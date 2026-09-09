Perú

Vecinos de Carabayllo denuncian instalación de antena de telecomunicaciones: Piden explicaciones a la municipalidad

En la avenida José Balta, una empresa de telecomunicaciones intenta instalar una antena, pero los vecinos reclaman falta de transparencia en el proceso

Vecinos del distrito de Carabayllo protestan enérgicamente contra la instalación de una antena de telecomunicaciones. Denuncian que la empresa responsable inició los trabajos de madrugada, sin previo aviso, y rompió una tubería de desagüe, generando malestar y preocupación por la salud.| Video: ATV Noticias
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Un grupo de vecinos de la avenida José Balta, en el distrito de Carabayllo, denunció que trabajadores de una empresa de telecomunicaciones intentaron instalar una antena durante la madrugada, sin previo aviso a la población. Según los residentes, la intervención comenzó pasadas las 11:30 p.m., cuando cerca de veinte trabajadores llegaron al lugar acompañados de maquinaria pesada para excavar el terreno.

Uno de los vecinos, que se acercó a pedir explicaciones apenas notó la presencia de los operarios, relató que no recibió ninguna información sobre la naturaleza de los trabajos.

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Han venido a hacer una obra. Cuando nos hemos acercado, 11:30 de la noche, a preguntar qué es lo que están haciendo, no han querido dar explicación, han estado con matones”, afirmó a ATV Noticias.

Pobladores de Carabayllo frenan obra de antena tras excavación que dañó red de desagüe
Pobladores de Carabayllo frenan obra de antena tras excavación que dañó red de desagüe| Foto: ATV

Identifican a empresa

Los residentes identificaron a la compañía responsable de la intervención como Phoenix Tower International. Según los testimonios recogidos, ni la persona que se presentó como abogada de la empresa ni el encargado de la obra mostraron documentación que acreditara su identidad más allá de un documento nacional de identidad.

“La supuesta abogada no presentó ni su credencial, solamente daba el DNI y el supuesto encargado de la obra tampoco quiso presentar su DNI. Vinieron con diferentes personas que ni siquiera eran de una empresa”, señaló una vecina del lugar.

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Los trabajos realizados durante la noche dejaron una excavación de más de cuatro metros de profundidad en la zona, según pudo constatarse en el lugar. Durante la intervención, la maquinaria rompió una tubería de desagüe, lo que motivó la llegada de trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Residentes de la avenida José Balta impidieron los trabajos de una empresa de telecomunicaciones que llegó de madrugada con maquinaria pesada y rompió una tubería de agua durante la excavación
Residentes de la avenida José Balta impidieron los trabajos de una empresa de telecomunicaciones que llegó de madrugada con maquinaria pesada y rompió una tubería de agua durante la excavación| Foto: ATV Noticias

De acuerdo con el relato de una vecina, el personal de la empresa estatal advirtió que el punto donde se realizaba la excavación correspondía a una matriz que conecta con otra calle.

“Ellos les informaron que no tenían que excavar porque esta es una matriz que colinda con la otra calle. Cualquier tipo de atoramiento se va para la otra salida”, explicó.

Vecinos reclaman falta de información sobre la instalación

Entre las principales preocupaciones de los residentes se encuentra el desconocimiento sobre las características técnicas de la antena, entre ellas el nivel de potencia y el tipo de radiofrecuencia que emitiría el equipo. Los vecinos manifestaron temor por posibles efectos sobre la salud, en particular de niños y recién nacidos que viven en la zona.

En el lugar no se observó ningún cartel informativo sobre la obra, un elemento que, según los propios residentes, la normativa exige como parte del proceso de participación ciudadana previo a este tipo de instalaciones. Además, indicaron que cuando solicitaron explicaciones a los trabajadores, estos respondieron que contaban con autorizaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la municipalidad del distrito.

Para estas contrucciones o instalaciones se debe contar con los permisos correspondientes, pero hasta ese momento no recibieron respuesta de la municipalidad.

“En ningún momento la municipalidad nos ha informado nada. Ellos no sé qué trato hacen con la municipalidad, pero siempre nos vienen a sorprender”, declaró un vecino.

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