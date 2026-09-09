Flotas extranjeras dejaron de abastecerse en puertos peruanos y trasladaron sus operaciones frente a Chile, afirma PRODUCE

Descubra las estrategias de vigilancia que el Perú utiliza para enfrentar la pesca ilegal. Desde un avanzado sistema de seguimiento satelital hasta la creación de zonas de amortiguamiento, conozca cómo se protege el mar peruano y las consecuencias de estas políticas. Congreso

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El control de las embarcaciones extranjeras que operan frente al litoral peruano volvió al centro de la discusión durante una presentación del Ministerio de la Producción ante la Comisión de Asuntos de Desarrollo del Senado. El ministro Juan Carlos Requejo expuso las medidas aplicadas para reforzar la vigilancia de la actividad pesquera y detalló cambios en el ingreso de naves extranjeras a los puertos del país.

Según la exposición de Requejo, las restricciones y mecanismos de seguimiento implementados en los últimos años modificaron las operaciones logísticas de las flotas extranjeras que realizan faenas en el Pacífico Sur. El ministro sostuvo que estas embarcaciones dejaron de utilizar puertos peruanos para tareas como abastecimiento, mantenimiento y relevo de tripulaciones.

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La vigilancia también comprende las embarcaciones que ingresan a una zona de control establecida a partir de las 200 millas náuticas. De acuerdo con el ministro, cualquier pérdida del seguimiento satelital dentro de ese espacio genera un reporte dirigido a la Marina de Guerra del Perú para las verificaciones correspondientes.

La exposición ocurre mientras persiste la atención sobre la presencia de grandes flotas extranjeras cerca del límite marítimo peruano. Un informe del 22 de junio señaló la presencia de cerca de 300 buques pesqueros chinos a unas 220 millas de Mollendo, próximos al límite de la Zona Económica Exclusiva peruana.

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Sistema de vigilancia incorpora seguimiento satelital

La Marina de Guerra confirmó que la flota pesquera extranjera opera fuera del dominio marítimo peruano, a unas 230 millas de la costa. Composición: Infobae

Requejo explicó ante la comisión que el Ministerio de la Producción cuenta con un centro de control satelital conectado con la Marina de Guerra del Perú. Según su exposición, el sistema permite observar tanto el movimiento de flotas extranjeras como la actividad registrada en los principales desembarcaderos pesqueros artesanales.

El ministro señaló que el centro dispone de ocho sistemas de seguimiento. Estos mecanismos permiten detectar movimientos de buques de distintas nacionalidades que desarrollen actividades pesqueras cerca del litoral peruano, en sectores del Pacífico Sur o dentro del territorio nacional.

“La pesca ilegal en el Perú... En la pesca artesanal hay muy buenos pescadores artesanales, pero también hay pescadores que, lamentablemente, a veces no tienen buenas prácticas. Es necesario tener un control, porque no respetan las cuotas”, afirmó Requejo durante su intervención.

El funcionario también indicó que el control comprende el cumplimiento de las disposiciones pesqueras por parte de los operadores nacionales. La fiscalización incluye el seguimiento de las actividades vinculadas con las cuotas y otras reglas establecidas para el sector.

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Zona de amortiguamiento activa controles adicionales

Embarcaciones chinas bordean las 200 millas de mar peruano y ponen en riesgo la pesca de pota| Daniel Olivares/Andina

Otro de los puntos expuestos por el titular de PRODUCE fue la zona de amortiguamiento establecida mediante una normativa emitida en 2014. El mecanismo contempla un seguimiento específico de las embarcaciones que ingresan a ese espacio marítimo.

De acuerdo con Requejo, la pérdida del contacto o del registro satelital de una nave dentro de la zona genera una comunicación inmediata a la Marina de Guerra del Perú. El objetivo del procedimiento es permitir las constataciones correspondientes sobre la embarcación.

El ministro también explicó que estos reportes pueden llegar a la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, entidad vinculada con la regulación de la actividad pesquera en alta mar. Según su exposición, una embarcación no reportada puede enfrentar consecuencias relacionadas con los permisos que utiliza para desarrollar actividades pesqueras en esa zona.

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Flotas extranjeras cambiaron sus operaciones logísticas

Requejo sostuvo que las medidas de control modificaron el uso que las flotas extranjeras realizaban de los puertos peruanos. Según su exposición, hasta fines de 2024 estas embarcaciones ingresaban al país para realizar labores de avituallamiento, mantenimiento y cambio de personal.

El ministro indicó que, después de la aplicación de las nuevas condiciones de control, las naves extranjeras dejaron de utilizar los puertos peruanos para esas actividades. Según explicó ante los senadores, las operaciones de abastecimiento y relevo de tripulaciones pasaron a realizarse frente a Chile.

“Ahora todo lo hacen frente a Chile. O sea, ya desde por lo menos más de año y medio, las embarcaciones pesqueras extranjeras que pescan en el Pacífico Sur, que están cerca de las costas de Perú y Chile, hacen avituallamientos en Chile, no en Perú”, sostuvo.

Presencia de buques chinos mantiene atención sobre el litoral

La presencia de unas 300 embarcaciones chinas cerca de la ZEE peruana reaviva el debate sobre la sostenibilidad de la pesca y el impacto económico en los pescadores locales. Movimiento Ecologista del Perú

La información presentada por PRODUCE coincide con un escenario regional marcado por la presencia de flotas industriales extranjeras en las proximidades de las aguas jurisdiccionales peruanas. El informe publicado en junio registró, a partir de imágenes difundidas por el Movimiento Ecologista del Perú, una concentración cercana a 300 embarcaciones chinas a unas 220 millas de Mollendo.

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Ese mismo reporte indicó que durante 2024 se registraron 1.359 embarcaciones dentro de las 500 millas náuticas frente al Perú. De ese grupo, 525 correspondieron a naves de origen chino, 370 fueron ecuatorianas y 239 peruanas, según los datos citados en dicha publicación.

La actividad de estas flotas también aparece vinculada al debate sobre la extracción de pota o calamar gigante, recurso de importancia para la pesca peruana. En ese contexto, la Mesa Redonda Global sobre la Cadena de Suministro del Calamar expresó preocupación por iniciativas legislativas relacionadas con un eventual aumento del esfuerzo pesquero en Perú y Chile.

Participación del Perú en organismos pesqueros internacionales

Durante su presentación, Requejo también destacó la participación del país en espacios internacionales vinculados con la actividad pesquera. Entre los organismos y foros mencionados figuran la FAO, APEC, la OCDE y la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur.

El ministro sostuvo que la gestión de la actividad pesquera requiere una participación permanente en estos espacios. La exposición ante la comisión incluyó este punto antes de pasar a otro bloque de la presentación relacionado con el fenómeno de El Niño.

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La intervención de Requejo ante el Senado incluyó así aspectos de fiscalización nacional, seguimiento satelital, coordinación con la autoridad marítima y participación internacional, dentro de la explicación ofrecida sobre las medidas aplicadas frente a la actividad de flotas pesqueras extranjeras.