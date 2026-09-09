Junior Silva despide a su perro con un desgarrador mensaje tras 14 años juntos: “El corazón lo tengo destrozado”

Junior Silva anunció la muerte de Bronco, su perro y compañero durante 14 años, ocho meses y 19 días

Guardar

Junior Silva despidió a su perro Bronco con un mensaje publicado en redes sociales tras la muerte de su mascota, a la que consideraba su hijo. El conductor de ‘Reacciones Al Fondo Hay Sitio’, la transmisión en vivo vinculada a la serie, compartió una extensa reflexión sobre los 14 años, ocho meses y 19 días que pasó junto a él.

Bronco murió el martes 8 de septiembre de 2026 a las 6.03, según relató el actor. En su publicación, Silva expresó que imagina a su mascota reunida con Leonardo, el hermano del perro, y admitió que atraviesa un momento de profundo dolor.

PUBLICIDAD

El conductor había compartido semanas antes las dificultades de movilidad que enfrentaba Bronco debido a dolores en la cadera. En ese momento, respondió a quienes le sugerían dejarlo ir y aseguró que el animal todavía tenía deseos de vivir.

Junior Silva anunció la muerte de Bronco, su perro y compañero durante 14 años, ocho meses y 19 días. El conductor de Reacciones Al Fondo Hay Sitio le dedicó una extensa despedida en redes sociales.

El mensaje de Junior Silva tras la muerte de Bronco

Junior Silva utilizó sus redes sociales para comunicar el fallecimiento de Bronco. El actor relató los últimos instantes de su mascota a través de una imagen en la que recurrió a una despedida marcada por la idea de un reencuentro.

“Hasta que un martes 8 de setiembre del 2026, a las 6:03 mi hijo se sacó el pañalito, comenzó a tener fuerza en las patitas y le dejó de doler el cuerpo. De pronto le salieron unas alitas y una aureola. Y dando un par de ladridos, empezó a volar a un lugar en donde su hermano Leonardo lo está esperando para poder volver a jugar juntos. Quizás me esperará, quizás nos volvamos a encontrar en este plano. Y aunque el corazón lo tengo destrozado, me aferraré a eso. Hoy te lloro y mañana también. Gracias por esta aventura de 14 años, 8 meses y 19 días, mi amor. Me hiciste muy feliz. Te voy a recordar y querer siempre, Mijito bello. Hasta que nos volvamos a encontrar...”, escribió el actor.

En la descripción de la publicación, Silva volvió a expresar su deseo de encontrarse nuevamente con Bronco. “Hasta que la vida me vuelva a premiar con volverte a encontrar, aquí o en la otra vida. Te amo para siempre, mi amor”, escribió.

PUBLICIDAD

El mensaje dejó ver el vínculo que el conductor mantenía con su mascota. Bronco había aparecido en anteriores publicaciones de Silva, quien compartió con sus seguidores las dificultades que enfrentaba el perro durante sus últimos meses de vida.

El actor dedicó una extensa despedida a Bronco, a quien consideraba como un hijo.

Junior Silva contó las dificultades que enfrentaba su mascota

En agosto pasado, el popular Pollo Gordo de ‘AFHS’, publicó un testimonio sobre el deterioro en la movilidad de Bronco. El actor contó que su perro, entonces de 14 años y seis meses, tenía problemas para caminar durante sus paseos.

El actor explicó que la situación se volvió especialmente complicada el 26 de agosto, cuando Bronco se cayó a pocas cuadras de iniciar una caminata y no quiso ponerse de pie. El conductor compartió su tristeza mientras abrazaba a su mascota.

PUBLICIDAD

“A las dos cuadras se cayó, como siempre, pero después no se quiso parar”, manifestó entonces. “No solamente es la frustración y la cólera al saber que las cosas no son como antes, sino hay mucha tristeza porque él era quien me fregaba para poder sacarlo a pasear”.

El actor señaló que ese episodio suponía un cambio en la rutina que tenía junto a Bronco. En su mensaje, explicó que buscaría acompañarlo en una etapa que consideraba difícil para ambos.

“Hoy empieza una nueva etapa con Bronquito. A partir de hoy las cosas van a ser distintas. Hoy empieza la etapa de los valientes, en la que hay que pensar más con el cerebro que con el corazón. Pero aquí estoy, mi hijito, para acompañarte en esta etapa tan difícil para ti. Te quiero mucho, mi rey”, expresó.

PUBLICIDAD

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes compartieron mensajes de apoyo y también plantearon que debía tomar decisiones frente al estado de salud de su mascota. Silva rechazó algunos de esos comentarios y sostuvo que Bronco mantenía ganas de vivir.

Junior Silva imaginó a Bronco sin dolor y reunido con Leonardo, el hermano de su mascota.

La respuesta del actor a quienes le pedían dejar ir a Bronco

Entre los comentarios que recibió Junior Silva, algunos usuarios le recomendaron que dejara ir a su perro porque consideraban que estaba sufriendo. Uno de los mensajes que provocó la reacción del conductor fue: “Hermano, ya déjalo ir, está sufriendo, es duro, pero así es la vida, bro”.

El actor respondió de manera directa y remarcó que la condición de Bronco se concentraba en el dolor de cadera. “Eso hazlo con el tuyo. El mío todavía quiere vivir, solo que su cadera le duele. Todo lo demás está bien. Saludos”, escribió.

PUBLICIDAD

Otros seguidores también dejaron mensajes relacionados con la salud de la mascota. Algunos señalaron que la mirada del perro parecía expresar cansancio, mientras que otros destacaron la dedicación de Silva durante los cuidados que le brindó.

“Sus ojitos, su mirada expresa que quiere irse a descansar pero no te quiere dejar”, escribió una usuaria. Otra persona comentó: “Hola, es muy fuerte tomar la decisión, pero ya cumplió su ciclo, está sufriendo”.

También hubo mensajes que respaldaron la posición del actor y resaltaron el cuidado que recibía Bronco. “Bronco tiene mejor calidad de vida que todos los que comentan tonterías. Precisamente el amor es estar en las buenas y malas, no deshacerte de ellos cuando ya estén viejitos. Mientras se les pueda dar calidad de vida, Bronco estará bien, muy amado por su padre”, indicó otro usuario.

PUBLICIDAD

Las reacciones reflejaron la preocupación que generaba el estado del perro entre quienes seguían las publicaciones de Silva. El conductor, por su parte, había dejado claro que deseaba acompañarlo mientras fuera posible y que no compartía los comentarios que le exigían tomar una decisión inmediata.

Bronco enfrentó dificultades de movilidad durante sus últimos meses debido a dolores en la cadera.