Perú cayó en PISA 2025: qué pasó con la generación que tenía 10 años cuando cerraron las aulas

Los adolescentes peruanos evaluados en PISA 2025 cursaban primaria cuando la pandemia de COVID-19 cerró las escuelas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los adolescentes peruanos que rindieron la prueba PISA 2025 tenían alrededor de 9 y 10 años cuando la pandemia de COVID-19 cerró las escuelas del país. Estaban todavía en primaria cuando las aulas quedaron vacías y millones de estudiantes comenzaron a seguir clases a través de una pantalla, un televisor o una radio.

Cinco años después, esa generación fue evaluada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los resultados dejaron una fotografía preocupante: 70% de los estudiantes peruanos no alcanzó el nivel mínimo esperado en Matemática y alrededor del 58% quedó por debajo de ese umbral en Lectura.

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La pandemia no puede explicar por sí sola esos resultados. PISA mide el desempeño de los estudiantes, pero no establece que una determinada política o acontecimiento haya causado directamente una caída en los puntajes. Sin embargo, la historia escolar de quienes participaron en esta edición estuvo atravesada por una interrupción extraordinaria: en Perú, la presencialidad tardó casi dos años en restablecerse de manera generalizada.

Una infografía de Infobae detalla que Perú obtuvo resultados por debajo del promedio de la OCDE en Matemática, Lectura y Ciencias en la evaluación PISA 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las aulas a “Aprendo en casa”

El año escolar público de 2020 comenzó el 6 de abril bajo la modalidad a distancia. El Ministerio de Educación puso en marcha “Aprendo en casa”, una estrategia que utilizó internet, televisión y radio para intentar mantener la continuidad de las clases durante la emergencia sanitaria.

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Más de seis millones de escolares comenzaron entonces a estudiar bajo este esquema. Los contenidos podían seguirse mediante TV Perú, plataformas digitales y emisoras de radio, una combinación diseñada precisamente para atender las enormes diferencias de conectividad existentes entre las zonas urbanas y rurales.

Para los actuales adolescentes evaluados por PISA, ese cambio ocurrió durante una etapa particularmente temprana de su formación. Quienes tenían aproximadamente 10 años en 2020 se encontraban alrededor de los últimos grados de primaria, años en los que se consolidan competencias que luego serán necesarias para afrontar aprendizajes más complejos en secundaria.

Más de seis millones de escolares siguieron Aprendo en casa en un esquema que buscó cubrir las brechas de conectividad entre zonas urbanas y rurales.

A fines de 2021, solo 6,5% tenía clases presenciales

La educación remota no quedó restringida a unos cuantos meses. Perú avanzó lentamente hacia la reapertura de sus colegios durante 2021, incluso cuando otros países latinoamericanos ya habían recuperado una mayor presencia de estudiantes en las aulas.

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La OCDE documentó que, hacia finales de ese año, apenas 6,5% de los estudiantes peruanos se beneficiaba de clases presenciales. Solo 11.627 de 111.640 escuelas y servicios educativos —10,6%— estaban abiertos y ofreciendo alguna modalidad semipresencial.

La diferencia regional era considerable: en el mismo periodo, la presencialidad alcanzaba al 52% de los estudiantes en Chile, 71% en Colombia y 94% en Argentina. Costa Rica ya había logrado que todos sus estudiantes retornaran a las aulas.

La presencialidad escolar avanzó con lentitud en Perú y a fines de 2021 solo el 6,5% de los estudiantes tenía clases presenciales, según la OCDE. EFE/ Francisco Guasco

El retorno completo llegó recién en marzo de 2022

El regreso generalizado de los escolares peruanos ocurrió durante el año escolar 2022. El 14 de marzo retornaron más de 4,2 millones de alumnos de colegios públicos, aproximadamente el 64% del total, después de dos años marcados por la educación remota.

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El proceso se realizó de manera progresiva. El 21 de marzo se incorporó otro grupo de más de 1,3 millones de estudiantes y, finalmente, el 28 de marzo el Ministerio de Educación anunció la apertura del 100% de los colegios públicos del país.

Los alumnos que hoy aparecen en los resultados de PISA tenían entonces alrededor de 11 o 12 años. Volvieron a la presencialidad con una parte importante de su primaria atravesada por clases remotas y debieron continuar su trayectoria escolar mientras el sistema intentaba recuperar aprendizajes.

La reapertura de escuelas en Perú quedó rezagada frente a otros países de América Latina, donde la presencialidad ya alcanzaba al 52% en Chile, 71% en Colombia y 94% en Argentina. (Agencia Andina)

Cinco años después, siete de cada diez no alcanzan el nivel básico en Matemática

En PISA 2025, Perú obtuvo 382 puntos en Matemática y 390 en Lectura, resultados inferiores a los registrados en 2022. La caída fue estadísticamente significativa en ambas áreas.

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Pero quizá el dato más concreto para dimensionar las dificultades está en los niveles de desempeño. En Matemática, apenas 30% de los estudiantes peruanos logró alcanzar como mínimo el Nivel 2. Esto significa que siete de cada diez no llegaron al umbral que PISA considera necesario para desenvolverse en problemas matemáticos básicos.

En Lectura, 42% alcanzó el Nivel 2 o superior, mientras aproximadamente seis de cada diez quedaron debajo. En ese nivel mínimo, un estudiante debería poder identificar la idea central de un texto de extensión moderada, localizar información bajo ciertos criterios y reflexionar sobre su propósito cuando recibe indicaciones explícitas.

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Una infografía de Infobae detalla que el 70% de los estudiantes de 15 años en Perú no alcanzó el nivel mínimo en matemática durante la prueba PISA 2025 de la OCDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La pandemia explica la caída de Perú?

Los resultados permiten reconstruir la trayectoria de esta generación, pero no permiten afirmar que el prolongado cierre de colegios sea responsable, por sí solo, de los puntajes obtenidos en 2025.

La propia OCDE muestra que el deterioro en Lectura y Matemática no es exclusivo de Perú. Los promedios de los países de la organización también continuaron cayendo en 2025 y alcanzaron sus niveles más bajos desde que existen registros comparables en ambas áreas.

En el caso peruano, además, los aprendizajes están condicionados por múltiples factores: las desigualdades socioeconómicas, la calidad de la enseñanza, la conectividad, las condiciones de los colegios, las características familiares y la continuidad de las políticas educativas, entre otros.

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La OCDE señala que PISA 2025 no prueba que el cierre de escuelas explique por sí solo la caída de Perú, donde los resultados volvieron a niveles cercanos a los de hace una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PISA sí permite constatar algo más concreto: la caída reciente en Matemática y Lectura borró las mejoras que Perú había conseguido después de 2015. En ambas competencias, los resultados de 2025 volvieron a niveles cercanos a los observados hace una década.

La generación que comenzó la pandemia detrás de una pantalla ya llegó a los 15 años. Y PISA 2025 no permite señalar a un único responsable de sus resultados, pero sí vuelve inevitable una pregunta para el sistema educativo peruano: qué ocurrió con los aprendizajes durante esos años y cuánto de lo perdido todavía no ha conseguido recuperarse.

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