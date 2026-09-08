Prensa brasileña subraya los inéditos rechazos en la selección peruana de vóley: “Alegaron problemas físicos y decidieron no aceptar”

El diario 'O TEMPO' de Brasil hizo hincapié en la situación de la selección peruana de vóley. Crédito: FPV.

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La selección peruana de vóley inició el Campeonato Sudamericano con una derrota ante Argentina y afronta el resto del torneo sin varias jugadoras que integraban habitualmente la base de la selección. Las bajas exponen una situación inusual para el equipo dirigido por Antonio Rizola, una potencia histórica del vóley continental, con 12 títulos sudamericanos y una trayectoria que lo ubicó durante décadas como el principal perseguidor de Brasil en la región.

La ausencia de Ángela Leyva, Flavia Montes, Isabella Sánchez, Esmeralda Sánchez y Maguilaura Frías redujo las alternativas del plantel nacional para una competencia que entrega plazas mundialistas. El escenario cobró proyección fuera del país luego de que ‘O TEMPO’, diario de Belo Horizonte, dedicara una publicación a las negativas de las voleibolistas y a las diferencias que rodean a la Federación Peruana de Vóleibol.

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El medio brasileño no reveló un conflicto desconocido, pero puso el foco en una situación que adquiere otra dimensión por el peso histórico de Perú en el continente. La selección peruana ha sido tradicionalmente una de las animadoras de los torneos sudamericanos y cuenta con una historia deportiva que contrasta con el presente de un equipo obligado a competir con una nómina reducida.

El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.

Según la publicación firmada por Bruno Voloch, las jugadoras ausentes señalaron problemas físicos y priorizaron sus obligaciones con los clubes. “Alegaron problemas físicos y decidieron no aceptar la convocatoria”, indicó el diario al referirse a las razones que, de acuerdo con su información, explicaron la decisión de no viajar a Río de Janeiro.

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El diario brasileño vinculó las ausencias con el contexto político del vóley peruano

‘O TEMPO’ hizo especial hincapié en la situación de Flavia Montes, Isabella Sánchez y Esmeralda Sánchez, quienes forman parte de Alianza Lima. El club tiene como jefa de equipo a Cenaida Uribe, exjugadora de la selección peruana y dirigente con presencia en el ambiente del vóley nacional.

La publicación señaló que Uribe mantiene una posición opositora a la gestión de Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóleibol. El diario citó a una fuente relacionada con Perú para presentar ese vínculo político como parte del contexto en torno a las ausencias.

Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.

El texto no incluyó declaraciones públicas de Uribe, Vegas ni de las jugadoras mencionadas. Sí sostuvo que, además de las cuestiones físicas y los compromisos con sus instituciones, las voleibolistas habrían planteado la necesidad de recibir un pago por entrenar y disputar el torneo.

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“La Federación, al no contar con recursos económicos, se negó”, afirmó el diario de Belo Horizonte. El medio añadió que Leyva, con actividad en Turquía, y Frías, que juega en España, adoptaron una posición semejante a la de las tres integrantes de Alianza Lima.

El diario describió que el técnico brasileño dispondrá de “prácticamente al equipo B de Perú en cancha” durante el Sudamericano. La expresión refleja la lectura de la prensa internacional sobre la distancia entre la nómina que Perú podía proyectar con todas sus referentes y el grupo que finalmente quedó disponible.

Las opciones de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley

La derrota frente a Argentina en el estreno dejó a Perú con menor margen de error. La próxima presentación será ante Brasil, anfitrión del certamen y máximo ganador histórico del Campeonato Sudamericano, en un cruce en el que la selección nacional parte con un desafío elevado.

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Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026 - Crédito: FIVB.

Después, el equipo peruano enfrentará a Venezuela en un partido que necesita ganar para sostener sus opciones. El compromiso ante Colombia, previsto para la cuarta jornada, aparece como uno de los puntos centrales del calendario por la pelea por los cupos al Mundial.

Colombia parte como uno de los equipos con mayores posibilidades de conseguir una clasificación y el resultado ante las ‘cafeteras’ puede marcar el rumbo de Perú en el torneo. La selección cerrará su participación frente a Chile, rival que la venció en sets corridos en la última Copa Sudamericana.