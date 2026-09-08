“Me he expresado mal”: Ministro César Astudillo se rectifica tras dejar su micro abierto y quejarse en el Congreso

Durante una sesión del Senado sobre seguridad ciudadana, el ministro del Interior pidió pasar a una reunión reservada y, sin advertir que su micrófono seguía abierto, se quejó por la cantidad de documentos que debía leer

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El ministro del Interior, César Astudillo, se rectificó este martes tras la polémica generada por unas declaraciones realizadas durante su presentación ante el Congreso, donde dejó abierto su micrófono y se le escuchó quejarse por la cantidad de documentos que debía leer, justo antes de que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno pasara a una sesión reservada.

“Me he expresado mal”, afirmó al ser consultado por los periodistas sobre el episodio y explicó que su intención no era negar la existencia de inseguridad en el país, sino referirse a la necesidad de reducir la percepción de miedo y terror entre la población.

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“Estamos comprometidos en bajar esa percepción, esa percepción de miedo, de terror. Tenemos que acabarla. Y ese es nuestro compromiso”, señaló el ministro, quien sostuvo que espera que esa percepción disminuya “a fin de año”.

Astudillo había sido citado por este grupo de trabajo, liderado por el senador Francisco Calisto Giampietri, para informar sobre la situación de la seguridad ciudadana y las acciones previstas por su portafolio frente al avance del crimen organizado.

Durante una sesión reservada de la Comisión de Defensa, dejó el micrófono abierto y se escucharon comentarios sobre los documentos que debía leer, además de un pedido de comida y bebida

Al concluir su exposición inicial, solicitó que la reunión pasara a sesión reservada para responder las preguntas de los senadores, pedido que Giampietri aceptó tras disponer una breve suspensión para desalojar la sala.

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Durante la transición hacia la sesión secreta, Astudillo aparentemente no advirtió que su micrófono continuaba encendido y se le escuchó quejarse por la cantidad de material que debía presentar. “Oye, ¿y cómo hago para leer toda esa huev**a?”, preguntó a uno de sus asistentes.

Poco después, también pidió una “coca (cola)” y “chocolate helado”, en un intercambio que quedó registrado durante la transmisión oficial antes de que la señal se interrumpiera.

Evaluará pedido sobre Revoredo

En el breve diálogo con la prensa, el funcionario también rechazó haber atribuido a los medios de comunicación la percepción de inseguridad y se refirió a los cuestionamientos por la falta de chalecos para los agentes de la Policía Nacional (PNP). “Van a venir”, afirmó, y aseguró que su gestión está realizando “todos los esfuerzos posibles” para garantizar su entrega.

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Astudillo aseguró que llegarán los chalecos pendientes para los agentes de la Policía Nacional y sostuvo que su sector realiza esfuerzos para concretar la entrega

En otro momento, descartó que el saliente comandante general de la PNP, Óscar Arriola, vaya a asumir un cargo en el extranjero y explicó que el próximo 16 de septiembre se realizará su ceremonia de pase al retiro. Tras ese acto, agregó, se reconocerá al nuevo comandante general, César Astudillo .

Asimismo, fue consultado sobre el jefe de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, ante el pedido de someterlo a evaluaciones psiquiátricas y psicológicas, a lo cual respondió que evaluará la solicitud cuando llegue formalmente a su despacho.