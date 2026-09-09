Perú

Madre busca a su hija que escapó de centro de rehabilitación cristiano en Carabayllo

La adolescente de 17 años salió del establecimiento hace 11 días. Su familia exige explicaciones sobre las medidas de seguridad y el apoyo para ubicarla

Una madre de familia denuncia a un centro de rehabilitación en Carabayllo después de que su hija de 17 años, internada por problemas de salud mental, escapara. La familia exige respuestas y ayuda para encontrar a la joven.| Video: ATV Noticias
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Una madre denunció que su hija adolescente salió de un centro de rehabilitación en Carabayllo y no ha podido ubicarla desde entonces. La familia exige que el establecimiento explique las circunstancias en las que la joven dejó el lugar y precise qué medidas adoptó después del hecho.

La adolescente había sido internada por decisión de su madre, quien buscaba acompañamiento para atender situaciones vinculadas con su salud mental.

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La madre afirmó que recurrió al también conocido como un centro cristiano, denominado Vida Nueva, luego de conocerlo a través de redes sociales. Según su testimonio, acordó el pago de S/ 600 por el ingreso y otros S/ 150 soles por el traslado de su hija desde una comisaría ubicada en la avenida Universitaria hasta el establecimiento.

La adolescente de 17 años salió del establecimiento hace 11 días, según el testimonio de su familia, que exige explicaciones sobre las medidas de seguridad y la búsqueda
La adolescente de 17 años salió del establecimiento hace 11 días, según el testimonio de su familia, que exige explicaciones sobre las medidas de seguridad y la búsqueda| Foto: ATV Noticias

De acuerdo con su versión, el centro le indicó que no podría tener contacto con su hija durante los primeros tres meses de internación. La madre señaló que aceptó esa condición porque confiaba en que la adolescente recibiría apoyo y permanecería en un espacio seguro.

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El caso tomó otra dimensión cuando le informaron que su hija había salido del inmueble. La mujer sostuvo a ATV Noticias que habían transcurrido 11 días sin información sobre el paradero de la adolescente.

Escaparon junto a otras jóvenes

Además, afirmó que recibió versiones distintas sobre lo sucedido. En un primer momento, le habrían comunicado que su hija participó en un incidente dentro del establecimiento. Sin embargo, aseguró que una interna que regresó al lugar le relató otra secuencia: un grupo de jóvenes habría atacado a una de las responsables y la adolescente habría aprovechado una puerta abierta para salir.

“Quiero justicia, porque supuestamente era un lugar seguro. Estoy desesperada”, manifestó la progenitora.

Una trabajadora del establecimiento reconoció ante las cámaras que varias internas salieron del local luego de un episodio de violencia.

Madre denuncia que no ubica a su hija tras internarla en un local de Carabayllo| Foto: ATV Noticias
Madre denuncia que no ubica a su hija tras internarla en un local de Carabayllo| Foto: ATV Noticias

La representante del centro afirmó que algunas internas habrían planificado el hecho y que una de las responsables fue agredida con un cuchillo. También aseguró que la adolescente salió junto con otras personas.

Desde ese momento, no sabe nada de su hija. Por ello, pidió a los representantes en dar a conocer qué ocurrió dentro del lugar, por qué no fue advertida de inmediato y qué acciones realizó el establecimiento para ubicar a la menor tras su salida.

Además, al acudir a la comisaría más cercana para presentar la denuncia, los efectivos le informaron que debe reclamar al centro de rehabilitación. También pidió apoyo a la ministra de la Mujer para que intervenga en el caso.

Se desconoce que si el centro de rehabilitación cuenta con los permisos correspondientes para brindar este tipo de servicios. Ante cualquier información de la adolescente puedes comunicarte al 955 660 163.

Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP): la desaparición puede denunciarse de inmediato en cualquier comisaría. No es necesario esperar 24 horas. Para brindar información sobre el paradero de una persona desaparecida o recibir orientación, está disponible la Línea 114, gratuita y operativa las 24 horas.
  • Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM): ofrecen orientación legal, acompañamiento psicológico y apoyo social en situaciones de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

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