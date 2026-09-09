“Nadie nos cuida”: Conductores de Etmosa exigen resguardo policial tras ataque a balazos contra una unidad en el Callao

Un conductor de Etmosa resultó herido tras ser atacado a balazos mientras abastecía combustible en un grifo de La Perla, en el Callao. Los trabajadores de la ruta aseguran que este sería el quinto ataque contra la empresa y denuncian que salen a trabajar con miedo. Los choferes exigen mayor resguardo policial ante los constantes hechos de violencia y presuntas extorsiones. Fuente: Exitosa Noticias

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Un nuevo ataque a balazos contra una unidad de transporte de Etmosa volvió a encender las alarmas entre los trabajadores de la empresa. La noche anterior, sujetos armados dispararon contra una cúster mientras abastecía combustible en un grifo de la avenida José Gálvez, en La Perla, Callao. El conductor recibió impactos de bala en una pierna y fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

El atentado desató el temor entre los conductores de la empresa, quienes aseguran sentirse expuestos cada vez que salen a trabajar. El hecho se suma a una ola de ataques que viene afectando a la ruta de transporte público, entre asesinatos, disparos y amenazas que, según la información difundida por Exitosa, estarían relacionados con presuntos casos de extorsión.

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Desde el patio de maniobras, los choferes exigieron mayor resguardo policial para ellos y sus unidades. En declaraciones a Exitosa, señalaron que continúan recorriendo la ruta entre San Martín de Porres y el Callao pese al miedo, debido a que el transporte constituye su principal fuente de ingresos y el sustento de sus familias.

Autoridades inspeccionan una unidad de transporte público de la empresa Etmosa atacada a balazos en el distrito de La Perla, Callao. (Captura: TV Perú Noticias)

Chofer de Etmosa fue atacado a balazos mientras abastecía combustible

El nuevo hecho ocurrió cerca de las 10 de la noche, cuando la unidad de Etmosa se encontraba abasteciendo combustible en un grifo ubicado en la zona de La Perla. Según testigos citados por Exitosa, los atacantes llegaron en una motocicleta y abrieron fuego contra el lado del piloto.

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Los disparos fueron dirigidos hacia el conductor. En las imágenes difundidas por el medio se observan impactos en los vidrios y la ventana del piloto. De acuerdo con los testigos, se escucharon más de ocho disparos y tres proyectiles alcanzaron directamente la unidad.

El chofer, identificado como Manuel, recibió impactos en una pierna. Debido a las heridas, perdió el control del vehículo, que retrocedió y terminó chocando contra otro automóvil estacionado cerca del grifo. El conductor sobrevivió al ataque y fue llevado al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Tras el atentado, agentes de la Policía y peritos de Criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias. Los especialistas contabilizaron nueve casquillos en la zona. La Policía deberá establecer el móvil y determinar quiénes estuvieron detrás del ataque, aunque la principal hipótesis apunta a un posible caso de extorsión.

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Una cúster de la empresa Etmosa permanece estacionada tras sufrir un ataque a balazos que dejó herido a su conductor en La Perla, Callao. (Captura: TV Perú Noticias)

“El Gobierno está con los brazos cruzados”

Desde el patio de maniobras, los trabajadores expresaron su preocupación por la inseguridad que enfrentan durante sus jornadas. Uno de los choferes declaró a Exitosa que todos sienten temor al salir a trabajar, pero deben continuar porque no cuentan con otra fuente de ingresos.

“Con miedo nos sentimos porque salimos a trabajar para sacar, como se dice, un plato para el hogar”, señaló otro conductor durante el reporte. El trabajador sostuvo que, pese a las noticias sobre los ataques y los pedidos de ayuda, las autoridades todavía no brindan una respuesta que les permita sentirse protegidos.

Otro chofer reclamó directamente mayor presencia policial. “Protección, pues, de parte de la Policía. Tiene que haber protección”, manifestó. También cuestionó que los agentes retiren a los transportistas de determinados paraderos y los envíen hacia otros puntos sin garantizar quién se encargará de su seguridad.

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Los conductores afirmaron que tampoco pueden dejar de trabajar pese al riesgo. Uno de ellos explicó que tiene hijos y que vive del ingreso diario que obtiene manejando. “Yo salgo de atrás con miedo, pero qué vamos a hacer. Nosotros vivimos el día a día”, sostuvo, al señalar que la inseguridad puede presentarse durante cualquier momento de la jornada.

Uno de los entrevistados cuestionó la respuesta de las autoridades frente a los constantes ataques que afectan a la empresa y reclamó medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores. “El Gobierno está con los brazos cruzados, prácticamente está pintado, no hace nada”, manifestó

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Un agente de la Policía Nacional examina un autobús de la empresa Etmosa tras un ataque a balazos en el distrito de La Perla, en el Callao. (Captura: Exitosa Noticias)

Etmosa acumula antecedentes de ataques vinculados a la extorsión

Los trabajadores sostienen que el reciente atentado forma parte de una serie de hechos que mantienen en alerta a la empresa. Según la información difundida por Exitosa, durante 2025 Etmosa reportó seis ataques vinculados con presuntos extorsionadores.

Entre esos hechos figuran el asesinato de un conductor, el ataque contra la vivienda de la gerenta de la empresa, una granada dirigida contra un chofer y amenazas armadas contra otros trabajadores. El propio patio de maniobras también recibió impactos de bala durante uno de estos episodios.

La situación continuó durante 2026. En enero, un conductor de la empresa fue asesinado en San Martín de Porres. Posteriormente, dos unidades fueron atacadas a balazos en La Perla, el 14 y 19 de agosto. A estos hechos se suma el atentado registrado recientemente mientras uno de los vehículos abastecía combustible.

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Extorsión afecta a los medios de transporte. (Foto: Facebook)

Los choferes cubren diariamente la ruta entre San Martín de Porres y el Callao y aseguran sentirse desprotegidos. Mientras la Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables, los trabajadores esperan que se concrete un mayor despliegue de seguridad en el patio de maniobras y durante sus recorridos.