS 2026-II, documento que establece el cronograma para los profesionales de la salud declarados aptos en esta etapa del proceso. La programación detalla las fechas, horarios y salas virtuales asignadas según cada profesión y el orden de mérito de los postulantes.

La adjudicación de plazas remuneradas del SERUMS 2026-II se realizará de forma virtual mediante la plataforma Zoom, del 9 al 11 de septiembre. Durante estas jornadas, los profesionales serán llamados de acuerdo con la posición que ocupan en el orden de mérito y podrán seleccionar una de las plazas disponibles para cumplir con el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.

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Los postulantes deben revisar con anticipación el programa publicado por el Minsa para conocer exactamente cuándo les corresponde participar. Además, deberán cumplir una serie de requisitos técnicos y seguir las indicaciones establecidas para su ingreso a la sala, identificación y posterior elección de la plaza.

Distribución de profesiones para la adjudicación del SERUMS 2026-II

La adjudicación de plazas remuneradas del SERUMS 2026-II se desarrollará del 9 al 11 de septiembre mediante cuatro salas virtuales de Zoom. El 9 de septiembre participarán Medicina, Enfermería, Obstetricia, Odontología y Tecnología Médica en Laboratorio Clínico. En Medicina serán convocados los puestos 001 al 350 y en Enfermería, del 001 al 425, desde las 09:00. Obstetricia tendrá el mismo rango de 001 al 425, mientras que Odontología reunirá a los puestos 001 al 350. Tecnología Médica en Laboratorio Clínico participará de 15:00 a 16:30, para los puestos 01 al 110.

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Revisa aquí el Programa de Adjudicación de Plazas Remuneradas SERUMS 2026-II y consulta todos los detalles de la programación. (LINK)

Advierten sobre ofertas fraudulentas en el proceso SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)

El 10 de septiembre continuará la programación para Medicina, Enfermería y Obstetricia. En Medicina corresponderá a los puestos 351 al 700 y en Enfermería, del 426 al 850. Obstetricia convocará a los profesionales ubicados del 425 al 850. Ese día también participarán Psicología, con los puestos 001 al 250 desde las 09:00, y Biología, del 01 al 140 a partir de las 14:00. Nutrición tendrá su turno desde las 14:00 para los postulantes ubicados entre los puestos 01 y 180.

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El 11 de septiembre se completarán los últimos rangos de Medicina y Enfermería. La primera carrera convocará a los puestos 701 al 1050, mientras que Enfermería reunirá a quienes ocupen del 851 al 1275. También participarán Farmacia y Bioquímica, del orden 001 al 150, entre las 09:00 y las 10:30, y Trabajo Social, del 01 al 50, entre las 12:00 y las 13:00. En esta jornada también estarán Ingeniería Sanitaria, Medicina Veterinaria, Tecnología Médica en Radiología, Terapia Física, Terapia de Lenguaje y Terapia Ocupacional, desde las 09:00 hasta las 11:30 o hasta cubrir las vacantes.

El Minsa publica los resultados del Serums 2026-I tras la evaluación a casi 40,000 profesionales de la salud| Andina

¿Qué deben hacer los postulantes durante la adjudicación virtual del SERUMS?

Antes de ingresar a la sala de adjudicación virtual del SERUMS, los postulantes deben comprobar que cuentan con una laptop o computadora de escritorio con cámara y micrófono, además de una conexión estable a internet. También deben tener instalada la plataforma Zoom para evitar inconvenientes durante la sesión.

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Al ingresar a la sala correspondiente, cada profesional deberá identificarse con su número de orden de mérito, apellido paterno y primer nombre. Con esos datos permanecerá en la videoconferencia hasta que llegue su turno. El llamado seguirá el orden establecido para cada profesión.

Cuando escuche su nombre, el postulante deberá levantar inmediatamente la opción “Mano Zoom”. El programa establece que, si una persona no responde después de dos llamados, se continuará con el siguiente participante. Por ello, resulta importante permanecer atento durante toda la jornada y mantener activa la conexión.

Cuando sea convocado, deberá mostrar su DNI a la cámara y comunicar si desiste de adjudicar una plaza o si decide continuar con la elección. En caso de adjudicar, tendrá que indicar la plaza seleccionada y contará con hasta tres oportunidades para elegir, por lo que el Minsa recomienda revisar previamente las opciones disponibles.

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El Minsa recomienda a los profesionales declarados aptos revisar detenidamente el Programa de Adjudicación de Plazas Remuneradas SERUMS 2026-II y verificar las condiciones técnicas antes de la fecha asignada. También deben mantenerse atentos a las publicaciones y comunicaciones oficiales relacionadas con el proceso.