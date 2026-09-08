Belén Estévez y Carlos Cacho protagonizan tremenda pelea en vivo en ‘Cazadores de Talentos’: “Una falta de respeto”

Belén Estévez cuestionó a Mauricio Diez Canseco por haber contratado a Carlos Cacho y denunció que el estilista no la dejaba expresar sus ideas.

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Carlos Cacho y Belén Estévez protagonizaron una fuerte discusión en vivo durante el programa ‘Cazadores de Talentos’, conducido por Mauricio Diez Canseco, donde ambos se desempeñan como jurados del reality. El conflicto escaló hasta que el estilista lanzó un comentario sobre la edad de su colega, lo que provocó que la bailarina argentina abandonara el set en pleno programa.

El enfrentamiento comenzó cuando Belén Estévez cuestionó al conductor del espacio por haber contratado a Cacho para trabajar junto a ella, a quien acusó de no dejarla expresar sus ideas durante las emisiones.

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Entre gritos y acusaciones de “falta de respeto”, la bailarina Belén Estévez estalla contra Carlos Cacho en pleno programa, pidiéndole que la deje hablar. Video: TikTok @radiochica2

“Disculpas me tendrían que pedir a mí, porque nosotros arreglamos otra cosa, Mauricio. Por los años que tenemos de amistad, imagino tendrás más con él, pero creo que tenemos un lazo”, reclamó la jurado ante el conductor del programa.

El comentario sobre la menopausia que desató la indignación

La discusión escaló de manera rápida cuando Carlos Cacho interrumpió a su colega para cuestionar su forma de reclamar. “Escúchame, la jueza cree que porque levanta la voz tiene la razón”, respondió el estilista, a lo que Estévez replicó de inmediato. “Si dejaras hablar, no tendría que hablar alto, querido, tú interrumpes todo el tiempo”, le señaló la bailarina argentina.

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Un tenso momento se vivió en 'Cazadores de Talento' cuando Belén Estévez, cansada de las 'faltas de respeto', decidió abandonar el set en plena transmisión en vivo tras una fuerte discusión. Video: TikTok @cazadordetalentos.pe

Fue en ese momento cuando Cacho lanzó el comentario que provocó la mayor tensión de la noche. “Me imagino que la señora está así por la menopausia”, expresó el estilista, una frase que Estévez calificó como una falta de respeto delante de las cámaras. “¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la gente en sus casas la falta de respeto que tengo que soportar todo el tiempo, Mauricio?”, reclamó la jurado, visiblemente indignada, antes de retirarse del set en plena transmisión.

Ante la salida de su colega, Cacho continuó con sus reclamos frente a las cámaras. “Visite a su médico, hágase su control”, agregó el estilista, mientras Diez Canseco pedía calma y ordenaba que alguien siguiera a Estévez fuera del estudio.

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La producción intervino para pedir disculpas en pleno programa

Ante la magnitud del conflicto, un miembro de la producción del programa tuvo que intervenir directamente para calmar la situación, en momentos en que la transmisión continuaba de manera simultánea por YouTube. “Perdón, perdón, Belén, queremos pedirte disculpas a nombre del programa. Creemos que Carlos ha dicho...”, intentó explicar el productor, mientras Cacho insistía en que ya se había disculpado por su comentario.

Una acalorada discusión entre los jurados Belén Estévez y Carlos 'Cacho' Cantoral obliga a la producción de 'Cazadores de Talento' a intervenir en vivo para calmar los ánimos y poder continuar con el casting. Video: TikTok @cazadordetalentos.pe

El propio estilista ofreció una disculpa pública minutos después, en la que retiró expresamente el término utilizado contra su colega. “Me quiero disculpar por las palabras que he dicho en el bloque anterior. Quiero retirar la palabra menopáusica, porque fue un exceso de mi parte. Lo retiro, Mauricio, con todo respeto”, afirmó Cacho ante las cámaras, aunque acto seguido reiteró su molestia hacia Estévez. “Pero escúchame, Belén, reconoce que la que ha hablado de mí en ausencia has sido tú. Eso es una terrible falta de respeto”, agregó el maquillador.

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Belén Estévez, ya de regreso en el set, aceptó las disculpas del estilista, aunque remarcó las condiciones bajo las cuales continuaría en el programa. “Me prometieron que yo, cuando venía a mi lugar de trabajo, iba a estar contenta, feliz, y no iba a tener a una persona que me altere de esta manera porque es un maleducado, es un irrespetuoso, y ya me pidió disculpas, te lo agradezco”, señaló la jurado argentina.

Tras una fuerte discusión, Carlos Cacho hace un alto para ofrecerle disculpas públicas a Belén Estévez. El estilista retira el calificativo de "menopáusica" que usó en su contra, admitiendo que fue un exceso. Video: TikTok @cazadordetalentos.pe

Estévez reconoció el trabajo profesional de Cacho pese al conflicto

Al cierre del bloque, Belén Estévez ofreció una reflexión final sobre su relación laboral con el estilista, en la que separó su valoración profesional del vínculo personal entre ambos.

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“Como no me es grato trabajar con ellos, yo sí voy a decir que lo admiro, lo respeto como profesional, porque es uno de los mejores jurados que tiene el país. Es una persona con sapiencia, tiene mucho criterio para ser jurado, y lo admiro como profesional, pero como persona jamás trabajaría con él”, declaró la bailarina ante el aplauso del público presente en el estudio.

Carlos Cacho y Belén Estévez protagonizaron una pelea en vivo en 'Cazadores de Talentos' durante una emisión conducida por Mauricio Diez Canseco.

Cacho aprovechó los últimos minutos del segmento para hacer referencia a su trayectoria como jurado internacional. “La señora que es argentina y tú que eres un hombre de medios, yo fui elegido por la producción de Marcelo Tinelli para ser jurado por Perú en el Bailando de Argentina, y ahí la dejo”, afirmó el estilista, comentario que Estévez cuestionó de inmediato al asegurar que nunca lo vio participar en dicho espacio televisivo.

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