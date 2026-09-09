Brandon Gallesi se quiebra en vivo y llora tras mensaje de Agus Padilla: “Llevo tiempo sin tener la oportunidad de que alguien me vea”

Revive el conmovedor momento en que Agus Padilla le dedica unas sinceras palabras de aprecio al actor Brandon Galessi, destacando su crecimiento personal y su impacto positivo, llevándolo hasta las lágrimas en plena transmisión. Video: YouTube Q / No aclares que oscureces

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Brandon Gallesi se conmovió hasta las lágrimas durante su participación en el programa ‘No aclares que oscureces’, transmitido por el canal Q+ de María Pía Copello, luego de recibir un mensaje de reconocimiento por parte de la conductora Agus Padilla. El actor, quien en las últimas semanas ha sido blanco de comentarios sobre su comportamiento en redes sociales, agradeció sentirse comprendido tras un periodo marcado por críticas y cuestionamientos públicos.

El momento se produjo en el espacio de streaming conducido por Dafonseka, Suheyn Cipriani y la propia Padilla, donde Gallesi acudió como invitado. La conductora dirigió unas palabras al actor en las que destacó su proceso personal y la tranquilidad que transmite en sus intervenciones públicas.

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“Lo que el mundo sí necesita es escuchar a más personas como vos. De verdad es muy bueno escucharte, y eso que decís es muy cierto y habla mucho de que sos una persona que pasó por mucho y al fin logró encontrarse”, expresó Agus Padilla durante la conversación.

Un reconocimiento que llegó tras semanas de cuestionamientos públicos

Las palabras de Padilla llegaron en un contexto particular para Gallesi, cuyas publicaciones en redes sociales y su forma de expresarse motivaron comentarios y bromas de otras figuras del entretenimiento peruano en las últimas semanas. El actor había abordado esta situación directamente el viernes 4 de setiembre, cuando visitó el pódcast ‘La Manada’, conducido por Mario Irivarren, Gerardo Pe y Laura Spoya, para responder a comentarios previos de los presentadores sobre su comportamiento.

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Brandon Gallesi expresa su molestia contra Mario Irivarren y Gerardo Pe: “Hay un límite entre el chiste y el respeto”. YouTube: La Manada.

Durante esa emisión, Gallesi cuestionó de manera directa, aunque sin elevar el tono, las declaraciones que Irivarren y Gerardo Pe habían hecho sobre él en transmisiones anteriores, en las que se sugería que sus videos respondían a un personaje o a un posible problema psiquiátrico.

“Escuché en el clip que no solo pensaste que era un personaje el que estaba haciendo o creando, sino también que había problemas psiquiátricos, y luego tú dijiste, ya quemó”, señaló el actor ante los conductores del pódcast, en referencia a los comentarios de Gerardo Pe. En esa misma conversación, Gallesi planteó una reflexión sobre los límites del humor en los formatos de entretenimiento peruano.

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“Yo entiendo que en Perú se ha mantenido el entretenimiento en base al morbo y la risa, en base al chiste, pero creo que hay un límite entre el chiste y lo que realmente debe haber un respeto o tino antes de dar una opinión”, afirmó el actor, en una intervención que generó desconcierto entre los presentadores del espacio.

Brandon Gallesi rompió en llanto en 'No aclares que oscureces' tras recibir un mensaje de reconocimiento de Agus Padilla.

“Alguien me vea”, el agradecimiento de Gallesi tras las lágrimas

Esta vez, frente a las palabras de Padilla, la reacción de Gallesi fue distinta a la tensión mostrada días antes en ‘La Manada’. El actor no pudo contener el llanto y agradeció directamente el gesto de reconocimiento recibido en el programa.

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“Me has tocado el corazón, me has hecho llorar incluso. Llevo mucho tiempo no teniendo la oportunidad de que alguien me vea”, expresó Gallesi, visiblemente afectado por el comentario de la conductora.

El actor profundizó en la sensación de incomprensión que ha experimentado en los últimos meses, en medio de la exposición mediática generada por sus publicaciones. “Hay muchos prejuicios, hay muchos pensamientos y nadie entiende realmente lo que estoy haciendo. Tener la oportunidad de escuchar como que alguien te ve y realmente entiende lo que estás haciendo al cien por ciento es hermoso”, señaló el actor durante la conversación.

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Agus Padilla afirmó en el programa de streaming de Q+ que Brandon Gallesi transmite tranquilidad y que su historia puede ayudar a más personas.

Ante esa reflexión, Agus Padilla insistió en que la percepción positiva hacia Gallesi no se limitaba a su propia opinión. “Tenés que quedarte con eso, porque yo estoy segura que no sos la única persona que piensa eso de vos. Hay mucha gente que te escucha y le hace bien escucharte”, respondió la conductora.

El vínculo de amistad entre Gallesi y Cristorata

Durante el mismo programa, Gallesi también se refirió a su cercanía con el creador de contenido conocido como Cristorata, a quien describió como un amigo al que ha intentado orientar en los últimos meses. El actor explicó que la relación surgió a raíz de una invitación del propio Cristorata para participar en un stream conjunto.

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En una emotiva conversación, Brandon comparte cómo siente que su amistad con Cristorata fue "divinamente orquestada". Habla sobre el gran corazón de su amigo y cómo cree que su papel es ayudarlo a encontrar su camino en medio de un mundo superficial.

“Él es un chico muy bueno, que tiene un gran corazón, y yo se lo dije cuando me escribió para hacer stream. Le dije, hermano, voy a ir porque sé el corazón que tienes, sé que eres una buena persona”, relató Gallesi. El actor detalló además el tipo de acompañamiento que ha intentado ofrecer a Cristorata, a quien describió como una persona con gran influencia sobre su comunidad de seguidores.

“Ha estado rodeado de mucha superficialidad y le hacen creer muchas cosas. Todavía no ha encontrado su camino, y él es una persona importante, impacta en mucha gente, tiene una comunidad enorme”, expresó Gallesi, quien remarcó el vínculo de confianza que se ha ido construyendo entre ambos desde que comenzaron a colaborar en contenido digital.

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