Perú

Reniec permite renovar gratis el PIN del DNI electrónico: conoce los pasos para cambiarlo

La contraseña permite realizar firmas electrónicas de documentos, contratos y declaraciones juradas con validez legal

dni electrónico reniec gratis
Olvidar el PIN no obliga al titular a tramitar un nuevo documento, pues hay un mecanismo para restablecerlo - Créditos: Andina.
Guardar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó a los ciudadanos que el documento nacional de identidad electrónico (DNIe) cuenta con una clave PIN de seis dígitos que protege los certificados digitales almacenados en el chip del documento. Esta contraseña es necesaria para realizar determinadas operaciones digitales, como firmar documentos electrónicos con validez legal e identificarse en plataformas virtuales.

Esta combinación permite acceder a determinadas funciones digitales del documento, entre ellas la firma electrónica de documentos, contratos y declaraciones juradas. Los archivos suscritos mediante este mecanismo poseen la misma validez legal que aquellos firmados de manera manuscrita, por lo que el código resulta necesario para efectuar diversas gestiones en línea.

PUBLICIDAD

Asimismo, el DNIe permite acreditar la identidad de su titular en entornos digitales. Por ello, olvidar la contraseña no significa que el ciudadano deba solicitar un nuevo documento, ya que existe un procedimiento habilitado para establecer una distinta.

El DNIe también facilita la identificación de los ciudadanos en diferentes plataformas y servicios digitales - Créditos: Reniec.
El DNIe también facilita la identificación de los ciudadanos en diferentes plataformas y servicios digitales - Créditos: Reniec.

¿Cómo renovar la clave PIN del DNI electrónico?

Reniec permite actualizar esta contraseña de manera gratuita a través de la Plataforma Ciudadano Digital, disponible en este ENLACE, o de forma presencial en una de las oficinas de la entidad.

Para realizar el procedimiento mediante internet, el ciudadano debe contar con un DNI electrónico versión 2.0 o 3.0 y un lector de tarjetas digitales (Smartcard). Luego, deberá seguir estas indicaciones:

PUBLICIDAD

  • Conectar el lector de tarjetas a la computadora o laptop e introducir el DNIe. Se debe verificar que el chip esté colocado en la posición correcta.
  • Ingresar a la Plataforma Ciudadano Digital mediante el navegador Microsoft Edge desde este ENLACE.
  • Aceptar los términos y condiciones de la plataforma.
  • Seleccionar la opción “Cambia el PIN de tu DNI electrónico”.
  • Validar la identidad mediante la aplicación ID Perú para iniciar el proceso de actualización.

¿Qué son los certificados digitales del DNI electrónico?

El chip del DNI electrónico contiene certificados digitales que permiten realizar procesos de identificación y firma electrónica. Estos componentes tienen una vigencia de cuatro años, mientras que el documento posee una duración de 10 años para aquellos que sean emitidos o renovados desde 2025.

Reniec aconseja verificar periódicamente la vigencia de estos certificados mediante la Plataforma Ciudadano Digital. La consulta y el procedimiento correspondiente se encuentran disponibles en este ENLACE.

Si los certificados han vencido, el titular debe solicitar su renovación. Este trámite también puede realizarse por internet y requiere un pago de S/6.60, utilizando el código 00530 en Págalo.pe, agentes BPC, Yape o el Banco de la Nación.

Mujer joven con gafas y frenillos sonríe mientras muestra al frente un Documento Nacional de Identidad. El fondo es un espacio público difuminado
Los certificados digitales incorporados en el chip tienen una vigencia de cuatro años y requieren renovación cuando caducan (Créditos: Reniec)

¿Por qué se debe proteger la clave PIN?

La contraseña permite proteger el acceso a las funciones digitales asociadas con el DNIe. Además, los certificados y determinados datos personales permanecen almacenados en el chip del documento, por lo que Reniec recomienda no revelar la combinación a otras personas.

En caso de olvidar el PIN, el titular puede restablecerlo mediante el procedimiento establecido por la entidad. De esta manera, podrá continuar utilizando las herramientas digitales vinculadas con su documento sin necesidad de tramitar uno nuevo.

Funciones del Reniec

  • Registra a los ciudadanos y mantiene actualizada la información del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales.
  • Emite, renueva y actualiza el Documento Nacional de Identidad (DNI), incluido el electrónico.
  • Inscribe nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones en los registros correspondientes.
  • Expide copias y certificaciones relacionadas con los datos registrados.
  • Administra servicios de identificación digital vinculados con el DNI electrónico.
  • Elabora y actualiza el padrón electoral que se utiliza en los procesos electorales.
  • Registra información biométrica, como fotografías y huellas dactilares, para facilitar la identificación de los ciudadanos.

Temas Relacionados

DNIDNI electrónicoReniecperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?

La capitana de la selección peruana se lesionó en la derrota ante Argentina y su presencia en la segunda fecha del torneo clasificatorio está en duda

Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Pese al anuncio por parte del Ejecutivo, el magistrado Pedro Hernández precisó que las demandas contra las normas con alto impacto fiscal aún no han sido presentadas oficialmente

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Karina Rivera espera concretar su encuentro con María Pía Copello y responde sobre el enfrentamiento entre la conductora y Timoteo

La animadora explicó que una conversación conjunta se postergó por temas de agenda, compromisos laborales y asuntos familiares. Además, reafirmó su amistad con Ricardo Bonilla.

Karina Rivera espera concretar su encuentro con María Pía Copello y responde sobre el enfrentamiento entre la conductora y Timoteo

Colegio de Comas suspende clases presenciales por amenazas contra profesores

La institución Fe y Alegría N.° 10 tomó esta decisión luego de recibir una carta con amenazas dirigidas a integrantes de su comunidad educativa y sus familias

Colegio de Comas suspende clases presenciales por amenazas contra profesores

Comisiones de la Cámara de Diputados ya votan en contra del pedido facultades del gobierno de Keiko Fujimori

El titular de la PCM, Luis Galarreta, acudirá hoy a las 3:00 p.m. al Congreso para explicar el pedido de facultades ante la Comisión Constitución

Comisiones de la Cámara de Diputados ya votan en contra del pedido facultades del gobierno de Keiko Fujimori
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Comisiones de la Cámara de Diputados ya votan en contra del pedido facultades del gobierno de Keiko Fujimori

Alberto Beingolea llama “patraña” al juicio donde piden 10 años de prisión en su contra: “Se va a caer”

Catorce partidos no irán al debate del JNE si este no fija postura sobre Rafael López Aliaga

Ministro de Produce confía en revertir rechazo a facultades legislativas: “en la medida que expliquemos más van a entender”

ENTRETENIMIENTO

Karina Rivera espera concretar su encuentro con María Pía Copello y responde sobre el enfrentamiento entre la conductora y Timoteo

Karina Rivera espera concretar su encuentro con María Pía Copello y responde sobre el enfrentamiento entre la conductora y Timoteo

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por afirmar que se sintió menos que Viviana Rivasplata: “Tu marido cambió un Rolex por un Casio”

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

Said Palao restringe comentarios tras dedicar mensaje de cumpleaños a Alejandra Baigorria: usuarios le recordaron fiesta en el yate

Magaly Medina cuestiona a Viviana Rivasplata por creer en versión de Roberto Martínez: “Era fácil averiguar si te mentían”

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?

‘Puma’ Carranza volverá a Matute: el convocado sorpresa para Alianza Lima vs Universitario como en la final del 2023

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Giancarlo Granda criticó a los delanteros de Alianza Lima por presente irregular: “Si Eryc Castillo no hace gol, nadie lo hace”