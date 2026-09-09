Perú

SERUMS 2026-II: Minsa establece fechas y horarios para adjudicación de plazas remuneradas según profesión

La adjudicación se desarrollará del 9 al 11 de septiembre mediante sesiones virtuales de Zoom, donde los postulantes serán llamados según el orden de mérito establecido para cada profesión

Imagen dividida: persona con mascarilla y atuendo sanitario azul; jóvenes sentados en pupitres de aula. Gráfico de "Evaluación SERUMS 2026-II"
Profesionales de la salud con atuendos médicos y postulantes se preparan para rendir la evaluación del Serums 2026-II, un proceso clave para el ejercicio en establecimientos públicos. (Composición: Infobae Perú / Minsa)
Guardar

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó el Programa de Adjudicación de Plazas Remuneradas del SERUMS 2026-II, documento que establece el cronograma para los profesionales de la salud declarados aptos en esta etapa del proceso. La programación detalla las fechas, horarios y salas virtuales asignadas según cada profesión y el orden de mérito de los postulantes.

La adjudicación de plazas remuneradas del SERUMS 2026-II se realizará de forma virtual mediante la plataforma Zoom, del 9 al 11 de septiembre. Durante estas jornadas, los profesionales serán llamados de acuerdo con la posición que ocupan en el orden de mérito y podrán seleccionar una de las plazas disponibles para cumplir con el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.

PUBLICIDAD

Los postulantes deben revisar con anticipación el programa publicado por el Minsa para conocer exactamente cuándo les corresponde participar. Además, deberán cumplir una serie de requisitos técnicos y seguir las indicaciones establecidas para su ingreso a la sala, identificación y posterior elección de la plaza.

Distribución de profesiones para la adjudicación del SERUMS 2026-II

La adjudicación de plazas remuneradas del SERUMS 2026-II se desarrollará del 9 al 11 de septiembre mediante cuatro salas virtuales de Zoom. El 9 de septiembre participarán Medicina, Enfermería, Obstetricia, Odontología y Tecnología Médica en Laboratorio Clínico. En Medicina serán convocados los puestos 001 al 350 y en Enfermería, del 001 al 425, desde las 09:00. Obstetricia tendrá el mismo rango de 001 al 425, mientras que Odontología reunirá a los puestos 001 al 350. Tecnología Médica en Laboratorio Clínico participará de 15:00 a 16:30, para los puestos 01 al 110.

PUBLICIDAD

Revisa aquí el Programa de Adjudicación de Plazas Remuneradas SERUMS 2026-II y consulta todos los detalles de la programación. (LINK)

Advierten sobre ofertas fraudulentas en el proceso SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)
Advierten sobre ofertas fraudulentas en el proceso SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)

El 10 de septiembre continuará la programación para Medicina, Enfermería y Obstetricia. En Medicina corresponderá a los puestos 351 al 700 y en Enfermería, del 426 al 850. Obstetricia convocará a los profesionales ubicados del 425 al 850. Ese día también participarán Psicología, con los puestos 001 al 250 desde las 09:00, y Biología, del 01 al 140 a partir de las 14:00. Nutrición tendrá su turno desde las 14:00 para los postulantes ubicados entre los puestos 01 y 180.

El 11 de septiembre se completarán los últimos rangos de Medicina y Enfermería. La primera carrera convocará a los puestos 701 al 1050, mientras que Enfermería reunirá a quienes ocupen del 851 al 1275. También participarán Farmacia y Bioquímica, del orden 001 al 150, entre las 09:00 y las 10:30, y Trabajo Social, del 01 al 50, entre las 12:00 y las 13:00. En esta jornada también estarán Ingeniería Sanitaria, Medicina Veterinaria, Tecnología Médica en Radiología, Terapia Física, Terapia de Lenguaje y Terapia Ocupacional, desde las 09:00 hasta las 11:30 o hasta cubrir las vacantes.

El Minsa publica los resultados del Serums 2026-I tras la evaluación a casi 40,000 profesionales de la salud
El Minsa publica los resultados del Serums 2026-I tras la evaluación a casi 40,000 profesionales de la salud| Andina

¿Qué deben hacer los postulantes durante la adjudicación virtual del SERUMS?

Antes de ingresar a la sala de adjudicación virtual del SERUMS, los postulantes deben comprobar que cuentan con una laptop o computadora de escritorio con cámara y micrófono, además de una conexión estable a internet. También deben tener instalada la plataforma Zoom para evitar inconvenientes durante la sesión.

Al ingresar a la sala correspondiente, cada profesional deberá identificarse con su número de orden de mérito, apellido paterno y primer nombre. Con esos datos permanecerá en la videoconferencia hasta que llegue su turno. El llamado seguirá el orden establecido para cada profesión.

Cuando escuche su nombre, el postulante deberá levantar inmediatamente la opción “Mano Zoom”. El programa establece que, si una persona no responde después de dos llamados, se continuará con el siguiente participante. Por ello, resulta importante permanecer atento durante toda la jornada y mantener activa la conexión.

Cuando sea convocado, deberá mostrar su DNI a la cámara y comunicar si desiste de adjudicar una plaza o si decide continuar con la elección. En caso de adjudicar, tendrá que indicar la plaza seleccionada y contará con hasta tres oportunidades para elegir, por lo que el Minsa recomienda revisar previamente las opciones disponibles.

El Minsa recomienda a los profesionales declarados aptos revisar detenidamente el Programa de Adjudicación de Plazas Remuneradas SERUMS 2026-II y verificar las condiciones técnicas antes de la fecha asignada. También deben mantenerse atentos a las publicaciones y comunicaciones oficiales relacionadas con el proceso.

Temas Relacionados

SERUMS 2026-IIMinsaSerumsperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Película producida en Huancayo sobre Flor Pucarina llega a Lima tras exhibirse en Austria y Estados Unidos

Archivos, canciones y testimonios integran la producción que repasa el recorrido de la artista desde su migración a Lima hasta su reconocimiento nacional

Película producida en Huancayo sobre Flor Pucarina llega a Lima tras exhibirse en Austria y Estados Unidos

¿Usaron tu rostro para crear un video u foto falsa con IA? Esto debes hacer si eres víctima de un deepfake

La inteligencia artificial facilita la creación de contenidos falsos cada vez más realistas. Si tu rostro aparece en uno de ellos sin consentimiento, estas son las vías para denunciarlo y limitar su difusión.

¿Usaron tu rostro para crear un video u foto falsa con IA? Esto debes hacer si eres víctima de un deepfake

Aespa en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para su concierto en el Costa 21

El grupo surcoreano ya se encuentra en Perú y está a pocas horas de reunirse con su público

Aespa en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para su concierto en el Costa 21

Figura de Brasil palpita el duelo contra Perú en el Sudamericano de Vóley: “Es un buen equipo, va a ser un buen juego”

Julia Bergmann elogió el rendimiento de la selección peruana ante Argentina y anticipó un duelo exigente frente a la ‘bicolor’ en la segunda fecha del torneo continental

Figura de Brasil palpita el duelo contra Perú en el Sudamericano de Vóley: “Es un buen equipo, va a ser un buen juego”

¿Por qué seguimos dependiendo de la anchoveta?

La dependencia de la anchoveta ha postergado la diversificación pesquera en el Perú, pese a que el país cuenta con recursos mesopelágicos identificados, décadas de investigación científica y antecedentes de aprovechamiento

¿Por qué seguimos dependiendo de la anchoveta?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sunafil sanciona al Congreso con más de S/ 400 mil por degradar y cesar a trabajadora embarazada

Sunafil sanciona al Congreso con más de S/ 400 mil por degradar y cesar a trabajadora embarazada

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Comisiones de la Cámara de Diputados ya votan en contra del pedido facultades del gobierno de Keiko Fujimori

Alberto Beingolea llama “patraña” al juicio donde piden 10 años de prisión en su contra: “Se va a caer”

Catorce partidos no irán al debate del JNE si este no fija postura sobre Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Película producida en Huancayo sobre Flor Pucarina llega a Lima tras exhibirse en Austria y Estados Unidos

Película producida en Huancayo sobre Flor Pucarina llega a Lima tras exhibirse en Austria y Estados Unidos

Aespa en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para su concierto en el Costa 21

Karina Rivera espera concretar su encuentro con María Pía Copello y responde sobre el enfrentamiento entre la conductora y Timoteo

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por afirmar que se sintió menos que Viviana Rivasplata: “Tu marido cambió un Rolex por un Casio”

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

DEPORTES

Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?

Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?

Figura de Brasil palpita el duelo contra Perú en el Sudamericano de Vóley: “Es un buen equipo, va a ser un buen juego”

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

‘Puma’ Carranza volverá a Matute: el convocado sorpresa para Alianza Lima vs Universitario como en la final del 2023

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos