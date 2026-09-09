Llevaba tres días sin comer y tenía el ala fracturada: búho fue rescatado tras ser hallado en una carretera de Junín

Un búho cornudo rescatado en la carretera Huancayo-Yauyos recibe atención veterinaria en Huancayo tras sufrir una fractura en el ala derecha. (Foto: Serfor)

Guardar

Un búho herido permanecía en plena carretera Huancayo-Yauyos, en Junín, cuando un ciudadano advirtió su presencia y decidió pedir ayuda. La alerta permitió que especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) acudieran hasta el lugar para rescatar al ave, que presentaba una lesión en una de sus alas.

El ejemplar, identificado como un búho cornudo (Bubo virginianus), fue encontrado en el distrito de Chambará, provincia de Concepción. Los especialistas de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Sierra Central comprobaron que tenía una lesión en el ala derecha y lo trasladaron hasta una clínica veterinaria de Huancayo para recibir atención.

PUBLICIDAD

Una radiografía reveló que el búho tenía fracturas en el radio y cúbito. Su estado comenzó a mejorar después de la atención veterinaria y volvió a mostrar disposición para alimentarse tras permanecer aproximadamente tres días sin poder comer. El ave continúa internada y bajo vigilancia especializada mientras avanza su recuperación.

Un equipo de especialistas del Serfor alimenta a un búho cornudo en una clínica veterinaria de Huancayo tras su rescate en una carretera de Junín. (Foto: Serfor)

Búho herido fue encontrado en plena carretera

El caso ocurrió en la carretera Huancayo-Yauyos, en el distrito de Chambará. La presencia del animal en la vía fue advertida por un ciudadano, quien utilizó el sistema Alerta Serfor para comunicar el hallazgo y solicitar la intervención correspondiente.

Tras recibir el reporte, especialistas de la ATFFS Sierra Central se dirigieron hasta el punto indicado. Durante la revisión constataron que el búho presentaba una lesión en el ala derecha, situación que comprometía su movilidad y requería una evaluación veterinaria.

PUBLICIDAD

El equipo trasladó al ejemplar hasta una clínica veterinaria ubicada en Huancayo. Allí fue sometido a una radiografía para determinar el alcance de la lesión y establecer las condiciones en las que debía continuar su tratamiento.

El examen confirmó una fractura de radio y cúbito en el ala afectada. Serfor informó que el búho permanece internado, con monitoreo constante de especialistas de fauna silvestre.

Un especialista del Serfor atiende a un búho cornudo rescatado en una carretera de Junín, el cual recibe tratamiento veterinario en Huancayo por fracturas en un ala. (Foto: Serfor)

El búho americano es una de las especies de mayor tamaño de los Andes

El ejemplar rescatado corresponde al búho americano (Bubo virginianus), también conocido como búho cornudo. Esta especie pertenece al orden Strigiformes y a la familia Strigidae, y figura en la categoría de Preocupación Menor de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

PUBLICIDAD

Puede alcanzar aproximadamente 52 centímetros de longitud y presenta un plumaje que varía entre tonos grises y marrones. Entre sus principales características destacan los mechones largos de plumas ubicados sobre la cabeza, que semejan orejas, además de sus discos faciales bordeados de negro y su iris de color ámbar.

En el territorio peruano, el búho americano se encuentra principalmente en la vertiente occidental de los Andes y en zonas altoandinas. Su distribución comprende áreas ubicadas entre los 2.600 y 4.400 metros sobre el nivel del mar, por lo que su presencia en Junín forma parte del rango de ambientes donde puede habitar.

PUBLICIDAD

Especialistas del Serfor atienden a un búho cornudo rescatado en una carretera de Junín tras sufrir una fractura en el ala derecha. (Foto: Serfor)

La especie también destaca por su capacidad para adaptarse a distintos ambientes. Puede ocupar áreas abiertas vinculadas a bosques, vegetación secundaria y otros espacios modificados, además de diferentes ecosistemas naturales. El búho americano es considerado el búho de mayor tamaño de los Andes.

Serfor pide reportar fauna silvestre herida o en riesgo

El rescate en Junín también permitió a Serfor recordar la importancia de la participación ciudadana frente a casos de fauna silvestre herida. El aviso realizado por el ciudadano permitió que el personal especializado conociera la ubicación del ejemplar y acudiera para brindarle atención.

Un problema que continúa: la entidad atiende aproximadamente ocho casos al mes de monos encontrados en viviendas o desplazándose por techos y cables. Difusión

La entidad exhortó a la población a comunicar cualquier hallazgo de animales silvestres, así como situaciones relacionadas con su comercio o tenencia ilegal. Para estos casos se encuentra habilitado Alerta Serfor, mediante el WhatsApp 947 588 269.

PUBLICIDAD

Al realizar un reporte, la ciudadanía debe proporcionar información precisa sobre el lugar donde ocurrió el hallazgo y, de ser posible, adjuntar fotografías o videos que permitan contar con evidencia del caso. Estos datos facilitan la identificación de la situación y la respuesta de los especialistas.

Mientras el búho rescatado en Junín permanece bajo observación veterinaria, Serfor mantiene el seguimiento de su lesión y evolución. La entidad también recordó su campaña “Coexistencia responsable”, iniciativa que busca promover el respeto y una convivencia adecuada entre la población y la fauna silvestre.