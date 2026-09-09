Perú

Miguel Arce admite que despilfarró el dinero que ganó en ‘Combate’ durante sus años de fiesta y excesos

El actor contó que pagó 21 botellas de licor en una noche y aceptó que no sabía administrar sus ingresos cuando tenía mayor exposición

Miguel Arce admite que no ahorraba y revela los excesos que vivió tras su paso por Combate
Miguel Arce admite que no ahorraba y revela los excesos que vivió tras su paso por Combate
Guardar

Miguel Arce reconoció que ganó importantes sumas durante su etapa en Combate, pero admitió que no supo administrar ese dinero y lo destinó a fiestas, viajes y regalos para sus amigos. El actor recordó algunos de esos episodios y aseguró que su cambio de mentalidad llegó después de una relación que le permitió poner límites a ese estilo de vida.

Miguel Arce brindó una entrevista en Café con la Chevez, de Trome, donde contó que Mario Hart y él eran los mejores pagador del programa. Sin embargo, lejos de guardar ese dinero, se dedicó a malgastarlo.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista, Arce fue consultado sobre si logró ahorrar los ingresos que recibió mientras formaba parte del reality. El actor admitió que no guardaba dinero, aunque aseguró que llegó a adquirir propiedades porque quería tener respaldo ante la posibilidad de salir del país por motivos profesionales.

“Yo no guardaba, pero yo me endeudaba, me compré departamentos”, explicó. Al ser preguntado por la cantidad de inmuebles que compró, evitó dar una cifra concreta, pero señaló que su objetivo era contar con bienes que le permitieran mantener planes de viaje y trabajo fuera del Perú.

Según relató, en ese momento consideraba que tener efectivo disponible lo llevaba a gastarlo sin medir las consecuencias. “No tener el dinero ahí y, si lo tienes, te lo gastas”, comentó sobre su decisión de asumir deudas para comprar propiedades.

PUBLICIDAD

El exchico reality señaló que compró departamentos, pero destinó gran parte de sus recursos a viajes, celebraciones y regalos para sus amigos
El exchico reality señaló que compró departamentos, pero destinó gran parte de sus recursos a viajes, celebraciones y regalos para sus amigos

Miguel Arce recordó los gastos que hacía durante las fiestas

Miguel Arce reconoció que atravesó una etapa de excesos, marcada por reuniones prolongadas y consumos elevados de alcohol. Uno de los episodios que mencionó ocurrió cuando salió con amigos y terminó pagando 21 botellas de Jagger

“Había días que hasta ahora digo: la peor burrada que hice. Una estaba con mis amigos; llegamos, un chilcano, me desaparecí. 21 botellas de Jagger”, recordó. El artista precisó que no tomó por sí solo esa cantidad de licor, sino que repartió parte de las botellas entre las personas que lo acompañaban.

“Ni siquiera me las tomaba yo, las regalaba. Muchas malas decisiones”, agregó.

También recordó una situación en la que compró tres botellas de whisky etiqueta azul para celebrar que uno de sus amigos había recibido un ascenso laboral. En otra ocasión, le obsequió una botella a un administrador de un establecimiento.

El trabajador aceptó el regalo y colocó la botella en un estante para venderla. Para Arce, ese hecho se convirtió en una lección sobre el valor que otorgaba al dinero durante aquellos años.

Falta de buena administración

El actor afirmó que su problema no estaba vinculado con la falta de ingresos, sino con su dificultad para tomar decisiones cuando atravesaba etapas de mayor exposición y mejores contratos. “No me manejaba bien en mis picos altos”, expresó.

Arce indicó que, en esa época, tenía una visión distinta sobre el dinero. Según su explicación, creía que los recursos debían servir para que su entorno disfrutara del momento. “¿Qué quieren? ¿Quieren trago? Vamos a chupar; quieren comer, vamos a comer”, relató al recordar el pensamiento que tenía cuando era más joven.

Las salidas se extendían durante varios días, sobre todo cuando viajaba por trabajo a provincias. El actor contó que, tras el cierre de las discotecas, las reuniones continuaban en los hoteles donde se hospedaban.

Miguel Arce cuenta por qué no trabajó como actor en Perú. (Instagram)
Miguel Arce reconoce que tomó mlas decisiones con su dinero. (Instagram)

Pese a ese ritmo de vida, señaló que no perdió contratos por sus fiestas. Por el contrario, afirmó que mantenía relaciones cercanas con dueños y administradores de locales, a quienes conocía durante las salidas.

“Me seguían llamando siempre, porque la gente se iba a juerguear conmigo”, sostuvo. Arce manifestó que procuraba saludar al personal de cada local, en especial a quienes recibían a los asistentes en la puerta, antes que a los propietarios.

La relación con Vanessa Momhe marcó un cambio

Vanessa Momhe fue una de las personas que, según Arce, influyó en su manera de enfrentar la vida nocturna y el manejo de sus finanzas. El actor dijo que la relación con la modelo le permitió “aterrizar” después de varios años de excesos.

“Yo creo que esa relación me ayudó mucho para aterrizarme, con Vanessa Momhe”, expresó. Arce contó que convivieron y que ella puso límites claros respecto de sus salidas. “Para empezar, yo no voy a fiestas y tú tampoco vas a ir a fiestas”, recordó sobre las condiciones que ella le planteó.

La pareja estuvo junta durante cerca de dos años y medio. Para Arce, ese vínculo abrió una etapa de mayor reflexión sobre las decisiones que había tomado durante su juventud y sobre el uso que daba a sus ingresos.

El actor afirmó que no reniega de su pasado, aunque reconoce que pudo actuar de otra manera.

Miguel Arce no olvida su participación en Combate, reality de competencia que lo lanzó a la popularidad. (Foto: Composición)
Miguel Arce confiesa que no supo manejar los picos altos de su carrera. (Foto: Composición)

Temas Relacionados

Miguel Arceperu-entretenimientoCombate

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Ley de Organizaciones Políticas contempla fondos públicos, aportes privados con límites definidos y una lista de fuentes prohibidas, además de plazos obligatorios para que las agrupaciones declaren sus ingresos ante el organismo electoral

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Precio del dólar hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 9 de septiembre

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 9 de septiembre

Perú cayó en PISA 2025: qué pasó con la generación que tenía 10 años cuando cerraron las aulas

La medición internacional evaluó a adolescentes que estaban en primaria cuando comenzó la educación remota. Cinco años después, siete de cada diez estudiantes peruanos no alcanzan el nivel básico en Matemática y persisten fuertes brechas en Lectura.

Perú cayó en PISA 2025: qué pasó con la generación que tenía 10 años cuando cerraron las aulas

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

La ‘Zurda de Oro’ concedió una entrevista a un medio italiano, en la que repasó su trayectoria y se refirió a la actualidad del voleibol peruano

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

Médicos piden aumento de pensiones y recálculo de CTS: Presentan proyectos al Congreso

El Colegio Médico del Perú ha presentado ante la Cámara de Diputados del nuevo Congreso varias propuestas para cambiar pagos a los profesionales médicos. Tres de estas destacan por aumentar montos de pagos de derechos laborales

Médicos piden aumento de pensiones y recálculo de CTS: Presentan proyectos al Congreso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Extrabajadora de Susel Paredes la refuta y afirma que fue cesada un día después de su licencia por maternidad

Jueza aplica ley de lesa humanidad y archiva proceso contra expolicía por presunta ejecución de comuneros

Congreso acuerda debatir la creación de una Comisión especial del Fenomeno El Niño este jueves

Sunafil sanciona al Congreso con más de S/ 400 mil por degradar y cesar a trabajadora embarazada

ENTRETENIMIENTO

Street Fighter llega a la cartelera limeña: cosplayers le rinden homenaje antes de su estreno

Street Fighter llega a la cartelera limeña: cosplayers le rinden homenaje antes de su estreno

María Pía Copello se quiebra al contar que entregaba todo su sueldo para sostener a su familia: “Nos habían dejado en la calle”

Aespa en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para su concierto en el Costa 21

Jaime Bayly afirmó que Keiko Fujimori le ofreció tres embajadas: “La presidenta llamó a mi casa”

Magaly Medina critica a Óscar Junior por su liderazgo en La Bella Luz: “Recién está aprendiendo a cantar”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

Carlos Desio reveló futuro con Sport Boys rumbo al centenario: su firme postura tras rumores que lo vinculan con Alianza Lima

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Carlos Zambrano habla de renovar con Sport Boys y advierte sobre el duelo ante Garcilaso: “Puede definir muchas cosas”