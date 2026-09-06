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Juan Pablo Varillas, subcampeón en el Challenger de Como: regresa al Top 200 y llega fortalecido a la Copa Davis

El tenista peruano perdió 2-0 ante el croata Matej Dodig en la definición del certamen italiano, pero cerró una gran semana con cuatro victorias y un importante ascenso en el ranking. ‘Juanpi’ ahora se enfoca en la serie ante Paraguay

Juan Pablo Varillas logró subcampeonato en el Challenger de Como 2026.
Juan Pablo Varillas logró subcampeonato en el Challenger de Como 2026. Crédito: Instagram
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Juan Pablo Varillas no pudo coronar con el título su gran semana en Italia. El tenista peruano perdió 2-0 ante el croata Matej Dodig en la final del Challenger de Como 2026, en un partido que tuvo una duración de 1 hora y 33 minutos. Pese a la derrita, el nacional dejó buenas sensaciones tras alcanzar el subcampeonato y consiguió un importante avance en el ranking ATP.

El competidor balcánico impuso condiciones desde el inicio y encontró rápidamente la fórmula para complicar a ‘Juanpi’. Dodig fue más efectivo en los momentos importantes y se quedó con el primer set por 6-3, tomando una ventaja que obligaba al peruano a reaccionar para mantenerse en carrera por el título.

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Varillas respondió en el segundo parcial y mostró una versión mucho más competitiva. La raqueta nacional elevó su nivel, encontró mayor regularidad con sus golpes y logró disputar cada punto de igual a igual, llevando el parcial hasta el tie-break. Sin embargo, cuando llegó la hora de definir, su oponente volvió a marcar diferencias.

El desempate fue muy parejo, pero Dodig terminó imponiéndose por 7-5 para cerrar el segundo set por 7-6 y quedarse con el trofeo del Challenger de Como. Así, Varillas se quedó con el subcampeonato, pero cerró una gran semana en Italia, protagonizando una de sus actuaciones más destacadas de la temporada en el circuito Challenger.

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El tenista peruano recibe el platillo por ser finalista del campeonato italiano. (Video: Jorge Valencia)

Juan Pablo Varillas vuelve al Top 200

Más allá de la derrota en la final del Challenger de Como, el balance de Juan Pablo Varillas en Como es positivo. El tenista peruano llegó a la definición después de encadenar cuatro victorias consecutivas, dejando atrás a rivales como Jan Kumstát, Federico Arnaboldi, Thiago Seyboth Wild y Jay Clarke.

Además, durante su camino a la final, ‘Juanpi’ mostró una importante capacidad para sobreponerse a situaciones adversas. Ante Seyboth Wild salvó cuatro match points y frente a Clarke llegó a estar 1-5 abajo en el segundo set, además de enfrentar dos puntos de partido, antes de remontar y avanzar a la definición.

Actualmente, Varillas ocupa el puesto 234 del ranking ATP, pero su actuación en Como le permitió escalar 38 posiciones y situarse provisionalmente en el puesto 196 del live ranking. Por ello, el peruano está volviendo al Top 200, aunque su ingreso oficial recién podrá confirmarse con la publicación del nuevo Ranking ATP, programada para el 14 de septiembre, después del US Open.

Varillas cambia el chip y piensa en la Copa Davis

Tras su destacada participación en Italia, Juan Pablo Varillas tendrá ahora otro importante desafío con la selección peruana. Los próximos 18 y 19 de septiembre, Perú recibirá a Paraguay en Lima por el Grupo I Mundial de la Copa Davis.

‘Juanpi’ forma parte del equipo nacional junto a Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino. La selección peruana será capitaneada por Luis Horna, quien buscará conducir al equipo hacia una nueva victoria en la competencia.

Perú se alista para su próximo reto en la Copa Davis. Crédito: REUTERS/Thilo Schmuelgen
Perú se alista para su próximo reto en la Copa Davis. Crédito: REUTERS/Thilo Schmuelgen

El objetivo de Perú será imponerse en la serie ante Paraguay y conseguir nuevamente la clasificación a los Qualifiers, instancia que permite acercarse a la máxima categoría de la Copa Davis y competir por un lugar entre las principales selecciones del mundo.

Así, Varillas llega a la cita internacional con un impulso importante después de su gran semana en Como. Aunque no pudo levantar el trofeo, el subcampeonato y su ascenso en el ranking le permiten recuperar confianza antes de volver a defender los colores de la selección peruana.

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