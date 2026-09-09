Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador coordinan acciones para fortalecer la seguridad y enfrentar la migración irregular

El superintendente nacional de Migraciones del Perú, Luis Yunis Herrera, encabeza una reunión con autoridades de la región para abordar la migración irregular. (Migraciones)

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Autoridades migratorias de cinco países sudamericanos se reunieron para diseñar una respuesta coordinada frente a la migración irregular y la criminalidad transnacional en la región. El encuentro, convocado por la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, reunió a representantes de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, además del país anfitrión, con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad migratoria.

La cita permitió a los participantes compartir los marcos normativos y procedimientos que aplica cada país para la expulsión de extranjeros, así como los mecanismos especiales que han implementado para reforzar el control en sus fronteras. El intercambio incluyó detalles sobre los procesos administrativos vigentes y las particularidades legales de cada Estado frente a situaciones de irregularidad migratoria.

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Representantes de las autoridades de migración de Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador participan en una reunión de trabajo sobre seguridad migratoria. (Migraciones)

PASEE fue uno de los mecanismos analizados

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), vigente en el Perú, que los representantes de los demás países conocieron en detalle junto a otras medidas adoptadas en sus respectivos territorios frente a la migración irregular. La exposición de estos mecanismos permitió identificar similitudes y diferencias en los enfoques normativos de cada país.

A partir de este intercambio, los delegados identificaron oportunidades concretas para fortalecer la cooperación regional. Entre ellas destacó el compromiso de mejorar el intercambio oportuno de información a través del Banco Andino de Datos (BAD), un sistema que aún no entra en funcionamiento pero que las autoridades consideran clave para articular respuestas conjuntas ante los flujos migratorios irregulares.

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El superintendente nacional de Migraciones del Perú, Luis Yunis Herrera, encabeza una reunión con autoridades de la región sobre migración irregular y seguridad. (Migraciones)

Cooperación ante el crimen transnacional

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, señaló en su intervención que los desafíos migratorios que enfrenta la región no pueden resolverse de manera aislada. “Compartimos desafíos comunes y, sobretodo, la voluntad de enfrentarlos de manera coordinada. Fortalecer el intercambio oportuno de información, nuestras capacidades institucionales y los mecanismos de cooperación resulta fundamental”, afirmó, según el comunicado difundido por Migraciones.

El funcionario planteó además que este espacio de diálogo entre los cinco países se realice de manera periódica, con el propósito de consolidar una agenda conjunta frente a los desafíos que plantea la migración irregular en la región andina y sudamericana.

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Autoridades de migración de Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador sostienen una reunión virtual para coordinar acciones contra la migración irregular en la región. (Migraciones)

Con este encuentro, la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación con los países vecinos y promover una migración regular, segura y ordenada. Las autoridades no precisaron una fecha para la próxima reunión de este mecanismo de diálogo.