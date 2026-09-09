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Carlos Desio reveló futuro con Sport Boys rumbo al centenario: su firme postura tras rumores que lo vinculan con Alianza Lima

El técnico argentino dio detalles de la posibilidad de continuar con la ‘Misilera’ la próxima temporada, su aniversario número 100. Confesó si hay conversaciones con la directiva rosada

El técnico argentino se refirió a su futuro en la 'Misilera' para la próxima temporada. (TV Perú)
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Sport Boys mantiene opciones en el Clausura pese a la derrota calificada como polémica ante Sport Huancayo durante el último fin de semana. El equipo rosado suma 14 puntos en ocho jornadas y ocupa el quinto puesto, a cinco unidades de Deportivo Garcilaso.

La campaña ha devuelto al club a la lucha por el campeonato. Carlos Desio es señalado como uno de los responsables del presente que atraviesa el conjunto rosado. Desde su llegada, recuperó protagonismo en la competencia local luego de varias temporadas en las que sus objetivos estuvieron centrados en evitar el descenso, en medio de problemas dirigenciales.

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¿Carlos Desio se quedará en Sport Boys para el centenario?

La situación de Carlos Desio alimenta las expectativas de cara a 2027, cuando Sport Boys cumplirá 100 años. La ‘Misilera’ afrontará ese aniversario con la posibilidad de consolidar un proyecto deportivo que volvió a colocarlo entre los candidatos.

El técnico argentino termina contrato a fines de año, y su renovación genera mucha expectativa. El mismo DT reveló cuál será su futuro en el Callao.

“Estamos hablando, sí, nos juntamos días atrás. Nos vamos a juntar ahora el fin de semana de nuevo a hablar. Hay intención de ambas partes. En este caso, ellos me declararon la idea de que yo pueda continuar. Yo estoy cómodo en el club, me gusta el club. Obviamente, que hay partes de exigencias en el sentido de armar un equipo competitivo, todas las cosas por el centenario que se viene”, apuntó Desio en conversación con TV Perú.

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Carlos Desio – Sport Boys – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 4 agosto
El entrenador busca un plan con equilibrio entre ataque y defensa en el Estadio Nacional y pide sacrificio a los delanteros para recuperar arriba, sin adelantar la formación para sostener la competencia interna (Sport Boys)

“Haremos respetar la casa”

Mientras se resuelve la permanencia de Carlos Desio, Sport Boys se concentra en el choque decisivo que tendrá frente Deportivo Garcilaso este domingo 13 de septiembre a las 13:00 horas en el estadio Miguel Grau.

Los rosados necesitan volver al triunfo para mantenerse en la parte de arriba de la tabla de posiciones: marchan en el sexto lugar con 14 puntos, cinco unidades abajo del líder ‘Garci’. Será un duelo de rivales directos, y el técnico argentino dimensiona la importancia.

“Hoy viene siendo el mejor equipo. Yo creo que es un equipo fuerte en todas sus líneas. Son punteros porque se lo merecen estar punteros. Entonces, va a ser un partido difícil. Nosotros tenemos que hacer respetar la casa, sobre todas las cosas de local, para que nos llevemos los tres puntos”, comentó el DT.

Carlos Desio – Sport Boys – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 4 agosto
La formación de Sport Boys seguirá siendo un misterio hasta último momento. Desio afirmó que evita anunciar a los titulares para que todos los futbolistas mantengan el máximo nivel durante la semana. (Sport Boys)

Fixture de Sport Boys en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 9: Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas / estadio Miguel Grau)

- Fecha 10: Melgar vs Sport Boys (sábado 19 de septiembre / 20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA)

- Fecha 11: Sport Boys vs Alianza Atlético (programación por confirmar / estadio Miguel Grau)

- Fecha 12: Juan Pablo II vs Sport Boys (programación por confirmar / Complejo Deportivo Juan Pablo II)

- Fecha 13: Sport Boys vs FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Miguel Grau)

- Fecha 14: Universitario de Deportes vs Sport Boys (programación por confirmar / estadio Monumental)

- Fecha 15: Cusco FC vs Sport Boys (programación por confirmar / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 16: Sport Boys vs UTC (programación por confirmar / estadio Miguel Grau)

- Fecha 17: Comerciantes Unidos vs Sport Boys (programación por confirmar / estadio Juan Maldonado Gamarra)

Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026
Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026

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