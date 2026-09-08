Perú Deportes

Prensa brasileña subraya los inéditos rechazos en la selección peruana de vóley: “Alegaron problemas físicos y decidieron no aceptar”

El medio ‘O TEMPO’ de Belo Horizonte hizo especial énfasis en la relación opositora de Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, con la gestión de Gino Vegas, presidente de la federación

El diario 'O TEMPO' de Brasil hizo hincapié en la situación de la selección peruana de vóley.
El diario 'O TEMPO' de Brasil hizo hincapié en la situación de la selección peruana de vóley. Crédito: FPV.
Guardar

La selección peruana de vóley inició el Campeonato Sudamericano con una derrota ante Argentina y afronta el resto del torneo sin varias jugadoras que integraban habitualmente la base de la selección. Las bajas exponen una situación inusual para el equipo dirigido por Antonio Rizola, una potencia histórica del vóley continental, con 12 títulos sudamericanos y una trayectoria que lo ubicó durante décadas como el principal perseguidor de Brasil en la región.

La ausencia de Ángela Leyva, Flavia Montes, Isabella Sánchez, Esmeralda Sánchez y Maguilaura Frías redujo las alternativas del plantel nacional para una competencia que entrega plazas mundialistas. El escenario cobró proyección fuera del país luego de que O TEMPO’, diario de Belo Horizonte, dedicara una publicación a las negativas de las voleibolistas y a las diferencias que rodean a la Federación Peruana de Vóleibol.

PUBLICIDAD

El medio brasileño no reveló un conflicto desconocido, pero puso el foco en una situación que adquiere otra dimensión por el peso histórico de Perú en el continente. La selección peruana ha sido tradicionalmente una de las animadoras de los torneos sudamericanos y cuenta con una historia deportiva que contrasta con el presente de un equipo obligado a competir con una nómina reducida.

El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.

Según la publicación firmada por Bruno Voloch, las jugadoras ausentes señalaron problemas físicos y priorizaron sus obligaciones con los clubes. “Alegaron problemas físicos y decidieron no aceptar la convocatoria”, indicó el diario al referirse a las razones que, de acuerdo con su información, explicaron la decisión de no viajar a Río de Janeiro.

PUBLICIDAD

El diario brasileño vinculó las ausencias con el contexto político del vóley peruano

‘O TEMPO’ hizo especial hincapié en la situación de Flavia Montes, Isabella Sánchez y Esmeralda Sánchez, quienes forman parte de Alianza Lima. El club tiene como jefa de equipo a Cenaida Uribe, exjugadora de la selección peruana y dirigente con presencia en el ambiente del vóley nacional.

La publicación señaló que Uribe mantiene una posición opositora a la gestión de Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóleibol. El diario citó a una fuente relacionada con Perú para presentar ese vínculo político como parte del contexto en torno a las ausencias.

Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.
Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.

El texto no incluyó declaraciones públicas de Uribe, Vegas ni de las jugadoras mencionadas. Sí sostuvo que, además de las cuestiones físicas y los compromisos con sus instituciones, las voleibolistas habrían planteado la necesidad de recibir un pago por entrenar y disputar el torneo.

La Federación, al no contar con recursos económicos, se negó”, afirmó el diario de Belo Horizonte. El medio añadió que Leyva, con actividad en Turquía, y Frías, que juega en España, adoptaron una posición semejante a la de las tres integrantes de Alianza Lima.

El diario describió que el técnico brasileño dispondrá de “prácticamente al equipo B de Perú en cancha” durante el Sudamericano. La expresión refleja la lectura de la prensa internacional sobre la distancia entre la nómina que Perú podía proyectar con todas sus referentes y el grupo que finalmente quedó disponible.

Las opciones de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley

La derrota frente a Argentina en el estreno dejó a Perú con menor margen de error. La próxima presentación será ante Brasil, anfitrión del certamen y máximo ganador histórico del Campeonato Sudamericano, en un cruce en el que la selección nacional parte con un desafío elevado.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026
Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026 - Crédito: FIVB.

Después, el equipo peruano enfrentará a Venezuela en un partido que necesita ganar para sostener sus opciones. El compromiso ante Colombia, previsto para la cuarta jornada, aparece como uno de los puntos centrales del calendario por la pelea por los cupos al Mundial.

Colombia parte como uno de los equipos con mayores posibilidades de conseguir una clasificación y el resultado ante las ‘cafeteras’ puede marcar el rumbo de Perú en el torneo. La selección cerrará su participación frente a Chile, rival que la venció en sets corridos en la última Copa Sudamericana.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyCampeonato Sudamericano de vóleyVóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Horacio Melgarejo se entusiasma por la Copa Sudamericana 2026, aunque llama a la calma: “Hay que ir firmes y tratar de llegar lo más lejos posible”

El líder del conjunto ‘imperial’ es consciente que el pulso de la calle le exige salir campeón, pero prefiere que ese clima de algarabía no contagie al grupo. “Tenemos que poner los pies sobre la tierra”, externó

Horacio Melgarejo se entusiasma por la Copa Sudamericana 2026, aunque llama a la calma: “Hay que ir firmes y tratar de llegar lo más lejos posible”

Carlos Zambrano vuelve a cargar contra el arbitraje en Liga 1: “Que no les paguen no es una excusa para que hagan las cosas mal”

El ‘Kaiser’ cuestionó la actuación de los jueces tras la polémica en Sport Boys vs Sport Huancayo y pidió que asuman su responsabilidad pese a los problemas económicos que atraviesan

Carlos Zambrano vuelve a cargar contra el arbitraje en Liga 1: “Que no les paguen no es una excusa para que hagan las cosas mal”

El análisis de ‘Cachito’ Ramírez del clásico: “Sé la presión que puede tener Alianza por lo que viene pasando en los últimos años”

El exjugador blanquiazul analizó la situación del equipo de La Victoria de cara al clásico del sábado 12 de septiembre ante Universitario de Deportes, válido por el Torneo Clausura

El análisis de ‘Cachito’ Ramírez del clásico: “Sé la presión que puede tener Alianza por lo que viene pasando en los últimos años”

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Colombia y Chile abrieron fuegos en el certamen internacional. Tras ello, Perú le jugó un partidazo a Argentina. Y ahora se viene el Brasil vs Venezuela. Conoce todos los detalles

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú tras derrota con Argentina por fecha 1

La ‘bicolor’ peleó hasta el final, pero no pudo lograr un resultado positivo en su debut. Revisa cómo marcha la clasificación del torneo conforme avanza cada partido

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú tras derrota con Argentina por fecha 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller asegura que ingreso al Escudo de las Américas dará a Perú un mayor “efecto” contra el crimen organizado

Canciller asegura que ingreso al Escudo de las Américas dará a Perú un mayor “efecto” contra el crimen organizado

López Aliaga elogia a Milagros Jáuregui, partidaria de que niñas víctimas de violación continúen embarazos forzados

“Me he expresado mal”: Ministro César Astudillo se rectifica tras dejar su micro abierto y quejarse en el Congreso

Fenómeno El Niño: MTC moviliza puentes modulares para responder ante posibles emergencias en carreteras

Escudo de las Américas: ¿en qué consiste la iniciativa de EE. UU. a la que Perú se unirá?

ENTRETENIMIENTO

Gabriel Calvo confiesa que recibió mensajes de Jhovan Tomasevich y Pablo Saldarriaga, pero no de Carlos Orozco tras su debut

Gabriel Calvo confiesa que recibió mensajes de Jhovan Tomasevich y Pablo Saldarriaga, pero no de Carlos Orozco tras su debut

Belén Estévez y Carlos Cacho protagonizan tremenda pelea en vivo en ‘Cazadores de Talentos’: “Una falta de respeto”

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

Restaurante pide disculpas públicas a Carlos Cacho y descarta maltrato a menor con autismo: “No se observa un acto de agresión”

Janet Barboza pidió ir al pódcast de ‘Yaco y el Loco’ y cantante le recordó su regla en ‘América Hoy’: “No se puede mencionar esa palabra”

DEPORTES

El pedido de Carlos Garcés para el Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026: “La idea es seguir haciendo historia”

El pedido de Carlos Garcés para el Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026: “La idea es seguir haciendo historia”

Horacio Melgarejo se entusiasma por la Copa Sudamericana 2026, aunque llama a la calma: “Hay que ir firmes y tratar de llegar lo más lejos posible”

Carlos Zambrano vuelve a cargar contra el arbitraje en Liga 1: “Que no les paguen no es una excusa para que hagan las cosas mal”

El análisis de ‘Cachito’ Ramírez del clásico: “Sé la presión que puede tener Alianza por lo que viene pasando en los últimos años”

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos