Aixa Vigil le da un plus a Perú en el Sudamericano de Vóley: 19 puntos y una gran actuación ante Argentina

Aixa Vigil destacó en el debut de Perú ante Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

Guardar

La selección peruana no pudo comenzar con victoria su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, pero encontró una de sus principales noticias positivas en Aixa Vigil. La atacante nacional fue la máxima anotadora de la ‘bicolor’ frente a Argentina y terminó el encuentro con 19 puntos, confirmando la importancia de su regreso para el equipo dirigido por Antonio Rizola.

Vigil sumó 16 unidades de ataque, dos de bloqueo y una de servicio, registro que la ubicó como la segunda máxima anotadora del encuentro disputado en el Maracanãzinho, en Río de Janeiro. Solo quedó por detrás de la argentina Bianca Cugno, quien tuvo una actuación determinante con 32 puntos y fue clave para que su selección se impusiera por 3-1.

PUBLICIDAD

Más allá de la derrota frente a Argentina, el rendimiento de la jugadora de la ‘bicolor’ dejó sensaciones positivas. Aixa asumió protagonismo en distintos pasajes del encuentro y respondió ante uno de los rivales más exigentes del continente, confirmando que puede convertirse en una pieza importante para el equipo patrio en el resto de la competencia.

Su regreso cobra todavía mayor relevancia debido a que no pudo participar en la Copa Sudamericana de Clubes disputada meses atrás en Lima, ya que se encontraba en proceso de recuperación de una lesión. Posteriormente, la voleibolista volvió a integrarse a la selección y llegó a la competencia continental completamente recuperada.

PUBLICIDAD

El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.

Antes del Sudamericano, la propia Vigil había destacado la importancia de recuperar confianza después de los amistosos disputados ante Argentina en Salta. En aquella serie, Perú sufrió tres derrotas, aunque la atacante consideró que el equipo había demostrado tener condiciones para competir ante selecciones de alto nivel.

Una pieza importante para lo que viene

La actuación frente a Argentina puede servir como un impulso para Aixa Vigil y para una selección peruana que necesita sumar resultados positivos en sus siguientes presentaciones. La ‘bicolor’ tendrá que afrontar ahora desafíos ante Brasil, Venezuela, Colombia y Chile, en una competencia donde cada partido será determinante para sus aspiraciones.

El objetivo principal de Perú es terminar entre las tres mejores selecciones del torneo para conseguir uno de los cupos al Mundial 2027. Por ello, contar con una jugadora en buen momento como Vigil representa una noticia alentadora para Rizola y su equipo.

PUBLICIDAD

Aunque Argentina terminó imponiéndose, los 19 puntos de Aixa Vigil quedaron como uno de los aspectos más destacados del debut peruano. Tras superar su lesión y recuperar su lugar en la selección, la atacante demostró que puede aportar tanto en ataque como en bloqueo y servicio. Ahora, la ‘bicolor’ espera que su rendimiento se mantenga en los próximos encuentros para intentar recuperarse y mantenerse en carrera por sus objetivos.

Aixa Vigil contra Bianca Cugno en el Perú vs Argentina por el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: CSV

Aixa Vigil y su motivación para llegar al Mundial 2027

Antes de iniciar el Campeonato Sudamericano, Aixa Vigil dejó clara la motivación de Perú: conseguir uno de los tres cupos al Mundial 2027 y responder a quienes han cuestionado al equipo los últimos meses. “Todas queremos clasificar al Mundial para callar bocas de mucha gente. Primero porque lo merecemos muchísimo”, señaló en entrevista con ‘Central Vóley’.

PUBLICIDAD

La atacante también resaltó el esfuerzo realizado durante la preparación y el compromiso del grupo pese a las dificultades. “Lo merecemos. Entrenamos un montón, entrenamos durísimo contra todo”, sostuvo Vigil, quien espera que ese trabajo se refleje en la cancha durante el certamen continental que se lleva a cabo en Río de Janeiro hasta el domingo 13 de septiembre.