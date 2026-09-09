Miguel Arce admite que despilfarró el dinero que ganó en ‘Combate’ durante sus años de fiesta y excesos

Miguel Arce admite que no ahorraba y revela los excesos que vivió tras su paso por Combate

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Miguel Arce reconoció que ganó importantes sumas durante su etapa en Combate, pero admitió que no supo administrar ese dinero y lo destinó a fiestas, viajes y regalos para sus amigos. El actor recordó algunos de esos episodios y aseguró que su cambio de mentalidad llegó después de una relación que le permitió poner límites a ese estilo de vida.

Miguel Arce brindó una entrevista en Café con la Chevez, de Trome, donde contó que Mario Hart y él eran los mejores pagador del programa. Sin embargo, lejos de guardar ese dinero, se dedicó a malgastarlo.

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Durante una entrevista, Arce fue consultado sobre si logró ahorrar los ingresos que recibió mientras formaba parte del reality. El actor admitió que no guardaba dinero, aunque aseguró que llegó a adquirir propiedades porque quería tener respaldo ante la posibilidad de salir del país por motivos profesionales.

“Yo no guardaba, pero yo me endeudaba, me compré departamentos”, explicó. Al ser preguntado por la cantidad de inmuebles que compró, evitó dar una cifra concreta, pero señaló que su objetivo era contar con bienes que le permitieran mantener planes de viaje y trabajo fuera del Perú.

Según relató, en ese momento consideraba que tener efectivo disponible lo llevaba a gastarlo sin medir las consecuencias. “No tener el dinero ahí y, si lo tienes, te lo gastas”, comentó sobre su decisión de asumir deudas para comprar propiedades.

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El exchico reality señaló que compró departamentos, pero destinó gran parte de sus recursos a viajes, celebraciones y regalos para sus amigos

Miguel Arce recordó los gastos que hacía durante las fiestas

Miguel Arce reconoció que atravesó una etapa de excesos, marcada por reuniones prolongadas y consumos elevados de alcohol. Uno de los episodios que mencionó ocurrió cuando salió con amigos y terminó pagando 21 botellas de Jagger

“Había días que hasta ahora digo: la peor burrada que hice. Una estaba con mis amigos; llegamos, un chilcano, me desaparecí. 21 botellas de Jagger”, recordó. El artista precisó que no tomó por sí solo esa cantidad de licor, sino que repartió parte de las botellas entre las personas que lo acompañaban.

“Ni siquiera me las tomaba yo, las regalaba. Muchas malas decisiones”, agregó.

También recordó una situación en la que compró tres botellas de whisky etiqueta azul para celebrar que uno de sus amigos había recibido un ascenso laboral. En otra ocasión, le obsequió una botella a un administrador de un establecimiento.

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El trabajador aceptó el regalo y colocó la botella en un estante para venderla. Para Arce, ese hecho se convirtió en una lección sobre el valor que otorgaba al dinero durante aquellos años.

Falta de buena administración

El actor afirmó que su problema no estaba vinculado con la falta de ingresos, sino con su dificultad para tomar decisiones cuando atravesaba etapas de mayor exposición y mejores contratos. “No me manejaba bien en mis picos altos”, expresó.

Arce indicó que, en esa época, tenía una visión distinta sobre el dinero. Según su explicación, creía que los recursos debían servir para que su entorno disfrutara del momento. “¿Qué quieren? ¿Quieren trago? Vamos a chupar; quieren comer, vamos a comer”, relató al recordar el pensamiento que tenía cuando era más joven.

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Las salidas se extendían durante varios días, sobre todo cuando viajaba por trabajo a provincias. El actor contó que, tras el cierre de las discotecas, las reuniones continuaban en los hoteles donde se hospedaban.

Miguel Arce reconoce que tomó mlas decisiones con su dinero. (Instagram)

Pese a ese ritmo de vida, señaló que no perdió contratos por sus fiestas. Por el contrario, afirmó que mantenía relaciones cercanas con dueños y administradores de locales, a quienes conocía durante las salidas.

“Me seguían llamando siempre, porque la gente se iba a juerguear conmigo”, sostuvo. Arce manifestó que procuraba saludar al personal de cada local, en especial a quienes recibían a los asistentes en la puerta, antes que a los propietarios.

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La relación con Vanessa Momhe marcó un cambio

Vanessa Momhe fue una de las personas que, según Arce, influyó en su manera de enfrentar la vida nocturna y el manejo de sus finanzas. El actor dijo que la relación con la modelo le permitió “aterrizar” después de varios años de excesos.

“Yo creo que esa relación me ayudó mucho para aterrizarme, con Vanessa Momhe”, expresó. Arce contó que convivieron y que ella puso límites claros respecto de sus salidas. “Para empezar, yo no voy a fiestas y tú tampoco vas a ir a fiestas”, recordó sobre las condiciones que ella le planteó.

La pareja estuvo junta durante cerca de dos años y medio. Para Arce, ese vínculo abrió una etapa de mayor reflexión sobre las decisiones que había tomado durante su juventud y sobre el uso que daba a sus ingresos.

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El actor afirmó que no reniega de su pasado, aunque reconoce que pudo actuar de otra manera.

Miguel Arce confiesa que no supo manejar los picos altos de su carrera. (Foto: Composición)