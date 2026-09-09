Perú

Miguel Arce confiesa las consecuencias en su salud por usar esteroides: “Me apareció un síndrome cardíaco”

El exchico reality habló de los cambios que hizo en su físico mientras estaba en la televisión y ahora cómo tiene que cuidarse para estar bien de salud

Fotografía doble de Miguel Arce, con camiseta blanca a la izquierda y con camiseta y vincha verdes a la derecha
El actor Miguel Arce explica las consecuencias que tuvo en su salud el uso de esteroides anabólicos.
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Miguel Arce reveló que el uso de esteroides durante su etapa en los realities peruanos dejó secuelas en su salud, entre ellas una condición cardíaca que lo obliga a asistir al cardiólogo cada seis meses. El actor y conductor también contó que sufrió caída de cabello y que se sometió a dos procedimientos de implante capilar.

En una entrevista reciente con Trome, el peruano habló de las decisiones que tomó para transformar su físico durante los años en que participó en programas de competencia. Arce reconoció que utilizaba esas sustancias para mantener una imagen musculosa y marcada ante las cámaras.

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Me ponía esteroides, pichicata como le dicen, se me cayó el pelo. Me tuve que poner pelo dos veces”, contó al recordar esa época.

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El artista explicó que la pérdida de cabello fue uno de los primeros efectos que advirtió. Dijo que descubrió entradas pronunciadas al mirarse al espejo, una situación que le resultó inesperada porque, según señaló, su padre conserva el cabello.

“Me enteré cuando me vi al espejo, tenía una entrada hasta acá. ‘¿Qué está pasando? Mi papá tiene pelo’”, comentó entre risas. Arce había llevado el cabello largo durante un tiempo, aunque luego decidió cambiar de estilo.

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La consecuencia que más le preocupa, sin embargo, se relaciona con el funcionamiento de su corazón. El exchico reality indicó que conoció su diagnóstico después de concluir su paso por los programas de competencia de la televisión peruana.

Me creció el corazón, me apareció un síndrome cardíaco, ahora tengo que ir al cardiólogo cada seis meses para ver que mi corazón esté bien”, afirmó.

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Consultado sobre el problema, Arce indicó que los especialistas deben monitorear su evolución para evitar que el corazón continúe aumentando de tamaño. “Tienen que controlarlo para que no siga creciendo. Es una deficiencia en el sistema eléctrico del corazón”, expresó.

El actor no precisó el nombre clínico de la condición ni detalló un tratamiento. Sí remarcó que el ejercicio pasó a ser una parte necesaria de su cuidado médico, más allá de cualquier objetivo físico o estético.

Arce recordó una advertencia que recibió en sus controles. “A ti lo que te salva es que sigues entrenando. Si tú hubieses parado de entrenar o no entrenas como entrenas, posiblemente tendrías un par de infartos ya”, relató.

A partir de ese momento, dijo que cambió su vínculo con el gimnasio. “Sigo entrenando, más que por salud o físicamente, tengo que entrenar para que no me pase nada en el corazón”, sostuvo.

Miguel Arce – Esto sí es amor – ATV – Perú – entretenimiento – 20 enero
Antes de los realities, Miguel Arce dio sus primeros pasos en la actuación, con formación especializada y un estreno televisivo que marcó su ingreso al medio. (Facebook)

Sus declaraciones reflejan cómo las exigencias físicas de su etapa televisiva derivaron, de acuerdo con su propio testimonio, en una rutina que hoy incluye actividad física constante y chequeos cardiológicos periódicos.

Miguel Arce sigue en competencia en Top Chef VIP 5

Mientras mantiene controles médicos, Miguel Arce participa en la quinta temporada de Top Chef VIP, competencia gastronómica de Telemundo que se estrenó el 11 de agosto con 20 celebridades. El peruano ingresó como actor, conductor y finalista de la segunda temporada de Los 50.

Antes del inicio del reality, reconoció que no contaba con gran experiencia en la cocina y que debía aprender durante las pruebas. En las primeras semanas pasó por instancias de riesgo y logró continuar en el programa tras la eliminación de Carlos “Caramelo” Cruz.

Miguel Arce anunció su participación con una frase contundente: “LA DISCIPLINA VENCE AL TALENTO”
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Su desempeño recibió observaciones del jurado, sobre todo por preparaciones con arroz. En una prueba reciente presentó una paella que fue cuestionada por la cocción y el exceso de hidratación de ese ingrediente.

También tuvo roces con otros participantes durante un reto de eliminación, luego de tomar varios pollos y utilizar solo uno. Hasta la emisión del 8 de septiembre, Arce continuaba en competencia tras salvarse junto a Lupillo Rivera antes de la salida de Diana Haro.

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