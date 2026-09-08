Colombia venció 3-0 a Chile en el partido inaugural del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: CSV

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Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. La selección ‘cafetera’ derrotó por 3-0 a Chile, con parciales de 25-19, 25-20 y 25-19, en el partido inaugural del certamen que se disputa en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

Con este resultado, el conjunto colombiano sumó sus primeros puntos y dio un importante paso en su objetivo de pelear por los primeros lugares y conseguir uno de los tres cupos al Mundial 2027. El triunfo representa además una dosis importante de confianza de cara a sus próximos compromisos.

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Desde el comienzo del encuentro, Colombia mostró una propuesta agresiva y logró imponer condiciones ante una selección chilena que intentó mantenerse en partido. El equipo dirigido por Eduardo Guillaume encontró respuestas durante algunos pasajes, pero no pudo sostener el ritmo de su rival, que terminó resolviendo el encuentro en sets corridos.

Uno de los nombres destacados del partido fue Ivonee Montaño, quien terminó como la máxima anotadora del encuentro con 17 puntos. La atacante colombiana fue una de las principales armas ofensivas de su equipo y contribuyó para que la escuadra ‘cafetera’ pudiera cerrar el duelo sin ceder ningún set.

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Por el lado chileno, la mejor anotadora fue Dominga Aylwin, quien registró 16 puntos. Sin embargo, su aporte no fue suficiente para evitar la derrota de Chile, que tendrá que recuperarse rápidamente si quiere mantenerse en la pelea por los objetivos que tiene en el torneo.

Celebración de Colombia en victoria ante Chile en el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: CSV

Un triunfo importante para Colombia

La capitana colombiana, María Alejandra Marín, destacó la importancia de comenzar la competencia con una victoria, especialmente porque considera que cada uno de los cinco partidos de la competencia tendrá un valor determinante en la búsqueda de la clasificación al Mundial 2027.

“El triunfo es superimportante. Son cinco finales que nos vinimos a jugar acá. Empezar con un triunfo nos da confianza para seguir en este camino”, señaló la armadora.

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Marín también reconoció la dificultad que representó enfrentar a Chile, una selección que, según explicó, ha mostrado un crecimiento importante durante los últimos años. La colombiana resaltó además el trabajo de Eduardo Guillaume y aseguró que conocían las características del rival.

“Chile es un rival que ha venido creciendo en los últimos años. Conozco a Eduardo Guillaume, sé cómo trabaja, sé cómo entrena. Conozco algunas jugadoras y sé que nunca se rinde. Entonces, era un rival muy difícil de enfrentar por cómo manejan la pelota”, comentó.

La capitana de la selección ‘cafetera’ valoró el 3-0 en el debut y destacó la importancia de comenzar con una victoria en su camino por el título y la clasificación al Mundial 2027. (Video: CSV)

Colombia ya piensa en Argentina

Después de celebrar su primer triunfo, Colombia tendrá que cambiar rápidamente el chip. Su próximo desafío será Argentina, otro de los equipos que aspira a competir por los primeros puestos del Sudamericano. Marín reconoció que será un compromiso especial, ya que conoce al técnico argentino Facundo Morando, quien además fue su entrenador.

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“Conozco a Facundo Morando, sé que es un gran entrenador, sé que prepara los juegos muy bien. No es fácil enfrentarnos a Argentina, no es fácil enfrentarme a mi antiguo entrenador. Sin embargo, cada uno tiene que hacer su trabajo”, explicó.

La capitana colombiana insistió en que el objetivo de su selección es afrontar cada partido como una verdadera final. Con el primer paso ya dado ante Chile, Colombia buscará repetir su actuación y sumar nuevamente para mantenerse en la pelea por la clasificación al Mundial 2027.

“Aquí nos vinimos a jugar cinco finales y por parte de nosotras ya ganamos una. Esperamos que mañana dar lo mejor de nosotras”, concluyó Marín.

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