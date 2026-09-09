Perú

Es falso que el presupuesto del Gobierno Regional de Junín sea de entre S/1 millón y S/1,1 millones, como afirmó Dimas Aliaga

El candidato al Gobierno Regional de Junín por Renovación Popular hizo esta afirmación en un programa de TV Perú. En realidad, el presupuesto total de apertura asignado es de S/3.499 millones

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Dimas Aliaga aseguró que el presupuesto de la región se encuentra muy por debajo del monto registrado oficialmente. La información del Ministerio de Economía y Finanzas contradice su declaración y PerúCheck calificó la afirmación como falsa.
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Durante una entrevista, Dimas Aliaga, candidato al Gobierno Regional de Junín por Renovación Popular, se refirió al presupuesto otorgado en el 2026 a la región. Expresamente, indicó lo siguiente:

“El Gobierno Regional de Junín tiene una asignación promedio del PIA o del PIM que oscila entre S/1 millón y S/1 millón 100 mil, actualmente. Y si es que consideramos, de manera constante, S/4 millones en cuatro años, como el presupuesto va a subir en 10% este año, calculamos que estaremos al borde de S/4 millones 400 mil”.

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Estos datos son incorrectos.

De acuerdo a cifras oficiales expuestas en el módulo de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal del Portal de Transparencia Económica (Consulta Amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2026 el PIA total otorgado al GORE de Junín fue de S/3.499 millones; mientras que el PIM, al cierre del 3 de septiembre, aumentó a S/3.795 millones.

El PIA es el presupuesto que recibe una entidad pública al inicio de un año determinado. Dicho presupuesto puede variar a lo largo del año fiscal, y cuando eso sucede su denominación cambia a presupuesto institucional modificado (PIM).

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PRESUPUESTO. El PIA y el PIM del GORE de Junín están registrados en el Portal de Transparencia Económica del MEF.
PRESUPUESTO. El PIA y el PIM del GORE de Junín están registrados en el Portal de Transparencia Económica del MEF.

Los mismos datos mostrados por el MEF están consignados en el Portal de Transparencia Estándar del GORE de Junín, en el que además se detalla que a la fecha existe un avance presupuestal de 67,9%.

TRANSPARENCIA. El Portal de transparencia Estándar del GORE de Junín muestra los mismos datos registrados por el MEF.
TRANSPARENCIA. El Portal de transparencia Estándar del GORE de Junín muestra los mismos datos registrados por el MEF.

Con esto se demuestra que el presupuesto total del GORE de Junín no oscila entre S/1 millón y S/1,1 millones, como mencionó el candidato Dimas Aliaga. En realidad, oscila entre S/3.499 millones y S/3.795 millones.

Ante la consulta de PerúCheck, Dimas Aliaga precisó que, con su afirmación, quiso hacer referencia a la proyección de cierre de año del presupuesto otorgado al GORE de Junín destinado a proyectos, también denominado inversiones.

“[Me referí] a la cifra de inversiones. Una cosa es inversiones y otra el PIA total de gastos corrientes más inversiones. Estoy de viaje y en campaña. Tomaré las fotos de la página Consulta Amigable del MEF para explicarle los extractos y mis deducciones de proyecciones”, indicó el candidato.

El portal Consulta Amigable permite observar, de manera conjunta o por separado, el presupuesto destinado a gastos de actividades —acciones operativas, gastos corrientes de mantenimiento, pago de personal y funcionamiento diario de la entidad— y gastos de proyectos —inversiones, obras de infraestructura y desarrollo de servicio público—.

Si se revisa el presupuesto otorgado al GORE de Junín destinado únicamente a proyectos, el PIA asignado en el 2026 fue de S/935 millones; y, al cierre del 3 de septiembre, el PIM es de más de S/1.052 millones.

Es decir, en este caso específico, los datos reales tampoco coinciden con lo señalado por el candidato.

PerúCheck hizo llegar esta precisión al candidato Aliaga. Sin embargo, al cierre de esta verificación, no se obtuvo una respuesta adicional.

Conclusión

El candidato Dimas Aliaga indicó que el presupuesto asignado al Gobierno Regional de Junín, actualmente, varía entre S/1 millón y S/1,1 millones. Sin embargo, datos oficiales del MEF demuestran que, en realidad, el presupuesto total otorgado en el 2026 varió entre S/3.499 millones y S/3.795 millones. Y si solo se toma en cuenta el presupuesto destinado a proyectos de inversión, este varió entre S/935 millones y S/1.052 millones. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato Dimas Aliaga como falsa.

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