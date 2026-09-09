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‘Checho’ Ibarra destacó virtud de Horacio Melgarejo previo Cienciano vs Montevideo City por la Copa Sudamericana: “Su lectura de juego es memorable”

El ‘papá’ recibirá al cuadro uruguayo en duelo de ida por los cuartos de final, y el ‘exgoleador histórico’ analizó el encuentro: “En esta instancia no hay favoritos”

‘Checho’ Ibarra destacó virtud de Horacio Melgarejo previo Cienciano vs Montevideo City Torque
‘Checho’ Ibarra destacó virtud de Horacio Melgarejo previo Cienciano vs Montevideo City Torque
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Cienciano recibirá a Montevideo City Torque este jueves 10 de septiembre, a las 19:30 horas, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario del encuentro.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo buscará construir una ventaja en Cusco antes de disputar la revancha en Montevideo, prevista para una semana más tarde.

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“Horacio Melgarejo puede quedar en la historia de Cienciano”

El conjunto imperial llegó a esta instancia después de eliminar a Botafogo con un 6-2 en el resultado global. La serie tuvo como hecho central el triunfo por 6-1 que consiguió en condición de local.

‘Checho’ Ibarra, campeón de la Copa Sudamericana con Cienciano en 2003, destacó la tarea del entrenador durante el certamen continental.

Yo creo que con lo que ha hecho Melgarejo en esta copa sí puede quedar en la historia de Cienciano. Su lectura de juego es memorable”, señaló el exdelantero, actual embajador de Inkabet.

Botafogo luchó en casa por una remontada épica, pero solo consiguió un gol ante un Cienciano que supo defender su ventaja. El resumen incluye goles, atajadas, jugadas polémicas revisadas por el VAR y la eliminación del equipo brasileño | DSports

El exgoleador también se refirió a la exigencia que supone disputar una eliminatoria. Desde su experiencia, indicó que estas definiciones generan ansiedad y nerviosismo entre los futbolistas.

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“En mi experiencia, yo vivía los partidos intensamente. Para el actual plantel también se siente una cuota de ansiedad y nerviosismo”, apuntó Ibarra.

Ibarra lanzó advertencia a Cienciano

El referente sostuvo que el plantel está en condiciones de afrontar el cruce ante el equipo uruguayo. “Los de Melgarejo están preparados mental y físicamente para afrontar esta llave”, afirmó.

Ibarra evitó ubicar a Cienciano como favorito pese a que abrirá la serie ante su público. El exjugador remarcó las características que, a su juicio, distinguen a los clubes uruguayos.

“En esta instancia no hay favoritos. Los equipos uruguayos son equipos fuertes, que corren, meten y friccionan”, comentó.

El exdelantero consideró que el equipo deberá responder ante ese tipo de juego. También planteó que Cienciano tendrá que salir a buscar el resultado en el Inca Garcilaso de la Vega.

Cienciano recibe a Montevideo City Torque por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano recibe a Montevideo City Torque por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Cienciano

Canal TV para ver Cienciano vs Montevideo City Torque

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 podrán seguirse por las señales que poseen los derechos de transmisión del torneo en el continente. ESPN y Disney+ formarán parte de la oferta televisiva y digital de esta etapa.

DSports también emitirá encuentros de la competencia internacional. La disponibilidad de cada partido dependerá de la programación de esas plataformas.

Infobae Perú realizará una cobertura especial de los partidos que dispute el conjunto cusqueño durante la llave. El portal informará las alineaciones y las principales incidencias. La cobertura incluirá el minuto a minuto y los detalles del desarrollo de cada encuentro.

Programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: X Conmebol Sudamericana.

Programación del partido de vuelta

Cienciano visitará a Montevideo City Torque el 17 de septiembre, una semana después del primer partido de la serie. El encuentro se disputará en Montevideo y resolverá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El vencedor de la llave se enfrentará en la siguiente instancia con el ganador del cruce entre Atlético Mineiro y Santos.

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