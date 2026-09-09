María Pía Copello se quiebra al contar que entregaba todo su sueldo para sostener a su familia: “Nos habían dejado en la calle”

María Pía Copello recuerda penoso episodio de su juventud.

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María Pía Copello recordó que entregaba todo su sueldo para sostener a su familia después de la muerte de su padre, una etapa que relató con visible emoción durante una transmisión de su programa de streaming Sin + que decir. La conductora explicó que el dinero que recibía por María Pía y Timoteo permitió cubrir las necesidades básicas de su hogar.

La figura televisiva habló del tema luego de reconocer el respaldo que recibió de su madre al inicio de su carrera como conductora. Copello afirmó que su ingreso a la pantalla chica coincidió con un periodo complejo para su familia, debido a la falta de estabilidad económica que dejó el fallecimiento de su padre.

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“Yo agradezco la etapa de María Pía y Timoteo porque cuando mi papá fallece nosotros no teníamos ninguna estabilidad económica. Mi papá se va, no dejó nada ordenado”, contó la empresaria durante el espacio digital.

María Pía Copello entregana todo el dinero que ganaba en María Pía y Timoteo a su familia. YouTube.

La muerte de su padre cambió la situación económica de su hogar

María Pía Copello señaló que la muerte de su progenitor fue repentina y dejó a la familia sin una organización financiera previa. En ese escenario, el sueldo que recibía por su trabajo en televisión se convirtió en una fuente de ingresos para afrontar los gastos de la casa.

“Su muerte fue muy rápida y yo tenía el sueldo que ganaba de María Pía y Timoteo y eso nos ayudó para todo”, explicó la conductora. Su madre estuvo presente durante la conversación y le agradeció por el apoyo que brindó en aquellos años.

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La conductora atribuyó a su madre el impulso inicial para conseguir la oportunidad de conducir el programa infantil, que marcó una etapa central de su carrera.

La conversación adquirió un tono personal cuando la figura pública describió la manera en que ambas revisaron la economía familiar. Según relató, decidieron ordenar los gastos para identificar qué podían cubrir con el dinero que ella recibía mensualmente.

Copello contó que elaboró una hoja de cálculo junto a su madre para poner en orden las cuentas del hogar. El objetivo era determinar los gastos básicos y distribuir los ingresos disponibles tras la pérdida de su padre.

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“Hicimos un Excel con mi mamá y le dije: ‘Mira, pongamos en blanco y negro cómo son las cosas’”, relató. La conductora sostuvo que la revisión permitió identificar las necesidades prioritarias de la familia.

Al revisar los montos, descubrió que su salario alcanzaba de forma exacta para los gastos esenciales de la casa. Por esa razón, decidió entregar la totalidad de ese dinero a su madre, mientras reservaba los ingresos de sus presentaciones y shows para sus gastos personales.

“Eran las cosas básicas… y justo daba mi sueldo completo y yo tenía mis shows y eso era para mí”, indicó. La declaración expuso el rol económico que asumió cuando empezaba a consolidarse como rostro de la televisión peruana.

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Aunque la conductora no precisó el periodo exacto ni la cifra de sus ingresos en ese momento, remarcó que el dinero de María Pía y Timoteo resultó determinante para que su familia pudiera afrontar esa etapa.

Por su parte, la madre de María Pía no dudó en reconocer todo el esfuerzo que hizo la animadora por su familia. “Nos habían dejado en la calle, María Pía fue la que nos mantuvo, hasta con la peluquería, muchas gracias”, señaló. La conductora respondió con gran humildad: “No tienes nada que agradecer”.

María Pía Copello contó difícil momento tras la muerte inesperada de su padre. Q+

La conductora compartió un mensaje para quienes atraviesan dificultades

Después de la transmisión de Sin + que decir, María Pía Copello publicó un mensaje en las redes del programa. Allí explicó que decidió compartir el episodio porque considera que estas experiencias pueden acompañar a personas que enfrentan situaciones difíciles.

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“Es bueno siempre compartir este tipo de cosas. Siento que ayuda a otros que también pasan malos momentos”, escribió. La presentadora sostuvo que las adversidades pueden superarse, aunque reconoció que ciertos momentos resultan difíciles de atravesar.

En su publicación, añadió: “La vida es un viaje de altos y bajos. Siempre se puede salir adelante por más duro que parezca. Ánimo y buenas vibras a quienes no están en su mejor momento. Todo pasa”.

María Pía Copello compartió difícil momento a sus seguidores.