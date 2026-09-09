Congreso acuerda debatir la creación de una Comisión especial del Fenomeno El Niño este jueves

Junta de Portavoces acuerda debatir en el Pleno del Congreso la creación de una Comisión especial del Fenomeno El Niño. (Foto: X/Ernesto Zunini)

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La Cámara de Diputados debatirá este jueves 10 de septiembre la creación de una comisión especial del Congreso para fiscalizar la respuesta del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori frente a la emregencia generada por el Fenómeno El Niño 2026-2027.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, confirmó el acuerdo en un video oficial difundido por su cuenta de X destacó que la decisión se tomó por unanimidad al interior de la Junta de Portavoces.

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“Estoy satisfecho porque hemos llegado a un acuerdo por unanimidad, tanto los partidos de oposición como del oficialismo. Ese acuerdo por unanimidad, que es trabajar por los peruanos, ha sido la conformación de una comisión especial por el fenómeno del Niño, lo cual será sometido a debate este día jueves. Estamos trabajando por ustedes”, afirmó el integrante de la bancada del Partido del Buen Gobierno.

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, presentó la decisión como un entendimiento político atravesado por la urgencia climática. En un mensaje difundido en su cuenta de X, sostuvo que “cuando las cosas se hacen bien y con sentido de urgencia, sí podemos construir acuerdos y ubicar nuestras diferencias en segundo plano. (...) Hoy estamos unidos en algo fundamental: la prevención no puede esperar. Ahora corresponde actuar antes de que llegue la emergencia”.

Cuatro mociones coinciden en fiscalizar gasto, obras y respuesta estatal

La propuesta todavía requiere aprobación del Pleno para entrar en funciones. El acuerdo alcanzado por los portavoces solo permitió su incorporación a la agenda de la sesión del jueves 10 de septiembre, pero no equivale aún a la instalación formal de la comisión, que deberá determinar sus funciones e integrantes posteriormente.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció que la Junta de Portavoces acordó por unanimidad impulsar una comisión especial para fiscalizar las acciones de prevención y respuesta ante el Fenómeno El Niño. La propuesta será debatida este jueves 10 de setiembre en el Pleno. Fuente: X / Congreso

La moción 15, presentada por Juntos por el Perú y Ahora Nación, plantea crear una Comisión Especial de Seguimiento y Fiscalización de las acciones de los tres niveles de gobierno frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. El texto contempla fiscalización de campo, verificación del avance físico de intervenciones y control político sobre el gasto público asignado a tareas de prevención y respuesta.

La moción 46, impulsada por las mismas bancadas, pone el foco en las inversiones y en los recursos públicos destinados a prevenir y atender los efectos del evento climático. El seguimiento buscaría establecer cómo avanzan las intervenciones financiadas por el Estado.

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Las mociones 85 y 90 también proponen comisiones multipartidarias. Entre sus funciones figuran la supervisión y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos e intervenciones vinculadas con la gestión del riesgo de desastres.

El Senamhi advirtió una fase extraordinaria del Fenómeno El Niño

Nelson Quispe, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que durante septiembre El Niño entra en una fase de magnitud extraordinaria en la región Niño 1+2, categoría que corresponde a anomalías superiores a tres grados y medio en la temperatura superficial del mar.

El Ejecutivo prepara una ampliación presupuestal para financiar acciones frente al Fenómeno El Niño y recuperar el orden público. Difusión

El especialista precisó que esa intensidad no implica que las lluvias severas comiencen de inmediato. Indicó que otro indicador clave es la temperatura absoluta del mar: cuando las aguas cercanas al litoral alcanzan o superan los 26 °C, crece la posibilidad de formación de nubes de gran desarrollo y, con ello, de precipitaciones.

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Quispe agregó que las aguas cálidas hoy concentradas principalmente en el Golfo de Guayaquil y un sector de Tumbes avanzarían hacia el sur. Según ese pronóstico, llegarían a Tumbes y Piura en noviembre y alcanzarían Lambayeque y La Libertad en diciembre.

Ese desplazamiento podría traducirse en lluvias torrenciales, inundaciones, huaicos y desbordes de ríos en la costa norte. A la vez, el llamado Niño Global, asociado al calentamiento de la región Niño 3.4, puede favorecer un déficit de precipitaciones desde la zona central hacia el sur del país y en la Amazonía, con riesgo de sequías severas y problemas para la agricultura y la disponibilidad de agua.

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