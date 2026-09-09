Turista alemana sufre caída en la ruta Salkantay rumbo a Machu Picchu y es rescatada tras varias horas en una zona de difícil acceso en Cusco

Turista alemana sufrió una caída mientras recorría el sector Loreta, en la ruta Collpapampa–Playa Sahuayaco de Santa Teresa, Cusco. Composición: Infobae

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Una turista de nacionalidad alemana fue rescatada luego de sufrir una caída en el sector Loreta, ubicado en la ruta Collpapapampa–Playa Sahuayaco, en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, Cusco. La emergencia ocurrió durante su recorrido por uno de los tramos de la ruta turística Salkantay.

La visitante quedó en una zona de acceso complicado tras el accidente. Sus acompañantes alertaron a las autoridades y permitieron la activación de las acciones de auxilio en este punto del recorrido, donde existen pendientes, rocas y vegetación.

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Personal de Seguridad Ciudadana y Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa acudió al sector junto con efectivos de la Policía Nacional. El equipo de rescate tuvo que ingresar hasta el punto donde se encontraba la turista para iniciar su evacuación.

La intervención se prolongó por varias horas debido a las condiciones del terreno. La visitante fue retirada mediante el uso de cuerdas y una camilla, con apoyo de otros turistas que se encontraban en el lugar, y luego trasladada al Centro de Salud de Santa Teresa para recibir atención médica.

Accidente ocurrió en una zona de difícil acceso

El lugar era de difícil acceso, con rocas, vegetación, pendientes pronunciadas y cercanía al río Santa Teresa. Municipalidad de Santa Teresa - 2023 - 2026

De acuerdo con la información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, la turista sufrió una caída intempestiva mientras recorría el sector Loreta. El punto se caracteriza por la presencia de terreno rocoso, abundante vegetación y pendientes pronunciadas.

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La cercanía con el margen del río Santa Teresa también formó parte de las condiciones del lugar donde ocurrió el accidente. Estas características dificultaron el ingreso del personal de auxilio y extendieron el tiempo necesario para completar la evacuación.

Los acompañantes de la visitante solicitaron asistencia después de la caída. La alerta permitió que Seguridad Ciudadana, Serenazgo y la Policía Nacional se desplazaran hasta el sector para atender la emergencia.

Los rescatistas descendieron hacia el lugar donde permanecía la turista con apoyo de cuerdas y equipos destinados a este tipo de intervención. Una vez ubicada, la visitante fue estabilizada antes de iniciar su retiro de la zona.

Posteriormente, el personal colocó a la mujer en una camilla para trasladarla por el terreno accidentado. El desplazamiento requirió cuidado debido a las características de la ruta y a los sectores de difícil acceso.

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Otros turistas presentes en el sector también prestaron apoyo durante las labores de evacuación. La intervención permitió retirar a la visitante de la zona de riesgo y llevarla hasta un punto desde el cual pudo continuar el traslado por vía terrestre.

Finalmente, la turista alemana fue llevada al Centro de Salud de Santa Teresa. Según la información proporcionada, recibió atención médica y quedó bajo observación.

Ruta Salkantay conecta zonas de alta montaña y ceja de selva

Sus acompañantes alertaron a las autoridades, lo que permitió activar el operativo de emergencia. Municipalidad de Santa Teresa - 2023 - 2026

El accidente ocurrió en uno de los tramos de la ruta Salkantay, recorrido utilizado por visitantes que buscan llegar a Machu Picchu a través de un trayecto distinto al Camino Inca clásico.

El circuito parte de sectores altoandinos de Cusco y alcanza aproximadamente los 4.600 metros de altitud antes de descender hacia zonas de ceja de selva. Dentro de su recorrido figuran Collpapampa y Playa Sahuayaco, además de Lucmabamba y otros puntos que conectan con el circuito hacia Machu Picchu.

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El sector donde ocurrió la emergencia corresponde a una zona de transición del recorrido. Después de las áreas de mayor altitud, la ruta avanza hacia un entorno más cálido y húmedo en dirección al valle de Santa Teresa.

La principal diferencia frente al Camino Inca tradicional está en las características del trayecto. Mientras el Camino Inca incluye caminos de piedra y sitios arqueológicos vinculados con el ingreso a Machu Picchu por la Puerta del Sol, Salkantay presenta un recorrido que combina montañas, lagunas, nevados, valles y zonas de ceja de selva.

Municipalidad anuncia vigilancia en rutas turísticas

La Municipalidad Distrital de Santa Teresa informó que activó las acciones de respuesta ante la emergencia y señaló que continuará con el patrullaje preventivo y la vigilancia en las rutas turísticas de Collpapampa y Playa Sahuayaco.

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Estos sectores registran tránsito frecuente de visitantes, en especial durante la temporada alta. De acuerdo con la información proporcionada, en este periodo la ruta puede recibir más de 400 o 500 caminantes por día que avanzan hacia Aguas Calientes y Machu Picchu.

La emergencia involucró a personal municipal, agentes policiales y turistas presentes en el sector. Tras varias horas de trabajo, la visitante fue retirada del área donde sufrió la caída y trasladada al establecimiento de salud de Santa Teresa para su atención.