Yadhira Anchante lamentó la derrota de Perú ante Argentina pese al gran esfuerzo: “Estamos con un sabor amargo”

Yadhira Anchante es la armadora titular de la selección peruana de vóley. Crédito: Sergio Moreno

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La selección peruana no pudo comenzar con victoria su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, pero dejó buenas sensaciones pese a caer por 3-1 ante Argentina. La ‘bicolor’ compitió hasta el último punto y tuvo opciones de llevar el encuentro al quinto set, aunque finalmente las ‘Panteras’ se quedaron con el triunfo.

Tras el partido, Yadhira Anchante reconoció que el resultado dejó un sabor amargo dentro del plantel, principalmente por el esfuerzo realizado durante el encuentro. Sin embargo, la armadora peruana también destacó que todavía quedan jornadas por disputar y que el equipo debe enfocarse en los próximos desafíos.

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“La verdad estamos con un sabor amargo, pero sé que hay más días para jugar y que tenemos que hacer lo mejor”, señaló Anchante luego del debut de Perú en el certamen continental.

La armadora resaltó la importancia que tenía para la ‘bicolor’ comenzar el torneo con una victoria y aseguró que el equipo luchó hasta el final para conseguirla. Perú se llevó el primer set por 25-20, pero Argentina reaccionó y terminó remontando el encuentro.

“La verdad que nos ha costado un montón. Todos los partidos son importantes, pero de verdad queríamos sacar ese partido. Luchamos hasta el final, no se pudieron dar las cosas, pero todavía quedan aún más días para seguir jugando”, explicó.

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La armadora peruana analizó la derrota y resaltó que la ‘bicolor’ todavía tiene partidos por delante para luchar por el objetivo de clasificar al Mundial 2027. (Video: Dosis de Voleibol)

Anchante también destacó el trabajo realizado desde el servicio, uno de los aspectos que Perú consideraba fundamentales para complicar la recepción argentina y evitar que las ‘Panteras’ pudieran desarrollar con comodidad su juego.

“Sabíamos que nuestro saque tenía que ser superfuerte para poder sacarlas del sistema. Creo que todas hicimos un buen trabajo y queremos ser mucho más fuertes mañana”, sostuvo la voleibolista nacional.

El apoyo del público fue clave para Perú

Otro de los aspectos que valoró Anchante fue el respaldo que recibió la selección peruana durante el partido en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. La presencia de aficionados alentando a la ‘bicolor’ se hizo sentir durante el encuentro y fue un impulso para las jugadoras.

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“La verdad que se sintió superlindo que nos estén apoyando. Se sintió el calor y yo creo que eso también nos daba fuerza para seguir luchando”, comentó la armadora.

Pese a la derrota, Perú mostró capacidad para competir ante una selección argentina que terminó imponiéndose después de casi dos horas de juego. El equipo dirigido por Antonio Rizola ahora deberá pasar la página rápidamente y concentrarse en su siguiente compromiso.

El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.

Perú ya piensa en Brasil

La ‘bicolor’ tendrá poco tiempo para recuperarse, pues este miércoles 9 de septiembre enfrentará a Brasil desde las 6:00 p. m. (hora peruana) por la segunda jornada del Sudamericano. El conjunto brasileño llega después de derrotar 3-0 a Venezuela en su estreno.

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Para Perú será una nueva oportunidad de sumar en el torneo y continuar en carrera por uno de los tres cupos al Mundial 2027. Anchante sabe que el camino todavía es largo y pidió mantener la concentración después de la caída ante Argentina.

El desafío será especialmente exigente ante Brasil, uno de los grandes favoritos al título. Sin embargo, la armadora peruana dejó claro que el plantel no piensa bajar los brazos y buscará elevar su nivel desde el próximo partido.

La derrota ante Argentina dejó un sabor amargo, pero también mostró que Perú puede competir ante rivales de mayor jerarquía. Ahora, la ‘bicolor’ deberá transformar esas buenas sensaciones en resultados durante las siguientes fechas del campeonato.

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