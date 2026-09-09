Perú

Colegio de Comas suspende clases presenciales por amenazas contra profesores

La institución Fe y Alegría N.° 10 tomó esta decisión luego de recibir una carta con amenazas dirigidas a integrantes de su comunidad educativa y sus familias

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El colegio Fe y Alegría N.° 10, ubicado en el distrito de Comas, suspendió las clases presenciales y pasó a la modalidad virtual luego de que sus autoridades recibieran una carta extorsiva con amenazas contra alumnos, docentes y personal auxiliar. La institución fue resguardada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo, según informó el programa Buenos Días Perú.

El documento incluye información personal sobre integrantes de la comunidad educativa. De acuerdo con el reporte, los extorsionadores consignaron el nombre completo del director, referencias a profesores y auxiliares, además de datos sobre sus familias.

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La amenaza generó preocupación entre trabajadores, estudiantes y padres de familia. El personal de seguridad del plantel confirmó ante las cámaras que la denuncia ya fue presentada en la comisaría de Collique, aunque evitó brindar mayores detalles por temor a posibles represalias.

Colegio Fe y Alegría N.° 10 de Comas suspendió las clases presenciales tras recibir amenazas extorsivas: Foto: Panamericana
Colegio Fe y Alegría N.° 10 de Comas suspendió las clases presenciales tras recibir amenazas extorsivas: Foto: Panamericana

La carta contenía datos sobre docentes y auxiliares del plantel

La nota extorsiva fue atribuida por sus autores a un grupo que se presenta como “Los nuevos de la zona”. En el texto se advierte sobre posibles ataques contra miembros de la comunidad educativa si el colegio no atiende sus exigencias.

El contenido de la carta hacía referencia a docentes de ambos turnos, personal auxiliar y familiares de trabajadores. La divulgación de información vinculada con profesores y trabajadores elevó la preocupación dentro de la institución.

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Colegio Fe y Alegría N.° 10 de Comas suspendió las clases presenciales tras recibir amenazas extorsivas
Colegio Fe y Alegría N.° 10 de Comas suspendió las clases presenciales tras recibir amenazas extorsivas: Foto: Panamericana

Las clases se desarrollaron de forma virtual como medida preventiva. Hasta el momento del reporte, el colegio no había precisado cuántos días se mantendría esa modalidad, aunque desde el programa se indicó que podría continuar hasta el viernes.

El plantel se encuentra en la primera cuadra de la avenida Revolución, frente al hospital Sergio Bernales, en la zona de Collique. Durante la cobertura, se observaron varias unidades de Serenazgo de Comas frente a la puerta principal y la posterior llegada de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

El resguardo se instaló mientras las autoridades recogían información sobre la denuncia. Ni la dirección del colegio ni el personal administrativo ofrecieron declaraciones detalladas a la prensa.

No es la primera vez que colegios son blancos de la extorsión

No es la primera vez que se reporta un caso parecido. En el 2025, diversos colegios de Comas denunciaron amenazas extorsivas. En ese contexto, padres de familia contrataron seguridad privada ante el temor por posibles ataques contra alumnos y trabajadores.

El programa indicó que una organización conocida como ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue desarticulada tras aquellos hechos. Sin embargo, no se ha confirmado si la nueva carta está relacionada con esa banda o con otro grupo criminal.

La amenaza contra Fe y Alegría N.° 10 vuelve a poner en alerta a la comunidad educativa de Comas, donde docentes, alumnos y familias esperan que las investigaciones permitan identificar a los responsables y restablecer las actividades presenciales con garantías de seguridad.

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