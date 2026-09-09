Perú

Estados Unidos y Perú firman memorando de entendimiento para impulsar la inteligencia artificial

El pacto se suscribió entre la misión diplomática y la Secretaría General de la PCM durante la segunda Cumbre de IA en Lima, con participación de autoridades, empresas y académicos de ambos países

Un evento oficial registra la firma de un memorando de entendimiento. Dos funcionarios con traje oscuro y corbata se sientan ante una mesa flanqueada por las banderas de Estados Unidos y Perú. Un panel digital detrás de ellos exhibe los emblemas de la Embajada de Estados Unidos en Lima y la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Los hombres firman y luego muestran los documentos. Esta cobertura documenta la suscripción de un acuerdo para el impulso de la inteligencia artificial en Perú.
Guardar

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, anunció la firma de un memorando de entendimiento sobre inteligencia artificial entre la embajada estadounidense y la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El acuerdo se selló durante la inauguración de la segunda Cumbre de IA, bautizada “Forjando el futuro digital”, que se realizó en Lima con la participación de autoridades peruanas, representantes del sector privado y académicos de ambos países.

Navarro recordó que en junio de este año el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14409, en la que respaldó las alianzas público-privadas y priorizó la protección de la innovación por sobre su limitación, junto con un uso seguro de la inteligencia artificial basado en la cooperación entre gobiernos e industria. El diplomático citó también al secretario de Estado, Marco Rubio, quien según sus palabras sostuvo que “Estados Unidos es en este momento un líder mundial en inteligencia artificial, pero ese liderazgo no es irreversible. Debe sostenerse”.

PUBLICIDAD

Dos hombres en traje se dan la mano tras una mesa con pequeñas banderas ante una pantalla con logotipos oficiales
Luis Galarreta y Bernie Navarro estrechan sus manos tras la firma de un memorando de entendimiento para la cooperación en inteligencia artificial entre Perú y Estados Unidos.

El embajador destacó que Perú ya ocupa un lugar de referencia en la materia, al haber promulgado una de las primeras leyes de IA del mundo y publicado su reglamento de implementación en septiembre del año pasado. “Ambos somos líderes, pero este liderazgo no es garantizado. Debe mantenerse y con propósito”, afirmó ante el público reunido en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú.

En su discurso, Navarro pidió a las instituciones peruanas “ser audaces y elegir bien” en materia tecnológica. Según explicó, la audacia implica permitir que universidades, hospitales y empresas experimenten con libertad, mientras que elegir bien supone optar por proveedores de tecnología confiables, dado que, en sus palabras, “la inteligencia artificial desarrollada y controlada por proveedores extrahemisféricos representa una amenaza para la seguridad nacional”.

PUBLICIDAD

Dos hombres de traje se dan la mano frente a una pantalla con el texto en inglés MOU SIGNING CEREMONY y las banderas de Estados Unidos y Perú
Luis Galarreta y el embajador Bernie Navarro estrechan la mano tras suscribir un acuerdo de cooperación sobre inteligencia artificial entre el Perú y Estados Unidos.

El memorando contempla apoyo regulatorio y capacitación laboral

De acuerdo con lo expuesto por el embajador, el nuevo acuerdo bilateral llevará la relación entre ambos países “un paso más allá”. La embajada estadounidense se comprometió a apoyar a Perú en el fortalecimiento de su marco regulatorio sobre IA, la capacitación de su fuerza laboral, el desarrollo de infraestructura digital y la negociación con empresas estadounidenses interesadas en invertir en el país. Navarro subrayó que el objetivo de la cooperación es construir e implementar sistemas de inteligencia artificial “de manera que se respete la soberanía” peruana y se amplíen sus capacidades tecnológicas. El diplomático adelantó que espera que las conversaciones sostenidas durante la cumbre deriven en nuevas alianzas en los próximos meses y años.

Dos hombres con traje firman documentos detrás de una mesa con pequeñas banderas de Estados Unidos y Perú
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el embajador Bernie Navarro firman un acuerdo de cooperación sobre inteligencia artificial entre Perú y Estados Unidos.

Entrena Perú capacitará a 250 personas hasta 2028

Entre los proyectos que ya se ejecutan en el marco de la cooperación bilateral, el embajador mencionó Entrena Perú, una alianza entre la embajada, Amazon Web Services y la Fundación Romero que busca formar a 250 peruanos en inteligencia artificial y computación en la nube para el año 2028. El programa se suma a una serie de hackathones organizados por la embajada junto con universidades locales, que según Navarro ya pusieron herramientas de IA en manos de estudiantes peruanos. La cumbre realizada este martes constituyó la segunda edición del evento y reunió a empresas, entidades y líderes interesados en trabajar directamente con el Estado peruano en proyectos de inteligencia artificial. El encuentro fue organizado por la Universidad Científica del Sur, el equipo de la embajada, Miami Dade College y la Oficina de Ciberespacio y Política Digital del Departamento de Estado, con el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú.

Dos hombres sentados tras una mesa muestran carpetas con documentos firmados frente a una pantalla con logotipos oficiales
Luis Galarreta y Bernie Navarro presentan el acuerdo suscrito entre el Perú y los Estados Unidos para impulsar la cooperación en inteligencia artificial.

Miami Dade College e ICPNA firmarán un convenio de formación en IA

Durante su intervención, Navarro anunció que Miami Dade College y el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) firmarían por la tarde un convenio que ampliará el acceso de los peruanos a cursos de inteligencia artificial. El embajador destacó la trayectoria de la institución educativa estadounidense, que según indicó cuenta con 140.000 estudiantes, ocho sedes en Miami y casi tres millones de egresados a lo largo de su historia. El diplomático elogió el trabajo de Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College, a quien atribuyó el impulso del enfoque en inteligencia artificial dentro de la institución desde 2021. Pumariega estuvo presente en la ceremonia realizada en Lima.

El Miami Dade College lidera la formación de técnicos en HVAC/R, abriendo oportunidades a quienes buscan mejores salarios y autonomía laboral (Doral Family Journal)
El Miami Dade College lidera la formación de técnicos en HVAC/R, abriendo oportunidades a quienes buscan mejores salarios y autonomía laboral (Doral Family Journal)

El evento reunió a autoridades peruanas y estadounidenses

Entre los asistentes al acto figuraron el primer ministro Galarreta, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, el congresista Jair Manrique y el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Edwin Chavarry, quien recibió a los organizadores en las instalaciones de la institución. También participaron estudiantes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (FDR, según la mención del embajador) y representantes de los sectores público, privado y académico. Navarro cerró su discurso con la declaración formal de inauguración de la Cumbre de IA 2026 “Forjando el futuro digital”, que continuó con paneles y actividades a lo largo de la jornada en Lima.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialPerúEstados Unidosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Poder Judicial admite demanda de pareja homosexual que busca reconocer en Perú su matrimonio celebrado en Argentina

El proceso tendrá su primera audiencia el próximo 30 de noviembre y busca que Reniec inscriba el matrimonio celebrado en Argentina

Poder Judicial admite demanda de pareja homosexual que busca reconocer en Perú su matrimonio celebrado en Argentina

Aixa Vigil le da un plus a Perú en el Sudamericano de Vóley: 19 puntos y una gran actuación ante Argentina

La atacante peruana fue la segunda máxima anotadora del encuentro, solo por detrás de la imponente Bianca Cugno. Su regreso tras superar una lesión dejó una nota positiva para el equipo dirigido por Antonio Rizola

Aixa Vigil le da un plus a Perú en el Sudamericano de Vóley: 19 puntos y una gran actuación ante Argentina

Perú debe mirar a Bolivia como ejemplo para avanzar hacia el matrimonio igualitario, señalan activistas

La celebración del primer enlace entre dos mujeres en el país vecino vuelve a poner bajo la lupa las barreras legales que enfrentan las parejas del mismo sexo en territorio peruano

Perú debe mirar a Bolivia como ejemplo para avanzar hacia el matrimonio igualitario, señalan activistas

Prensa brasileña subraya los inéditos rechazos en la selección peruana de vóley: “Alegaron problemas físicos y decidieron no aceptar”

El medio ‘O TEMPO’ de Belo Horizonte hizo especial énfasis en la relación opositora de Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, con la gestión de Gino Vegas, presidente de la federación

Prensa brasileña subraya los inéditos rechazos en la selección peruana de vóley: “Alegaron problemas físicos y decidieron no aceptar”

Diego Enríquez sueña con llegar al extranjero y lograr el cupo internacional con Sporting Cristal para el 2027: “Es una meta para mí”

El arquero celeste habló sobre la semana turbulenta que vivió el plantel, valoró el triunfo del fin de semana y puso el foco en el duelo ante Moquegua, clave para escalar posiciones y soñar con un torneo internacional

Diego Enríquez sueña con llegar al extranjero y lograr el cupo internacional con Sporting Cristal para el 2027: “Es una meta para mí”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller asegura que ingreso al Escudo de las Américas dará a Perú un mayor “efecto” contra el crimen organizado

Canciller asegura que ingreso al Escudo de las Américas dará a Perú un mayor “efecto” contra el crimen organizado

López Aliaga elogia a Milagros Jáuregui, partidaria de que niñas víctimas de violación continúen embarazos forzados

“Me he expresado mal”: Ministro César Astudillo se rectifica tras dejar su micro abierto y quejarse en el Congreso

Fenómeno El Niño: MTC moviliza puentes modulares para responder ante posibles emergencias en carreteras

Escudo de las Américas: ¿en qué consiste la iniciativa de EE. UU. a la que Perú se unirá?

ENTRETENIMIENTO

Gabriel Calvo confiesa que recibió mensajes de Jhovan Tomasevich y Pablo Saldarriaga, pero no de Carlos Orozco tras su debut

Gabriel Calvo confiesa que recibió mensajes de Jhovan Tomasevich y Pablo Saldarriaga, pero no de Carlos Orozco tras su debut

Belén Estévez y Carlos Cacho protagonizan tremenda pelea en vivo en ‘Cazadores de Talentos’: “Una falta de respeto”

Bruno Ascenzo, el niño que soñó con interpretar historias y hoy dirige obras, películas y, la más importante, la suya: “Nadie debería decirte a quién debes amar”

Restaurante pide disculpas públicas a Carlos Cacho y descarta maltrato a menor con autismo: “No se observa un acto de agresión”

Janet Barboza pidió ir al pódcast de ‘Yaco y el Loco’ y cantante le recordó su regla en ‘América Hoy’: “No se puede mencionar esa palabra”

DEPORTES

Aixa Vigil le da un plus a Perú en el Sudamericano de Vóley: 19 puntos y una gran actuación ante Argentina

Aixa Vigil le da un plus a Perú en el Sudamericano de Vóley: 19 puntos y una gran actuación ante Argentina

Prensa brasileña subraya los inéditos rechazos en la selección peruana de vóley: “Alegaron problemas físicos y decidieron no aceptar”

Diego Enríquez sueña con llegar al extranjero y lograr el cupo internacional con Sporting Cristal para el 2027: “Es una meta para mí”

El pedido de Carlos Garcés para el Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026: “La idea es seguir haciendo historia”

Horacio Melgarejo se entusiasma por la Copa Sudamericana 2026, aunque llama a la calma: “Hay que ir firmes y tratar de llegar lo más lejos posible”