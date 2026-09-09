Perú

Magaly Medina critica a Óscar Junior por su liderazgo en La Bella Luz: “Recién está aprendiendo a cantar”

La conductora de televisión asegura que el dueño de la orquesta no deja que su hijo se desarrolle profesionalmente

La conductora de televisión asegura que el dueño de la orquesta no deja que su hijo se desarrolle profesionalmente pese a haberlo nombrado líder de la orquesta tras la denuncia de Naldy Saldaña
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Magaly Medina cuestionó el liderazgo de Óscar Junior al frente de La Bella Luz y sostuvo que su padre, Óscar Custodio, todavía conserva influencia directa en las decisiones de la agrupación. La presentadora reaccionó a las declaraciones del fundador de la orquesta, quien pidió que permitan trabajar a su hijo tras cederle públicamente la conducción del proyecto.

La conductora consideró que el cambio de mando anunciado por Custodio no se habría trasladado por completo a la dinámica de la orquesta. Para Medina, la presencia del fundador en las presentaciones y su respaldo permanente al joven artista demostrarían que aún mantiene un rol activo dentro de la organización.

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“Óscar Custodio, el dueño, propietario, director de La Bella Luz, que lo sigue siendo, en la práctica lo sigue siendo, porque ya lo hemos visto cuando La Bella Luz se presenta en los escenarios, siempre está él por ahí, como solía hacerlo siempre”, afirmó.
Composición de la conductora Magaly Medina en un set de televisión y del cantante Óscar Junior con traje verde cantando con un micrófono
La conductora Magaly Medina opinó sobre el desempeño vocal y la presencia escénica del cantante Óscar Junior en la orquesta La Bella Luz.

Medina recordó que Custodio anunció su alejamiento de la dirección de la agrupación en medio de la controversia que atravesó la orquesta después de la denuncia pública de Naldy Saldaña. En ese contexto, el fundador señaló que su hijo asumiría la responsabilidad de conducir el grupo.

La conductora puso en duda que ese traspaso se haya concretado. “Cuando públicamente, ante todo el rochezazo que tuvo su orquesta, pues lo que hizo fue: ‘No, yo me voy a alejar, ya va a tomar mi hijo la batuta’. ¡Qué batuta! Ni media batuta ha tomado el hijo”, expresó.

Magaly Medina considera que Óscar Junior aún no está preparado para dirigir la orquesta

Durante sus comentarios, Magaly Medina señaló que Óscar Junior todavía atraviesa una etapa de aprendizaje como cantante y sostuvo que esa situación complicaría la posibilidad de asumir, por completo, la dirección de una orquesta con la trayectoria de La Bella Luz.

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La presentadora afirmó que el joven cuenta con seguidores y reconoció su esfuerzo dentro del grupo, aunque marcó diferencias entre el desempeño artístico, la producción de un espectáculo y las responsabilidades de administrar una agrupación musical.

Captura de pantalla de televisión con la conductora Magaly Medina en un recuadro a la izquierda y una entrevista en el lado derecho
La conductora Magaly Medina aborda en su programa el desempeño de Óscar Junior al frente de la orquesta musical La Bella Luz.
“¿Cómo va a aprender si no lo deja? Él mismo reconoce que su hijo no está preparado todavía y eso lo sabe todo el mundo. Recién está aprendiendo a cantar el chiquito. Recién”, dijo la conductora.

Medina añadió que Óscar Junior tendría aportes vinculados a la puesta en escena de la orquesta. “El chiquito se esfuerza, está aprendiendo. Hay un público que lo estima, que parece que tiene un público que lo sigue, pero de ahí a dirigir una orquesta. Habrá tenido muy buenas ideas a nivel montaje, a nivel escenografía, a nivel producción en el escenario, pero eso es otra cosa que realmente dirigir una orquesta”, manifestó.

Las declaraciones de la conductora se producen luego de que La Bella Luz retomara sus actividades públicas con una presentación gratuita en Lima, el 5 de septiembre. El concierto reunió a una importante cantidad de asistentes y marcó el regreso de la agrupación a los escenarios tras los días de controversia.

Óscar Custodio pidió que permitan trabajar a su hijo

En esa presentación, Óscar Custodio estuvo presente junto a los integrantes de La Bella Luz. Su aparición generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron si Óscar Junior ejerce plenamente la conducción del grupo o si el fundador mantiene el control de las decisiones.

Custodio abordó esa discusión durante el evento y explicó que su presencia responde al deseo de respaldar a su hijo a partir de la experiencia acumulada durante más de tres décadas de trabajo en el rubro musical.

Óscar Custodio, vestido con camisa blanca, ofrece una entrevista. Sostiene un micrófono con el logo de Radio Nueva Q. El fondo es de color rojo con texto blanco. El entrevistado gesticula con ambas manos mientras responde preguntas sobre el regreso de La Bella Luz a los escenarios.

Yo lo único que quiero es que la música continúe, que dejen trabajar a mi hijo. Yo estoy atrás siempre, porque sobre mí pesan más de 30 años de trabajo y mi hijo todavía es muchacho y hay cosas que tiene que conocer y para eso yo estoy detrás”, declaró el dueño de la agrupación.

El fundador de La Bella Luz sostuvo que Óscar Junior no puede encargarse de todas las áreas de la orquesta sin apoyo. Por eso, señaló que busca orientarlo y compartir con él los conocimientos obtenidos a lo largo de su trayectoria.

“Mi hijo no puede abarcar todo, entonces yo tengo que estar para apoyarlo, darle mis conocimientos, mis experiencias y sacar adelante La Bella Luz, hacer más música para el público que nos está apoyando”, agregó Custodio.

La presencia del fundador y sus declaraciones reavivaron el debate sobre el nivel de autonomía que tiene Óscar Junior dentro de la orquesta, una discusión que ahora también sumó las críticas de Magaly Medina.

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