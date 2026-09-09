Perú podría jugar amistoso en Arequipa en noviembre: ¿Por qué Jean Ferrari descartó Cusco y Puno como sedes alternativas?

El directivo Jean Ferrari dijo que la FPF busca jugar en altura en la fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre y analiza un rival sudamericano (Fútbol Satélite)

Guardar

La Federación Peruana de Fútbol trabaja en la definición de los compromisos internacionales de noviembre para la selección nacional. Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, reveló que existe la posibilidad de que la blanquirroja dispute un amistoso en territorio peruano durante la fecha FIFA comprendida entre el 9 y el 17 de ese mes.

El directivo descartó la opción de una gira por Asia y explicó las razones por las que Arequipa emerge como la sede más viable para recibir a la escuadra conducida por Mano Menezes. Cusco y Puno, las otras ciudades evaluadas, presentan obstáculos concretos que complican su candidatura.

PUBLICIDAD

Asia, descartada por falta de condiciones

Jean Ferrari reveló que la selección peruana reorientó su planificación hacia el territorio nacional tras descartar una gira por Asia. La decisión responde también al interés de probar al equipo en altura. (FPF)

La posibilidad de que la selección peruana realizara una gira por el continente asiático quedó fuera de la planificación de la FPF. Ferrari fue directo al explicar los motivos: las condiciones necesarias para concretar ese viaje nunca se presentaron. “Descartamos ya lo de Asia, no se presentaron las condiciones para poder hacerlo”, afirmó el directivo en diálogo con el programa Fútbol Satélite.

Con esa alternativa cerrada, la federación reorientó su mirada hacia el propio territorio nacional. La idea central que guía la nueva planificación responde a un pedido del cuerpo técnico liderado por Mano Menezes: someter a los jugadores a partidos en condiciones de altura, un factor determinante de cara a los compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas 2030, donde Cusco y Puno figuran entre las sedes en evaluación.

PUBLICIDAD

“El comando técnico está buscando hacer pruebas de poder jugar en la altura”, precisó Ferrari, quien además confirmó que la FPF analiza la posibilidad de enfrentar a un rival sudamericano en un formato de ida y vuelta. “Hay una posibilidad de jugar en Perú, un partido de ida y vuelta con un equipo sudamericano”, agregó.

Por qué Arequipa toma ventaja sobre Cusco y Puno

Arequipa aparece como la sede más viable para un amistoso de Perú en noviembre, debido a las dificultades de infraestructura en Puno y a la coincidencia de fechas entre Cusco y la visita del Papa. (FPF)

De las tres ciudades de altura consideradas por la FPF, Arequipa es la que reúne las condiciones más favorables en este momento. Puno fue descartada para los amistosos de noviembre porque su infraestructura todavía no está en condiciones de albergar un partido de la selección mayor. Cusco, en tanto, enfrenta un impedimento de otra naturaleza: la visita del Papa a la región imperial coincide con las fechas previstas para los amistosos.

PUBLICIDAD

“En Puno todavía las condiciones no se pueden dar y en Cusco tenemos entendido que el Papa está yendo en esas fechas”, explicó Ferrari. “Si se nos complica lo de Cusco, jugar en Arequipa es una alternativa concreta”, completó.

La ciudad del Misti, ubicada a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, ofrece así una ventana real para que la blanquirroja cumpla con el objetivo de aclimatarse y rendir en altura antes de los partidos de clasificación. La FPF aún no formalizó la sede ni el rival, pero el panorama apunta con claridad hacia Arequipa.

Un tercer partido con la Sub-23 en el horizonte

La planificación de noviembre contempla un tercer amistoso bajo la conducción de Mano Menezes. La FPF evalúa que el duelo se dispute en Puno y que incluya a la selección Sub-23. (FPF)

Más allá de los dos amistosos previstos para la selección mayor, la FPF trabaja en la organización de un encuentro adicional que aprovecharía las fechas disponibles del Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú (SAFAP). Ese tercer partido estaría bajo la conducción directa de Menezes y le permitiría al entrenador brasileño ampliar el grupo de jugadores convocables.

PUBLICIDAD

Sobre ese duelo extra, Ferrari abrió la puerta a Puno como sede posible, aunque con condiciones específicas. “Hay una posibilidad de que ese partido sí se pueda jugar en Puno, pero por la tarde, porque todavía la iluminación no está lista en el estadio de la UNA”, señaló. El directivo también mencionó que el encuentro podría involucrar a la selección Sub-23, aunque aclaró que la definición aún está pendiente. “Incluso existe la posibilidad de que sea una Sub-23, pero todavía se está evaluando”, cerró Ferrari.

La selección peruana tiene por delante cuatro amistosos en septiembre y octubre frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia antes de llegar a la fecha FIFA de noviembre, que se perfila como un bloque clave para el proceso liderado por Menezes.

PUBLICIDAD