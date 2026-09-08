Perú

Restaurante pide disculpas públicas a Carlos Cacho y descarta maltrato a menor con autismo: “No se observa un acto de agresión”

La cevichería de Trujillo aseguró en un comunicado que las grabaciones no muestran maltrato contra el menor involucrado en la denuncia, y el presentador decidió cerrar la controversia después de compartir ese mensaje

Carlos Cacho con gafas junto a una captura de cámara de seguridad en un restaurante y la imagen de un comunicado publicado en redes sociales
La cevichería D'Galas de Trujillo ofreció disculpas públicas a Carlos Cacho tras la polémica por una presunta agresión a un menor con autismo.
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La cevichería D’Galas, ubicada en Trujillo, publicó un comunicado en el que ofreció disculpas públicas al estilista Carlos Cacho tras la polémica generada por la denuncia de una agresión contra un menor con autismo en su local. El pronunciamiento del restaurante se difundió a través de su cuenta oficial de Instagram, un día después de que el propio Cacho respondiera a las acusaciones y anunciara acciones legales contra quienes lo señalaron.

En el documento, titulado “Comunicado a la Opinión Pública”, el establecimiento explicó que revisó las grabaciones de sus cámaras de seguridad como parte de su respuesta a la controversia. “Hemos podido revisar las cámaras de nuestro local y no se observa un acto de agresión ni maltrato hacia un menor, que en este caso es mi nieto”, señaló el restaurante en su publicación.

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El propietario del local reconoció el vínculo familiar con el menor

El comunicado de D’Galas confirmó un dato que el propio Cacho había mencionado en su descargo inicial, referido a la relación entre el dueño del establecimiento y el niño involucrado en el caso. El texto, firmado en primera persona por el propietario del negocio, precisó que el menor es su nieto, lo que respalda la versión del estilista sobre la existencia de una coordinación previa entre ambos para el almuerzo ofrecido en el local.

El restaurante lamentó que la situación haya derivado en una interpretación distinta a lo ocurrido. “Ante las reciente difusión de una publicación en redes sociales sobre un incidente en nuestro establecimiento, queremos manifestar que lamentamos profundamente que una situación puntual haya sido interpretada de manera distinta a lo ocurrido”, indicó el comunicado.

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Comunicado digital del restaurante D'Galas publicado en redes sociales con texto negro sobre fondo blanco
El restaurante D'Galas informó que revisó sus cámaras de seguridad y sostuvo que no se observa agresión ni maltrato contra el menor con autismo.

El local reafirmó su compromiso con la inclusión pese a las disculpas ofrecidas

Pese a exculpar a Carlos Cacho de la acusación de agresión, el establecimiento remarcó su compromiso con el trato respetuoso hacia todos sus clientes, incluidas las personas con alguna condición particular. “Reiteramos nuestro compromiso de buena atención a todos nuestros clientes, con el mismo respeto a la inclusión y el buen trato hacia todas las personas”, precisó el comunicado, que cerró con un agradecimiento por la comprensión del público.

El propio estilista compartió la publicación del restaurante en sus redes sociales y anunció que daría por concluida la polémica tras esta respuesta. “Subiré este comunicado que ha publicado hoy cevicheriadgalas por 24 horas y daré por terminado el tema, gracias por la difusión”, escribió Cacho al republicar el mensaje del establecimiento.

El caso se originó tras la denuncia pública de la madre del menor

La controversia se desató luego de que la madre del niño relatara ante el portal Trujillo Limpio que su hijo se acercó a Cacho para conversar con él y que, según su versión, recibió un empujón por parte del conductor de televisión. La denunciante también acusó al estilista de imitar la forma de hablar del menor y de mostrarse indiferente cuando ella le explicó la condición de autismo de su hijo.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con un comunicado en texto blanco sobre fondo negro firmado por Carlos Cacho
Carlos Cacho publica un comunicado en redes sociales para rechazar las acusaciones de agresión contra un menor en un restaurante de Trujillo.

En su respuesta inicial, difundida un día antes del comunicado del restaurante, Cacho había negado de manera categórica cualquier contacto físico con el menor. “Jamás empujé, agredí, toqué ni rocé al niño del restaurante. Es el niño el que se acerca a mi mesa y es él quien me toca todo el tiempo. Tengo cinco personas de testigos”, sostuvo el estilista en esa oportunidad, además de exigir que se presentaran pruebas de la presunta agresión antes de recurrir a la vía legal.

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