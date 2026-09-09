Estados Unidos y Perú firman memorando de entendimiento para impulsar la inteligencia artificial

Un evento oficial registra la firma de un memorando de entendimiento. Dos funcionarios con traje oscuro y corbata se sientan ante una mesa flanqueada por las banderas de Estados Unidos y Perú. Un panel digital detrás de ellos exhibe los emblemas de la Embajada de Estados Unidos en Lima y la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Los hombres firman y luego muestran los documentos. Esta cobertura documenta la suscripción de un acuerdo para el impulso de la inteligencia artificial en Perú.

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El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, anunció la firma de un memorando de entendimiento sobre inteligencia artificial entre la embajada estadounidense y la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El acuerdo se selló durante la inauguración de la segunda Cumbre de IA, bautizada “Forjando el futuro digital”, que se realizó en Lima con la participación de autoridades peruanas, representantes del sector privado y académicos de ambos países.

Navarro recordó que en junio de este año el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14409, en la que respaldó las alianzas público-privadas y priorizó la protección de la innovación por sobre su limitación, junto con un uso seguro de la inteligencia artificial basado en la cooperación entre gobiernos e industria. El diplomático citó también al secretario de Estado, Marco Rubio, quien según sus palabras sostuvo que “Estados Unidos es en este momento un líder mundial en inteligencia artificial, pero ese liderazgo no es irreversible. Debe sostenerse”.

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Luis Galarreta y Bernie Navarro estrechan sus manos tras la firma de un memorando de entendimiento para la cooperación en inteligencia artificial entre Perú y Estados Unidos.

El embajador destacó que Perú ya ocupa un lugar de referencia en la materia, al haber promulgado una de las primeras leyes de IA del mundo y publicado su reglamento de implementación en septiembre del año pasado. “Ambos somos líderes, pero este liderazgo no es garantizado. Debe mantenerse y con propósito”, afirmó ante el público reunido en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú.

En su discurso, Navarro pidió a las instituciones peruanas “ser audaces y elegir bien” en materia tecnológica. Según explicó, la audacia implica permitir que universidades, hospitales y empresas experimenten con libertad, mientras que elegir bien supone optar por proveedores de tecnología confiables, dado que, en sus palabras, “la inteligencia artificial desarrollada y controlada por proveedores extrahemisféricos representa una amenaza para la seguridad nacional”.

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Luis Galarreta y el embajador Bernie Navarro estrechan la mano tras suscribir un acuerdo de cooperación sobre inteligencia artificial entre el Perú y Estados Unidos.

El memorando contempla apoyo regulatorio y capacitación laboral

De acuerdo con lo expuesto por el embajador, el nuevo acuerdo bilateral llevará la relación entre ambos países “un paso más allá”. La embajada estadounidense se comprometió a apoyar a Perú en el fortalecimiento de su marco regulatorio sobre IA, la capacitación de su fuerza laboral, el desarrollo de infraestructura digital y la negociación con empresas estadounidenses interesadas en invertir en el país. Navarro subrayó que el objetivo de la cooperación es construir e implementar sistemas de inteligencia artificial “de manera que se respete la soberanía” peruana y se amplíen sus capacidades tecnológicas. El diplomático adelantó que espera que las conversaciones sostenidas durante la cumbre deriven en nuevas alianzas en los próximos meses y años.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el embajador Bernie Navarro firman un acuerdo de cooperación sobre inteligencia artificial entre Perú y Estados Unidos.

Entrena Perú capacitará a 250 personas hasta 2028

Entre los proyectos que ya se ejecutan en el marco de la cooperación bilateral, el embajador mencionó Entrena Perú, una alianza entre la embajada, Amazon Web Services y la Fundación Romero que busca formar a 250 peruanos en inteligencia artificial y computación en la nube para el año 2028. El programa se suma a una serie de hackathones organizados por la embajada junto con universidades locales, que según Navarro ya pusieron herramientas de IA en manos de estudiantes peruanos. La cumbre realizada este martes constituyó la segunda edición del evento y reunió a empresas, entidades y líderes interesados en trabajar directamente con el Estado peruano en proyectos de inteligencia artificial. El encuentro fue organizado por la Universidad Científica del Sur, el equipo de la embajada, Miami Dade College y la Oficina de Ciberespacio y Política Digital del Departamento de Estado, con el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú.

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Luis Galarreta y Bernie Navarro presentan el acuerdo suscrito entre el Perú y los Estados Unidos para impulsar la cooperación en inteligencia artificial.

Miami Dade College e ICPNA firmarán un convenio de formación en IA

Durante su intervención, Navarro anunció que Miami Dade College y el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) firmarían por la tarde un convenio que ampliará el acceso de los peruanos a cursos de inteligencia artificial. El embajador destacó la trayectoria de la institución educativa estadounidense, que según indicó cuenta con 140.000 estudiantes, ocho sedes en Miami y casi tres millones de egresados a lo largo de su historia. El diplomático elogió el trabajo de Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College, a quien atribuyó el impulso del enfoque en inteligencia artificial dentro de la institución desde 2021. Pumariega estuvo presente en la ceremonia realizada en Lima.

El Miami Dade College lidera la formación de técnicos en HVAC/R, abriendo oportunidades a quienes buscan mejores salarios y autonomía laboral (Doral Family Journal)

El evento reunió a autoridades peruanas y estadounidenses

Entre los asistentes al acto figuraron el primer ministro Galarreta, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, el congresista Jair Manrique y el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Edwin Chavarry, quien recibió a los organizadores en las instalaciones de la institución. También participaron estudiantes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (FDR, según la mención del embajador) y representantes de los sectores público, privado y académico. Navarro cerró su discurso con la declaración formal de inauguración de la Cumbre de IA 2026 “Forjando el futuro digital”, que continuó con paneles y actividades a lo largo de la jornada en Lima.

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