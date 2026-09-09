Street Fighter llega a la cartelera limeña: cosplayers le rinden homenaje antes de su estreno

La iniciativa surgió entre fanáticos de la saga tras la difusión del nuevo tráiler de la película.

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Un “Hadoken” en la Plaza San Martín y combates recreados en el Jirón de la Unión marcaron el homenaje de cosplayers peruanos a Street Fighter, a poco más de un mes del estreno de la nueva película de la franquicia en las salas nacionales. El grupo presentó un video inspirado en el nuevo tráiler y trasladó a las calles de Lima algunos de los duelos más reconocidos del videojuego.

La película se estrenará en Perú el jueves 15 de octubre de 2026. En los días previos al lanzamiento, seguidores de la saga se organizaron para caracterizarse como los luchadores y grabar secuencias que recrean la estética de los videojuegos que marcaron a distintas generaciones desde finales de los años 80.

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La iniciativa no formó parte de una producción oficial. Los propios aficionados impulsaron el registro audiovisual como una forma de celebrar el lanzamiento del avance de la película y expresar su expectativa por el regreso de la historia a la pantalla grande.

El video muestra a personajes como Ryu, Guile, Chun-Li, Cammy y M. Bison en enfrentamientos que remiten a las dinámicas de combate de la franquicia. La secuencia final incluye el conocido ataque Hadoken en escenarios del Centro Histórico de Lima.

Ryu, Guile, Chun-Li, Cammy y M. Bison fueron algunos de los personajes representados en el homenaje.

Cosplayers recrearon duelos de Street Fighter en el Centro Histórico de Lima

Los participantes eligieron la Plaza San Martín y el Jirón de la Unión como escenarios para llevar los combates fuera de las consolas. Las grabaciones incluyeron poses, movimientos y enfrentamientos inspirados en el universo de Street Fighter.

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Entre las escenas aparece un duelo entre Ryu y Guile, además de un combate entre Chun-Li y Cammy. M. Bison también forma parte del video en una confrontación con Ryu, que culmina con el lanzamiento del Hadoken, una de las técnicas más asociadas al personaje japonés.

El homenaje puso el foco en la comunidad peruana que sigue la saga y en el lugar que mantiene el videojuego dentro de la cultura popular. El registro reunió referencias visuales y personajes reconocibles para los jugadores que acompañaron las distintas entregas de la franquicia durante más de tres décadas.

La actividad surgió luego de la difusión del nuevo tráiler de la película, que llegará a los cines peruanos en octubre. La producción cinematográfica está ambientada en 1993 y presenta a Ryu y Ken Masters en una nueva convocatoria para el torneo World Warrior, según la sinopsis difundida sobre el filme.

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Cosplayers peruanos recrearon combates de Street Fighter en la Plaza San Martín y el Jirón de la Unión.

Expectativa ante la llegada a cines peruanos

La nueva adaptación de Street Fighter cuenta con Kitao Sakurai en la dirección y reúne a figuras de cine, televisión, música y lucha libre. Andrew Koji interpreta a Ryu, mientras Noah Centineo asume el papel de Ken Masters.

El reparto también incluye a Callina Liang como Chun-Li, David Dastmalchian como M. Bison y Cody Rhodes como Guile. Joe Anoa’i, conocido en la lucha libre como Roman Reigns, interpreta a Akuma; Curtis “50 Cent” Jackson encarna a Balrog y el músico Orville Peck participa como Vega. ‘

El elenco de Street Fighter posa durante una presentación en México. (Instagram - @streetfightermovie)

El tráiler muestra una historia en la que Ryu y Ken deben volver al combate tras recibir una convocatoria de Chun-Li para participar en el torneo World Warrior. La trama también plantea una conspiración que obliga a los personajes a enfrentar sus conflictos personales y a medirse entre sí.

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La llegada de la cinta abre una nueva etapa cinematográfica para una franquicia que tuvo adaptaciones anteriores, pero que conserva una presencia constante en los videojuegos, los torneos competitivos y las comunidades de seguidores. La propuesta de los cosplayers peruanos se suma a esa expectativa desde una mirada local.

La comunidad local presentó un video inspirado en el nuevo tráiler y trasladó referencias del videojuego al Centro Histórico de la capital.