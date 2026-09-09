Perú

¿Hoy hay más sismos en Perú que antes? Las cifras oficiales del IGP despejan la interrogante

El análisis de dos periodos de cinco años muestra un alza mínima en los eventos más fuertes, con 21 casos entre 2016 y 2020 y 23 entre 2021 y 2025

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sucesión de temblores registrados en distintos puntos del país extendió la percepción de que hoy hay más sismos en Perú que antes. Sin embargo, las cifras difundidas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestran que, al observar los movimientos de magnitud seis o superior en dos periodos de cinco años, la diferencia es reducida.

Entre 2016 y 2020, el IGP registró 21 sismos de magnitud seis o más en el país. En el quinquenio siguiente, de 2021 a 2025, la cifra ascendió a 23. Son dos eventos adicionales, un registro que mantiene valores cercanos entre ambos periodos.

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Los datos fueron expuestos en un informe de RPP Noticias, que planteó la pregunta a partir de los recientes movimientos ocurridos en Perú y otros países de la región. El reporte también citó estadísticas del Servicio Geológico de Estados Unidos sobre la actividad global.

A escala mundial, entre 2016 y 2020 se produjeron en promedio 132 sismos anuales de magnitud seis o superior. Entre 2021 y 2025, el promedio fue de 135. La variación fue de tres terremotos, equivalente al 2,6%, una diferencia que el texto atribuye a las fluctuaciones normales de la actividad sísmica.

Vista aérea de acantilados de tierra con edificios en la parte superior, una autopista con autos en la base y olas del océano
Edificios residenciales construidos sobre los acantilados de Lima se ubican en una de las zonas costeras con mayor riesgo sísmico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magnitud seis

El contraste entre los dos periodos permite revisar la idea de un incremento sostenido de terremotos de gran magnitud en el territorio peruano. De acuerdo con las cifras del IGP, los 21 sismos contabilizados entre 2016 y 2020 pasaron a 23 entre 2021 y 2025.

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El número total de movimientos que percibe o conoce la población puede ser mayor por otros factores. Los equipos de monitoreo detectan hoy eventos que antes podían pasar inadvertidos, mientras que los teléfonos celulares, las aplicaciones, las redes sociales y los medios de comunicación transmiten alertas e información poco después de que ocurre un temblor.

Esa velocidad en la circulación de noticias permite que un usuario en Perú conozca en minutos un sismo registrado en el país, Japón, Filipinas u otras zonas del planeta. La cantidad de información disponible puede reforzar la sensación de una mayor frecuencia de movimientos telúricos.

El informe indicó que los datos no muestran necesariamente que el planeta atraviese una etapa de mayor actividad telúrica. La información recogida apunta, sobre todo, a una mayor capacidad de detección y comunicación sobre fenómenos sísmicos que ya ocurrían.

Personal con casco rojo y chaleco de seguridad limpia escombros en una calle de tierra junto a una carpa con el logotipo del IGP.
Personal de respuesta y del Instituto Geofísico del Perú atiende los daños provocados por un sismo en una localidad andina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temblores durante 2025

El número total de sismos de menor magnitud ofrece otro ángulo sobre la actividad sísmica del país. Según información oficial del IGP, el Perú acumuló 835 temblores en 2025, incluidos 54 movimientos registrados durante diciembre de ese año.

La cifra superó los 798 sismos informados en 2024. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, se refirió a esa actividad y afirmó que “el Perú es un país sísmico y que lo más extraño que pueda ocurrir es que no haya movimientos telúricos”.

El funcionario también sostuvo que los eventos de magnitudes cuatro, cinco y seis no liberan energía suficiente para evitar un terremoto. La advertencia estuvo vinculada a la preocupación por la acumulación de energía en áreas cercanas a la costa peruana.

El 27 de diciembre de 2025, un sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote y provocó daños en viviendas, hospitales y negocios, según el texto publicado por La República. Después de ese movimiento, se registraron otros seis sismos en Lima y Áncash, con magnitudes entre 3,8 y 5,1.

Fotografía satelital del territorio de Perú con divisiones políticas blancas y un punto rojo en la zona sur.
Un mapa satelital de Perú señala con un punto rojo la ubicación de Ayacucho tras el sismo de magnitud 7,2 registrado en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad

La explicación de la frecuencia sísmica en Perú está vinculada al contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La placa oceánica se introduce por debajo de la continental, un proceso que genera fricción y acumulación de energía. Cuando esa energía se libera, se producen los sismos.

Tavera señaló que el mayor número de sismos ocurre frente a la zona costera, donde se ubican las placas tectónicas. “Las placas están frente a la zona costera. Por ello, el mayor número de sismos siempre ocurrirá allí, mientras que el menor número será en el interior del continente”, sostuvo el presidente del IGP.

Las zonas próximas al litoral, como Lima, Ica y Áncash, presentan una mayor vulnerabilidad por su cercanía con esa área de interacción tectónica. El choque entre las placas también causa deformaciones en el continente, las cuales pueden reactivar fallas tectónicas y dar lugar a nuevos sismos.

La ubicación del país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico también forma parte de este escenario. De acuerdo con el texto de La República, esa franja concentra más del 80% de los terremotos que ocurren en el mundo e incluye áreas como los Andes, la costa oeste de México y Estados Unidos, Japón y Taiwán.

Los datos sobre los sismos de magnitud seis o superior muestran una variación limitada entre 2016 y 2025. Al mismo tiempo, el conteo de todos los movimientos telúricos registrados durante 2025 confirma la actividad permanente de un país ubicado en una zona de contacto entre placas tectónicas.

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