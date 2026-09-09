Bianca Cugno reconoció el buen nivel de Perú en el partidazo ante Argentina: “Jugó muchísimo, fue difícil”

La capitana argentina fue determinante en el triunfo de Las Panteras y destacó la exigencia que encontró ante la ‘Bicolor’ en su debut. (Video: CSV)

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Perú dejó una buena impresión pese a comenzar con derrota su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. La ‘bicolor’ se puso adelante en el debut ante Argentina, pero no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo por 3-1 en un intenso encuentro disputado en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

La actuación peruana también fue reconocida por una de las grandes figuras del conjunto argentino. Bianca Cugno, capitana y máxima anotadora de las ‘Panteras’, destacó el nivel mostrado por el equipo dirigido por Antonio Rizola y admitió que fue un rival complicado durante buena parte del encuentro.

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“Fue muy importante ganar, es el primer partido, así que una victoria nos viene muy bien para poder seguir y arrancar con el pie derecho. Fue un partido difícil, el equipo de Perú jugó muchísimo, pero pudimos superarlo y conseguir tres puntos, así que ahora el foco está en el próximo partido y seguir mejorando esos pequeños detalles que hoy no estuvieron tan finos”, señaló la opuesta en entrevista con la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) después del cotejo.

La atacante argentina tuvo una actuación determinante para que su selección pudiera darle vuelta al marcador. Cugno terminó el encuentro con 32 puntos, convirtiéndose en la máxima anotadora del partido y siendo una de las principales razones por las que la escuadra ‘albiceleste’ consiguió imponerse por 3-1.

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Bianca Cugno reconoció el buen nivel de Perú en el partidazo ante Argentina por el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Sergio Moreno

Perú sorprendió en el primer set y se quedó con el parcial por 25-20, mostrando mucha personalidad ante una selección argentina que partía como una de las candidatas a pelear por los primeros lugares del torneo. Sin embargo, las ‘Panteras’ reaccionaron rápidamente.

Argentina ganó el segundo set por 25-15 y volvió a imponerse en el tercero por 25-18, quedando a un solo parcial de cerrar el encuentro. La ‘bicolor’ tuvo una gran oportunidad de llevar el partido al quinto set, pero su rival terminó imponiéndose por 27-25 en un dramático cuarto periodo. El encuentro tuvo una duración de una hora y 54 minutos y dejó a la ‘albiceleste’ con sus primeros tres puntos en el certamen.

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Argentina espera partidos muy exigentes

Cugno también explicó que Argentina afronta el Sudamericano con la mentalidad de disputar encuentros muy cerrados como sucedió contra Perú y entregar el máximo en cada presentación.

“Salimos adentro de la cancha pensando que cada partido va a ser mínimo 3-2 o 3-1, dando todo adentro de la cancha, cada rival cuenta. Entonces es enfocarnos en nuestro juego, en lo que venimos haciendo estos meses y darlo todo”, sostuvo la capitana argentina.

Aixa Vigil contra Bianca Cugno en el Perú vs Argentina por el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: CSV

¿Cuál es el objetivo de Argentina?

Más allá del buen inicio ante Perú, Argentina tiene objetivos importantes en esta competencia. La selección busca asegurar su presencia en las principales citas internacionales de los próximos años y sabe que cada partido será clave para acercarse a esas metas.

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“Tenemos objetivos que es, ojalá, clasificar al Mundial el año que viene y a los Juegos Panamericanos. Obvio que deseamos una clasificación olímpica también, porque es el sueño de todas las selecciones. Ojalá se dé, vamos a darlo todo para eso”, manifestó Cugno.

Ahora, Argentina tendrá que concentrarse en su siguiente compromiso. En la segunda fecha del Sudamericano, Las Panteras se medirán con Colombia, selección que debutó con una victoria por 3-0 sobre Chile.

Mientras tanto, Perú tendrá un desafío todavía mayor frente a Brasil, que comenzó el torneo con un contundente triunfo sobre Venezuela y contará nuevamente con Gabi Guimarães, quien regresó a las canchas después de cuatro meses por lesión.

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