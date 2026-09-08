Gabriel Calvo confiesa que recibió mensajes de Jhovan Tomasevich y Pablo Saldarriaga, pero no de Carlos Orozco tras su debut.

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Gabriel Calvo contó que varios de sus excompañeros de La Roro Network le escribieron para desearle suerte en el estreno de ‘Tres al hilo’, el programa que conduce junto a Tilsa Lozano y Mateo Cedrón en Satélite Plus. Sin embargo, precisó que Carlos Orozco no se comunicó con él tras el lanzamiento del espacio.

El actor y conductor hizo el comentario durante la primera emisión de su streaming, estrenada el lunes 7 de septiembre en el canal de streaming de Jefferson Farfán. Calvo explicó que la ausencia de un saludo de Orozco no le sorprendió, pues su relación dentro de La Roro Network se limitó al ámbito laboral.

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En el programa, Tilsa le preguntó directamente si había recibido mensajes de sus antiguos compañeros. Gabriel mencionó a Jhovan Tomasevich y Pablo Saldarriaga entre las personas que se contactaron con él, luego de su salida de ‘Nadie se salva’.

Gabriel Calvo confiesa que su amigos de La Roro Network le desearon buena suerte menos Carlos Orozco. TikTok

Gabriel Calvo agradeció los mensajes de sus excompañeros

Durante el estreno de ‘Tres al hilo’, Gabriel Calvo tomó unos minutos para dirigirse a las personas que formaron parte de su etapa anterior en La Roro Network. El conductor agradeció los mensajes que recibió antes o después de iniciar este nuevo proyecto junto a Tilsa Lozano y Mateo Cedrón.

“También quiero agradecer a todos mis amigos de ‘La Roro Network’, a la mayoría de los efebos que me han escrito a desearme suerte, a desearme el mayor de los éxitos de verdad”.

Tilsa Lozano quiso saber si sus excompañeros se habían comunicado con él. Calvo respondió que sí y mencionó a dos integrantes que compartieron con él la conducción de Nadie se salva.

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“Por supuesto. Jovan me escribió, Pablo Saldarriaga también, claro que sí. Pero Orozco no. Pero entiendo que no, pues entiendo que no, porque en realidad nuestra relación nunca ha sido a ese nivel”.

Tilsa resumió el vínculo entre Gabriel Calvo y Carlos Orozco como una relación estrictamente profesional. “Era netamente laboral”, comentó. Calvo coincidió con esa apreciación: “Laboral, solo laboral, sí”.

La declaración de Calvo no incluyó un cuestionamiento hacia Orozco por no haberlo felicitado. Por el contrario, el conductor indicó que entendía la situación debido a la naturaleza de la relación que ambos mantuvieron mientras trabajaban en La Roro Network.

La salida de Gabriel Calvo de ‘Nadie se salva’

El ingreso de Gabriel Calvo a Satélite Plus ocurre después de su salida de Nadie se salva, programa de La Roro Network. En declaraciones previas al pódcast Sin + que decir, el conductor afirmó que su desvinculación del espacio no fue una decisión suya.

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Calvo explicó que la producción había comunicado cambios en la estructura de sus programas. Según relató, Carlos Orozco informó primero la salida de Pablo Saldarriaga, quien pasó a conducir otro proyecto junto a Lucía Oxenford y Marshall.

“‘Nadie se salva’ es un programa exitoso, evidentemente, en el streaming. Tenía más de dos años, con una historia linda. De hecho, fuimos quizás de los primeros que empezamos con esto, con este business”, expresó Gabriel Calvo al recordar su etapa en el espacio.

El conductor señaló que, posteriormente, conversó con integrantes de la gerencia y del área comercial, quienes le comunicaron que dejaría de formar parte de la mesa principal de Nadie se salva.

“Luego hablé con el gerente y con él, con la persona de comercial y me dijo: ‘Escúchame, vas hasta el 12. Ya no vas a estar en Nadie se salva’”.

Según Calvo, la propuesta era que permaneciera en Cañitas y Fierrazos, programa que se emitía dos veces por semana. “Ya no vas a estar en Nadie se salva y te vas a quedar con Cañitas y Fierrazos. Y le dije: ‘Okey, está bien’”, relató.

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Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón conducen ‘Tres al hilo’ en la plataforma de streaming Satélite Plus.

Gabriel Calvo recordó su experiencia en La Roro Network

Pese a la forma en que se produjo su salida, Gabriel Calvo sostuvo que disfrutó el tiempo que integró La Roro Network. El conductor destacó que acudía con entusiasmo a las jornadas de trabajo y valoró la experiencia que tuvo durante los más de dos años que participó en Nadie se salva.

“Durante todo el tiempo que había ido a Nadie se salva, yo iba feliz. Nunca tuve un domingo de decir: ‘Put, mañana es lunes, qué cag’. Siempre me iba feliz, contento. De hecho, llegaba siempre más temprano que todos. Me encantaba estar en el canal, me encantaba llegar a mi trabajo, me encantaba hacer lo que hacía”.

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Cómo fue el estreno de ‘Tres al hilo’ en Satélite Plus

‘Tres al hilo’ se estrenó el lunes 7 de septiembre como parte de la oferta de Satélite Plus. El programa reúne a Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón en una propuesta de entretenimiento y conversación emitida de lunes a jueves, entre las 13.30 y las 15.00.

Según el reporte del tiktoker José Pastor, que siguió la transmisión en vivo, el programa alcanzó un máximo de 1.500 visualizaciones durante su primera emisión.

“Y estos fueron los números en el nuevo programa de stream de Jefferson Farfán, el programa de Tilsa Lozano. Lo máximo que llegaron fue en 1.5K, que vendrían a ser mil quinientos y tantos, en vistas en este debut”, señaló.

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El reporte también indicó que, después de la transmisión, el video superó las 26 mil visualizaciones. De acuerdo con esa información, el canal acumula más de 700 mil suscriptores y el primer episodio registraba alrededor de 2.000 “me gusta”.

El estreno generó comentarios en redes sociales, según el material proporcionado. Las reacciones se centraron en la incorporación de Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón a la programación de Satélite Plus, además de las cifras de audiencia del primer programa.

La nueva propuesta representa el inicio de un proyecto para Calvo después de su salida de La Roro Network.

Tilsa Lozano gesticula al hablar en un set de grabación mientras Gabriel Calvo sonríe frente al micrófono. (Imagen Ilustrativa Infobae)