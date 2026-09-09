Reniec permite renovar gratis el PIN del DNI electrónico: conoce los pasos para cambiarlo

Olvidar el PIN no obliga al titular a tramitar un nuevo documento, pues hay un mecanismo para restablecerlo - Créditos: Andina.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó a los ciudadanos que el documento nacional de identidad electrónico (DNIe) cuenta con una clave PIN de seis dígitos que protege los certificados digitales almacenados en el chip del documento. Esta contraseña es necesaria para realizar determinadas operaciones digitales, como firmar documentos electrónicos con validez legal e identificarse en plataformas virtuales.

Esta combinación permite acceder a determinadas funciones digitales del documento, entre ellas la firma electrónica de documentos, contratos y declaraciones juradas. Los archivos suscritos mediante este mecanismo poseen la misma validez legal que aquellos firmados de manera manuscrita, por lo que el código resulta necesario para efectuar diversas gestiones en línea.

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Asimismo, el DNIe permite acreditar la identidad de su titular en entornos digitales. Por ello, olvidar la contraseña no significa que el ciudadano deba solicitar un nuevo documento, ya que existe un procedimiento habilitado para establecer una distinta.

El DNIe también facilita la identificación de los ciudadanos en diferentes plataformas y servicios digitales - Créditos: Reniec.

¿Cómo renovar la clave PIN del DNI electrónico?

Reniec permite actualizar esta contraseña de manera gratuita a través de la Plataforma Ciudadano Digital, disponible en este ENLACE, o de forma presencial en una de las oficinas de la entidad.

Para realizar el procedimiento mediante internet, el ciudadano debe contar con un DNI electrónico versión 2.0 o 3.0 y un lector de tarjetas digitales (Smartcard). Luego, deberá seguir estas indicaciones:

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Conectar el lector de tarjetas a la computadora o laptop e introducir el DNIe. Se debe verificar que el chip esté colocado en la posición correcta.

Ingresar a la Plataforma Ciudadano Digital mediante el navegador Microsoft Edge desde este ENLACE

Aceptar los términos y condiciones de la plataforma.

Seleccionar la opción “Cambia el PIN de tu DNI electrónico” .

Validar la identidad mediante la aplicación ID Perú para iniciar el proceso de actualización.

¿Qué son los certificados digitales del DNI electrónico?

El chip del DNI electrónico contiene certificados digitales que permiten realizar procesos de identificación y firma electrónica. Estos componentes tienen una vigencia de cuatro años, mientras que el documento posee una duración de 10 años para aquellos que sean emitidos o renovados desde 2025.

Reniec aconseja verificar periódicamente la vigencia de estos certificados mediante la Plataforma Ciudadano Digital. La consulta y el procedimiento correspondiente se encuentran disponibles en este ENLACE.

Si los certificados han vencido, el titular debe solicitar su renovación. Este trámite también puede realizarse por internet y requiere un pago de S/6.60, utilizando el código 00530 en Págalo.pe, agentes BPC, Yape o el Banco de la Nación.

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Los certificados digitales incorporados en el chip tienen una vigencia de cuatro años y requieren renovación cuando caducan (Créditos: Reniec)

¿Por qué se debe proteger la clave PIN?

La contraseña permite proteger el acceso a las funciones digitales asociadas con el DNIe. Además, los certificados y determinados datos personales permanecen almacenados en el chip del documento, por lo que Reniec recomienda no revelar la combinación a otras personas.

En caso de olvidar el PIN, el titular puede restablecerlo mediante el procedimiento establecido por la entidad. De esta manera, podrá continuar utilizando las herramientas digitales vinculadas con su documento sin necesidad de tramitar uno nuevo.

Funciones del Reniec

Registra a los ciudadanos y mantiene actualizada la información del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales.

Emite, renueva y actualiza el Documento Nacional de Identidad (DNI), incluido el electrónico.

Inscribe nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones en los registros correspondientes.

Expide copias y certificaciones relacionadas con los datos registrados.

Administra servicios de identificación digital vinculados con el DNI electrónico.

Elabora y actualiza el padrón electoral que se utiliza en los procesos electorales.

Registra información biométrica, como fotografías y huellas dactilares, para facilitar la identificación de los ciudadanos.