Perú

¿Cuánto gastan los peruanos en sus mascotas al mes? INEI revela las cifras según nivel socioeconómico

El gasto promedio mensual cayó frente al año anterior, con una reducción del 18,3% en el rubro de servicios veterinarios

Un revelador estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que 6 de cada 10 hogares en Perú conviven con una mascota. (Crédito: Andina Noticias)
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Seis de cada diez hogares peruanos tienen al menos una mascota bajo su cuidado, y el gasto mensual destinado a su alimentación y bienestar oscila entre S/53 y S/88, según el nivel socioeconómico de cada familia. Así lo revela el informe técnico Tenencia y crianza de mascotas 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), según informó la Agencia Andina.

El estudio precisa que el 64% de los hogares del país cuenta con al menos un animal de compañía, entre los que predominan perros y gatos. En 2025, el 48,3% de los hogares declaró haber realizado algún gasto en la crianza de animales domésticos no destinados a la venta: el 39,8% destinó recursos a alimentos y el 25,5% a servicios veterinarios. Entre quienes reportaron gastos, el promedio mensual llegó a S/57,7, mientras que el gasto total nacional en animales domésticos asciende a S/298,6 millones al mes.

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Dos perros golden retriever de pelaje dorado y collares rojos miran hacia arriba con la boca abierta.
En 2025, el 48,3% de los hogares reportó gastos en crianza de animales domésticos, con alimentos y servicios veterinarios entre los principales rubros. (Crédito: Agencia Andina)

Gasto promedio disminuyó en 2025

La cifra representa una reducción frente al 2024, cuando el gasto promedio mensual se ubicaba en S/62,9. El desglose por rubros muestra que:

  • El gasto en alimentos bajó de S/65 a S/62,2
  • El gasto en servicios veterinarios pasó de S/14,9 a S/12,1, una caída de 18,3%, la mayor variación porcentual entre los rubros analizados

Este descenso en la atención veterinaria resultó el más pronunciado dentro del informe del INEI, que atribuye las diferencias de gasto principalmente al nivel socioeconómico de los hogares.

Perro en patio de departamento
Para compradores y empresas inmobiliarias la mascota es una parte de vital para los nuevos departamentos. - Crédito Freepik

Hogares de mayores ingresos gastan más en veterinario

Los hogares de los niveles socioeconómicos alto y medio alto (A y B) son los que destinan más dinero al cuidado de sus mascotas. La diferencia también se refleja en los principales gastos:

  • Gasto mensual en mascotas: A y B destinan S/88,1; C y D, S/65,9; y E, S/53,1.
  • Alimentación: los hogares A y B gastan S/82,4 al mes, frente a S/64,2 de C y D y S/57,9 de E.
  • Servicios veterinarios: A y B destinan S/34,5 mensuales, casi el doble que C y D (S/17,6) y más de cuatro veces lo registrado en E (S/8,2).
SuperPet impulsa quinta jornada nacional de adopciones para encontrar hogares a mascotas rescatadas. (Foto: Difusión)
SuperPet impulsa quinta jornada nacional de adopciones para encontrar hogares a mascotas rescatadas. (Foto: Difusión)

Lima concentra el mayor gasto urbano

La brecha geográfica también resulta significativa. Los hogares urbanos destinaron en promedio S/61,1 mensuales al cuidado de sus mascotas en 2025, un monto superior en S/23,8 al registrado en zonas rurales, donde el gasto llegó a S/37,3. Dentro del ámbito urbano, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao concentraron el mayor gasto, con S/62,9 mensuales, frente a los S/59,8 del resto de zonas urbanas del país.

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El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó a la Agencia Andina que la menor cifra registrada en el ámbito rural se explica por el menor consumo de productos preparados o enlatados específicamente diseñados para mascotas.

Surco impulsa campaña de esterilización para reducir abandono de mascotas este 29 de marzo. (Foto: Municipalidad de Surco)
Surco impulsa campaña de esterilización para reducir abandono de mascotas este 29 de marzo. (Foto: Municipalidad de Surco)

“Si una persona cocina camote para el hogar, también puede darle una parte a su mascota. En esos casos, no existe una estimación específica del gasto destinado a la alimentación del animal”, señaló el funcionario, en referencia a la dificultad para medir con precisión el gasto real en las zonas rurales del país.

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