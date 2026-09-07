Así fue el recorrido de los criminales tras asesinar a cuatro personas en Trujillo: convoy, escolta y hallazgos clave

Imágenes exclusivas revelan la ruta que siguió el convoy de la banda criminal 'Los Pulpos' tras secuestrar a un empresario minero. (Crédito: Panorama)

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La masacre en Trujillo no terminó con la fuga de la camioneta blanca en la que fue trasladado el empresario secuestrado Jenss Lara. Según un reportaje de Panorama, después de asesinar a cuatro personas y secuestrar al empresario, los delincuentes se movilizaron durante la madrugada en varios vehículos para trasladar al rehén y evitar ser detectados.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. La camioneta blanca, con lunas polarizadas, fue acompañada por otros vehículos que circularon por distintos puntos de la ciudad. El desplazamiento continuó hasta una zona alejada de los principales puntos de vigilancia.

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Una cámara de seguridad registra el paso de un vehículo durante la madrugada en Trujillo, en el marco de las investigaciones por un secuestro. (Panorama)

Ruta del convoy del crimen

De acuerdo con Panorama, alrededor de las 03:00 a.m. de la madrugada, varias cámaras de seguridad captaron el paso de la camioneta blanca junto a otros vehículos. Al menos tres automóviles habrían circulado por la zona, entre ellos una unidad negra que habría cumplido funciones de escolta.

Los vehículos dieron varias vueltas por el sector antes de detenerse en un callejón alejado de las cámaras. Según el reportaje, en ese lugar se habría producido un “cambiazo”: los delincuentes se habrían quitado los uniformes policiales utilizados durante el ataque y trasladado al rehén a otro vehículo.

Minutos después, una camioneta roja polarizada ingresó a la zona y salió del alcance de las cámaras. Según Panorama, la unidad fue registrada posteriormente en otros puntos de Trujillo. En otra de las imágenes, uno de los presuntos participantes descendió de un automóvil blanco, caminó unos metros y luego corrió hacia el cañaveral.

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La Policía Nacional del Perú halló prendas y equipo táctico policial en un cañaveral de Trujillo durante las investigaciones por secuestro. (Panorama)

PNP los buscó durante la madrugada

Luego del terrible crimen, la Policía desplegó un operativo durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Agentes de distintas unidades, entre ellas la SWAT y el Escuadrón de Emergencia, llegaron al sector para buscar a los responsables del asesinato y el secuestro.

Alrededor de las 05:00 a.m., más de una decena de policías se encontraban en la zona, mientras un dron sobrevolaba el lugar. Los agentes revisaron los alrededores y los techos de las viviendas, aunque la búsqueda no permitió encontrar a los responsables durante esa madrugada.

Nuevas pruebas en video muestran la elaborada estrategia de la organización criminal 'Los Pulpos' para secuestrar a su víctima. (Crédito: Panorama)

Hallazgos en cañaveral

De acuerdo con el informe de inspección criminalística citado por Panorama, en el sector de Cortijo Bajo fueron encontrados uniformes policiales, portaplacas, cascos, esposas y el DNI del empresario secuestrado. Los objetos fueron recogidos como parte de las evidencias del caso.

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El lugar es una extensa zona de cañas que dificulta la visibilidad desde el exterior y permite ocultarse entre la vegetación. Además, cuenta con un camino estrecho por el que pueden circular vehículos y que conecta con otro sector de la ciudad, según lo mostrado durante el reportaje.

Uniformes con distintivos policiales y armamento hallados en un cañaveral forman parte de las evidencias sobre un secuestro perpetrado en Trujillo. (Panorama)

Búnker del secuestro

La ruta del secuestro habría continuado hasta el distrito de San Isidro, donde la Policía intervino una vivienda de tres pisos que habría sido utilizada como lugar de cautiverio del empresario y como guarida de Los Pulpos. El inmueble contaba con una escalera que conducía a un sótano, espacio que habría sido utilizado para mantener retenido al secuestrado.

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La vivienda pertenecía a dos ingenieros jubilados que la habían alquilado. De acuerdo con el reportaje, los propietarios no habrían conocido la identidad de las personas que ocuparon el inmueble ni el uso que le daban.

La Policía intervino en San Isidro una vivienda que la organización criminal Los Pulpos empleaba para mantener en cautiverio a un empresario. (Panorama)

Durante la inspección, la Policía encontró balones de oxígeno y otros elementos que habrían sido utilizados durante el internamiento del secuestrado. Además, vecinos señalaron que una camioneta negra polarizada era vista con frecuencia estacionada cerca de la vivienda.