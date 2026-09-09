Perú

María Pía Copello se quiebra al contar que entregaba todo su sueldo para sostener a su familia: “Nos habían dejado en la calle”

La figura televisiva relató que revisó las cuentas junto a su madre y destinó sus ingresos a las necesidades básicas de la casa

María Pía Copello recuerda penoso episodio de su juventud.
María Pía Copello recuerda penoso episodio de su juventud.
Guardar

María Pía Copello recordó que entregaba todo su sueldo para sostener a su familia después de la muerte de su padre, una etapa que relató con visible emoción durante una transmisión de su programa de streaming Sin + que decir. La conductora explicó que el dinero que recibía por María Pía y Timoteo permitió cubrir las necesidades básicas de su hogar.

La figura televisiva habló del tema luego de reconocer el respaldo que recibió de su madre al inicio de su carrera como conductora. Copello afirmó que su ingreso a la pantalla chica coincidió con un periodo complejo para su familia, debido a la falta de estabilidad económica que dejó el fallecimiento de su padre.

PUBLICIDAD

“Yo agradezco la etapa de María Pía y Timoteo porque cuando mi papá fallece nosotros no teníamos ninguna estabilidad económica. Mi papá se va, no dejó nada ordenado”, contó la empresaria durante el espacio digital.

María Pía Copello evita la polémica con Timoteo tras el lanzamiento de un producto que compite con el de su hija. YouTube.
María Pía Copello entregana todo el dinero que ganaba en María Pía y Timoteo a su familia. YouTube.

La muerte de su padre cambió la situación económica de su hogar

María Pía Copello señaló que la muerte de su progenitor fue repentina y dejó a la familia sin una organización financiera previa. En ese escenario, el sueldo que recibía por su trabajo en televisión se convirtió en una fuente de ingresos para afrontar los gastos de la casa.

“Su muerte fue muy rápida y yo tenía el sueldo que ganaba de María Pía y Timoteo y eso nos ayudó para todo”, explicó la conductora. Su madre estuvo presente durante la conversación y le agradeció por el apoyo que brindó en aquellos años.

PUBLICIDAD

La conductora atribuyó a su madre el impulso inicial para conseguir la oportunidad de conducir el programa infantil, que marcó una etapa central de su carrera.

La conversación adquirió un tono personal cuando la figura pública describió la manera en que ambas revisaron la economía familiar. Según relató, decidieron ordenar los gastos para identificar qué podían cubrir con el dinero que ella recibía mensualmente.

Copello contó que elaboró una hoja de cálculo junto a su madre para poner en orden las cuentas del hogar. El objetivo era determinar los gastos básicos y distribuir los ingresos disponibles tras la pérdida de su padre.

“Hicimos un Excel con mi mamá y le dije: ‘Mira, pongamos en blanco y negro cómo son las cosas’”, relató. La conductora sostuvo que la revisión permitió identificar las necesidades prioritarias de la familia.

Al revisar los montos, descubrió que su salario alcanzaba de forma exacta para los gastos esenciales de la casa. Por esa razón, decidió entregar la totalidad de ese dinero a su madre, mientras reservaba los ingresos de sus presentaciones y shows para sus gastos personales.

“Eran las cosas básicas… y justo daba mi sueldo completo y yo tenía mis shows y eso era para mí”, indicó. La declaración expuso el rol económico que asumió cuando empezaba a consolidarse como rostro de la televisión peruana.

Aunque la conductora no precisó el periodo exacto ni la cifra de sus ingresos en ese momento, remarcó que el dinero de María Pía y Timoteo resultó determinante para que su familia pudiera afrontar esa etapa.

Por su parte, la madre de María Pía no dudó en reconocer todo el esfuerzo que hizo la animadora por su familia. “Nos habían dejado en la calle, María Pía fue la que nos mantuvo, hasta con la peluquería, muchas gracias”, señaló. La conductora respondió con gran humildad: “No tienes nada que agradecer”.

Un accidente escolar pone a prueba a María Pía Copello en plena transmisión. Q+
María Pía Copello contó difícil momento tras la muerte inesperada de su padre. Q+

La conductora compartió un mensaje para quienes atraviesan dificultades

Después de la transmisión de Sin + que decir, María Pía Copello publicó un mensaje en las redes del programa. Allí explicó que decidió compartir el episodio porque considera que estas experiencias pueden acompañar a personas que enfrentan situaciones difíciles.

“Es bueno siempre compartir este tipo de cosas. Siento que ayuda a otros que también pasan malos momentos”, escribió. La presentadora sostuvo que las adversidades pueden superarse, aunque reconoció que ciertos momentos resultan difíciles de atravesar.

En su publicación, añadió: “La vida es un viaje de altos y bajos. Siempre se puede salir adelante por más duro que parezca. Ánimo y buenas vibras a quienes no están en su mejor momento. Todo pasa”.

María Pía Copello compartió difícil momento a sus seguidores.
María Pía Copello compartió difícil momento a sus seguidores.

Temas Relacionados

María Pía Copelloperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El conjunto dirigido por Antonio Rizola salta al campo del Maracanãzinho para medirse ante el anfitrión y máximo candidato al título. Sigue las incidencias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ tendrá su segunda presentación tras la peleada derrota contra Argentina. Buscará asegurar su pase al Mundial después de 16 años. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¿Habrá corte de luz en tu distrito de Lima? Consulta el cronograma de Pluz para este jueves 10 de septiembre

Los cortes tendrán horarios distintos y no afectarán necesariamente a todos los vecinos de los distritos incluidos en la programación.

¿Habrá corte de luz en tu distrito de Lima? Consulta el cronograma de Pluz para este jueves 10 de septiembre

El emocionante punto de Perú ante Argentina en Sudamericano de Vóley 2026: las 4 salvadas que pusieron de pie a los hinchas brasileños

La acción ocurrió en un momento decisivo del cuarto set, cuando la ‘bicolor’ perdía 24-23 en el partido por la primera fecha del torneo clasificatorio

El emocionante punto de Perú ante Argentina en Sudamericano de Vóley 2026: las 4 salvadas que pusieron de pie a los hinchas brasileños

DNI electrónico gratis para este viernes 25 de septiembre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

El DNIe es el documento oficial de identificación de los ciudadanos peruanos que incorpora un chip con información y certificados digitales, lo que permite acreditar la identidad de una persona tanto de manera presencial como en trámites y servicios digitales

DNI electrónico gratis para este viernes 25 de septiembre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jueza aplica ley de lesa humanidad y archiva proceso contra expolicía por presunta ejecución de comuneros

Jueza aplica ley de lesa humanidad y archiva proceso contra expolicía por presunta ejecución de comuneros

Congreso acuerda debatir la creación de una Comisión especial del Fenomeno El Niño este jueves

Sunafil sanciona al Congreso con más de S/ 400 mil por degradar y cesar a trabajadora embarazada

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Comisiones de la Cámara de Diputados ya votan en contra del pedido facultades del gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Óscar Junior por su liderazgo en La Bella Luz: “Recién está aprendiendo a cantar”

Magaly Medina critica a Óscar Junior por su liderazgo en La Bella Luz: “Recién está aprendiendo a cantar”

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

Película producida en Huancayo sobre Flor Pucarina llega a Lima tras exhibirse en Austria y Estados Unidos

Aespa en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para su concierto en el Costa 21

Karina Rivera espera concretar su encuentro con María Pía Copello y responde sobre el enfrentamiento entre la conductora y Timoteo

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El emocionante punto de Perú ante Argentina en Sudamericano de Vóley 2026: las 4 salvadas que pusieron de pie a los hinchas brasileños

‘Checho’ Ibarra destacó virtud de Horacio Melgarejo previo Cienciano vs Montevideo City por la Copa Sudamericana: “Su lectura de juego es memorable”

Se reveló el estado de salud de Kiara Montes tras caída: ¿Jugará el Perú vs Brasil por Sudamericano de Vóley 2026?