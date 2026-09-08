Fenómeno El Niño: MTC moviliza puentes modulares para responder ante posibles emergencias en carreteras

El titular del MTC informó sobre el envío de puentes modulares a las regiones de Piura y Moquegua como parte de las medidas de prevención ante la llegada del Fenómeno El Niño.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) intensificó sus labores de prevención ante un eventual Fenómeno El Niño, con la movilización de puentes modulares hacia distintas regiones del país para responder con rapidez a posibles daños en la red vial. El ministro de Transportes, Rafael Rey, encabezó una visita a la zona donde permanecen almacenadas estas estructuras y explicó los alcances del operativo.

“Estamos realmente preocupados y haciendo la prevención posible en el tema de puentes y las carreteras en todo el país, pero especialmente en la costa, que es la que más sufre en los fenómenos de El Niño”, señaló el ministro. Rey indicó que el sector está preparado para intervenir ante una eventual afectación de la infraestructura vial y mencionó a la Panamericana Norte entre las vías de mayor relevancia para el país.

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Camiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones trasladan estructuras de puentes modulares almacenadas para atender posibles daños causados por el fenómeno El Niño en Perú. (X/@MTC)

Cada estructura requiere ocho camiones

El titular del MTC explicó que el traslado de los puentes modulares implica un importante despliegue logístico debido al peso de sus componentes. Cada estructura puede requerir hasta ocho camiones para ser movilizada hacia los puntos de almacenamiento regional. Consultado sobre la cantidad de carreteras que podrían resultar dañadas, señaló que existen estimaciones preliminares, aunque no contaba con una cifra exacta.

Rey precisó que las estructuras conocidas popularmente como puentes Bailey corresponden a un tipo de puente modular. Según indicó a los medios de prensa, buena parte de las adquisiciones recientes del Ministerio corresponde a fabricantes chinos, debido a sus menores costos frente a otras opciones del mercado.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones almacena módulos de puentes metálicos para responder a emergencias viales por el Fenómeno El Niño en Perú. (X/@MTC)

Puentes de hasta 70 metros

Los puentes modulares permanecen desmontados y almacenados hasta que son ensamblados según las necesidades de cada emergencia. Están compuestos por módulos, entre ellos plataformas y elementos estructurales que permiten adaptar su extensión al lugar donde serán instalados. Según el ministro, pueden configurarse con luces de aproximadamente 12 y 15 metros, y alcanzar hasta 70 metros de longitud.

En cuanto a su resistencia, Rey indicó que estas estructuras están diseñadas para soportar cerca de un millón de ciclos de carga. Su vida útil depende de factores como el peso de los vehículos y el respeto de los límites de carga establecidos. El ministro advirtió que el tránsito de camiones con cargas superiores a las permitidas puede deteriorar progresivamente las carreteras y los puentes.

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Un camión transporta estructuras de puentes modulares desde un centro de acopio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para atender emergencias en Perú. (X/@MTC)

Mantenimiento a cargo de gobiernos regionales

Con un mantenimiento adecuado, que incluye el ajuste periódico de elementos como los pernos, estas estructuras pueden alcanzar una vida útil de entre 50 y 70 años, según explicó el ministro. La responsabilidad dependerá de la entidad a cargo de la infraestructura: corresponderá a los gobiernos regionales cuando se trate de vías bajo su competencia y, en otros casos, a la institución responsable de la carretera.

Sobre la decisión de destinar 20 de los 22 puentes modulares disponibles a Piura, Rey explicó que responde a una estimación preventiva ante el riesgo de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. Aclaró que la distribución no es definitiva y que, si las condiciones climáticas empeoran, podrían trasladarse más estructuras a otras zonas del país. “Es una estimación, nada más. Es prevención”, explicó.

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Consultado sobre las declaraciones del ministro del Interior, César Astudillo, respecto a la percepción de inseguridad y los homicidios registrados en el país, Rey evitó pronunciarse y remitió el tema a la cartera correspondiente. “Permítame no ocuparme de los temas que no me corresponden directamente”, respondió ante las preguntas de la prensa durante la misma actividad.

Un trabajador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú asegura piezas de puentes modulares destinadas a atender emergencias viales por el Fenómeno El Niño. (X/@MTC)